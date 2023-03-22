5 болезней, которые часто прячутся под маской вегетососудистой дистонии

Доктор назвала 5 реальных болезней, которые могут скрываться под маской ВСД.

1. Гипотиреоз

Это снижение выработки гормонов щитовидной железы. При этом заболевании отмечаются апатия, сонливость, быстрая утомляемость, трудности с концентрацией внимания, депрессия, зябкость, запоры.

2. Гипертиреоз

Это, наоборот, избыточная выработка гормонов щитовидки. Такие пациенты жалуются на учащенное сердцебиение, тремор рук, потливость, чувство жара и плохую переносимость жары, плаксивость, раздражительность, бессонницу, метеоризм.

3. Железодефицитная анемия

При этом расстройстве есть жалобы на слабость, повышенную утомляемость, сниженную работоспособность, бледность кожи, головную боль, учащенное сердцебиение, низкое артериальное давление, неприятные ощущения в животе.

4. Тревожные расстройства

Например, паническое. Чем катастрофичнее человек оценивает первый эпизод панической атаки — например, считает, что у него развивается инфаркт, тем тяжелее протекает расстройство. А вот у некоторых людей тревога при панической атаке может быть едва ощутимой. Тогда на первый план выходит не эмоциональный компонент, а вегетативные симптомы — проблемы с дыханием, сильное сердцебиение, боли в области сердца, головная боль, озноб, онемение рук или ног, тошнота, предобморочное состояние.

5. Депрессия

Для нее характерны болезненно подавленное настроение, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, нехватка жизненной энергии. К дополнительным симптомам относят тревожность, нарушение концентрации внимания, бессонницу, потерю аппетита, снижение самооценки, чувство опустошенности. Депрессия может проходить и в скрытой форме, когда на первый план выходит не сниженное настроение, а ощущение физического нездоровья. В этом случае люди жалуются на бессилие, разбитость, недомогание, появление неприятных ощущений или боли в теле, частое сердцебиение, тошноту, повышенную потливость.