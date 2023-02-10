Когда речь заходит о загрязнении воздуха, мы вспоминаем о выхлопных газах автомобилей и крупных производствах. Однако на самом деле даже в вашем доме есть несколько источников загрязнения, которые могут стать причиной множества болезней: инсульта, рака легких, астмы, сердечных заболеваний и даже слабоумия.
Загрязнению воздуха внутри помещений уделяется не так много внимания. И зря, оно может стать причиной почти такого же количества смертей во всем мире. Например, именно по этой причине в 2020 году, по данным ВОЗ, умерли 3,2 миллиона человек. Для сравнения: из-за загрязнения наружного воздуха в этот же период скончались 3,5 миллиона человек, пишет издание
Разберемся, где конкретно в доме скрываются источники загрязнения и что можно сделать, чтобы снизить риски.
Так, воздух в ваших квартирах могут загрязнять обычные кухонные плиты. При сжигании природного газа в воздух попадают оксиды азота. Ситуация осложняется, если вы живете в частном доме и топите его углем или дровами. Тогда в воздух попадают еще и твердые частицы.
Еще один источник загрязнения — строительные материалы, некоторые ткани и дешевая мебель. Все это может выделять химические вещества, раздражающие ваши легкие и глаза. Ковры, краски и некоторые средства для обработки древесины тоже способны выделять вредные органические соединения.
Плесень обычно не воспринимают как серьезную угрозу здоровью. Однако если ваш потолок почернел от влажности, высок риск, что у обитателей вашей квартиры могут усилиться проявления астмы.
Кстати, сами по себе люди тоже отлично загрязняют воздух. Если помещение закрыто и его не проветривают, в нем может скапливаться углекислый газ — причем в дозах, способных вызвать когнитивные нарушения. А еще люди выдыхают в воздух вирусы и бактерии.
В целом ученые выделяют несколько факторов, которые влияют на уровень загрязнения воздуха в вашей квартире:
размер источников загрязнения и их количество;
используются ли в квартире способы удаления загрязнения;
концентрация наружных загрязнителей;
количество воздуха, которое может рассеять загрязнитель;
степень обмена воздухом между улицей и помещением;
размеры квартиры.
Самый простой способ решить проблему с грязным воздухом в квартире — избавиться от источников загрязнения. Например, заменить газовую плиту, отказаться от токсичной мебели, заменить спреи с бутаном и пропаном (эти газы добавляют в освежители для воздуха и дезодоранты). Кроме того, важно не забывать регулярно проветривать свое жилище. Адекватная вентиляция и температура в доме помогут избежать возникновения плесени.