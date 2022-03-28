- Весной мы, как и вся природа, животные пробуждаемся, проводим ревизию остатков ресурсов и выходим на поиски новой энергии. Поэтому не удивительно, что в это время происходит обострение психических расстройств. Они возникают не на ровном месте и наполнены смыслом, а если по «поврежденному трубопроводу» дать большой напор — прорыв будет еще сильнее, — объясняет доктор.

По словам Антона Кавецкого, невротические расстройства (тревога, депрессии, фобии) связаны с внутриличностными и межличностными конфликтами — дополнительные вливания энергии весной только усиливают их. Психотические расстройства (к примеру, бред, галлюцинации) обостряются, потому что «на разваленную и без того психику, сваливается дополнительный груз».

«Модное» в последнее время биполярное расстройство (маниакально-депрессивное расстройство) тоже склонно к весенним обострениям — у человека появляется больше энергии, что может усиливать манию, а бОльшее число радующихся людей на весенних улицах еще сильнее угнетает и усугубляет симптомы депрессии.