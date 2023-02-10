Когда речь заходит о загрязнении воздуха, мы вспоминаем о выхлопных газах автомобилей и крупных производствах. Однако на самом деле даже в вашем доме есть несколько источников загрязнения, которые могут стать причиной множества болезней: инсульта, рака легких, астмы, сердечных заболеваний и даже слабоумия.

Загрязнению воздуха внутри помещений уделяется не так много внимания. И зря, оно может стать причиной почти такого же количества смертей во всем мире. Например, именно по этой причине в 2020 году, по данным ВОЗ, умерли 3,2 миллиона человек. Для сравнения: из-за загрязнения наружного воздуха в этот же период скончались 3,5 миллиона человек, пишет издание Nature .

Разберемся, где конкретно в доме скрываются источники загрязнения и что можно сделать, чтобы снизить риски.