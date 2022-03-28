Считается, что весной повышается риск обострения как невротических, так и психотических расстройств. По этому поводу часто говорят — мол, все понятно, это «весеннее обострение». По словам врача-психотерапевта Антона Кавецкого, люди неразрывно связаны с окружающей природой, и эти обострения можно объяснить сезонным подъемом энергии и настроения.
Врач-психотерапевт амбулаторного психоневрологического отделения пограничных состояний Могилевской областной психиатрической больницы
- Весной мы, как и вся природа, животные пробуждаемся, проводим ревизию остатков ресурсов и выходим на поиски новой энергии. Поэтому не удивительно, что в это время происходит обострение психических расстройств. Они возникают не на ровном месте и наполнены смыслом, а если по «поврежденному трубопроводу» дать большой напор — прорыв будет еще сильнее, — объясняет доктор.
По словам Антона Кавецкого, невротические расстройства (тревога, депрессии, фобии) связаны с внутриличностными и межличностными конфликтами — дополнительные вливания энергии весной только усиливают их. Психотические расстройства (к примеру, бред, галлюцинации) обостряются, потому что «на разваленную и без того психику, сваливается дополнительный груз».
«Модное» в последнее время биполярное расстройство (маниакально-депрессивное расстройство) тоже склонно к весенним обострениям — у человека появляется больше энергии, что может усиливать манию, а бОльшее число радующихся людей на весенних улицах еще сильнее угнетает и усугубляет симптомы депрессии.
Что делать, если почувствовали что-то неладное в своих реакциях, поведении? Как можно быстрее обратиться к специалисту, советует психотерапевт.
- Не надо тянуть, ждать зимы, весны, понедельника, следующего месяца или чего-то еще. Если у вас возникла идея куда-то обратиться, значит, самое время, — считает Антон Кавецкий.
Но в целом важно не забывать и про профилактику. А это правильное питание, прогулки, полноценный сон и отдых. И если вы почувствовали прилив энергии, постарайтесь направить ее на что-то полезное и приятное, чтобы не усиливать имеющиеся проблемы.
Обостряются не только психические болезни
Как рассказывала Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева, у большинства людей с появлением весеннего солнца фотоны света, воздействуя на сетчатку глаза, активируют многие процессы в организме. Даже в Петербурге именно весной обычно солнечных дней даже больше, чем в летом.
По словам врача, сезонность есть не только у психических расстройств. Весной, к примеру, могут обостряться болезни ЖКТ и артериальная гипертензия. Обострение же психических, в том числе депрессивных состояний весной связано, прежде всего, с внутренними процессами, обменом веществ, а не просто с погодой или хандрой.