«Не могла дышать и страдала от боли»: женщина рассказала, как жила с грудью размера XXXL

29-летняя жительница Лас-Вегаса Сиси Даун поделилась историей «похудения» за счет уменьшения груди. Операция обошлась ей в 16 тысяч долларов, но молодая женщина жалеет лишь о том, что не решилась на нее раньше.
Сиси 13 лет была обладательницей шикарного бюста размера XXXL — это 44-й американский и российская «соточка» c максимальной чашечкой «Н» — то есть 6+.
Жизнь «до»
— Моя жизнь с такой большой грудью была мучением, — призналась Сиси,
Сиси также поделилась, что большая грудь мешала ей спать — и не только из-за ее размера, а из-за развившегося апноэ. А еще женщина совсем не могла заниматься спортом. Бюст такого объема не давал возможности ни отжиматься, ни приседать, ни бегать, ни танцевать.
Жизнь «после»
29-летняя женщина решила сделать операцию по уменьшению груди в июне 2022 года. Сиси копила на нее 13 лет.
Операция длилась около 4 часов. После нее Сиси пришлось восстанавливаться еще в течение шести недель. Сейчас женщина счастлива — ее грудь хоть и осталась довольно большой, но уменьшилась до размера D — «четверочки».
Молодая женщина уверяет, что операция заставила ее окончательно понять, что почти все психологические проблемы и неуверенность в себе были связаны с огромной грудью.
— Сейчас я могу купить и носить почти любую одежду, — восхищается Сиси. — Я больше не чувствую ужаса, когда выхожу на улицу, хотя на меня всё еще смотрят — в зависимости от того, что я ношу. Я чувствую себя гораздо увереннее, когда надеваю то, что раньше даже не смела примерить.
Женщина говорит, что ее друзья и семья поддержали решение сделать операцию, о которой она говорила в течение 13 лет.
— Они даже купили мне новую одежду и спортивные бюстгальтеры для нового образа, — сказала она. Сиси уверена, что ее история и опыт помогут обладательницам пышных бюстов.
— Я бы порекомендовала операцию по уменьшению груди всем, кто подумывает об этом, — сказала она. — Я лишь жалею, что не сделала ее раньше.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что происходит с женщиной, которая носит бюстгальтер не по размеру. Неправильно подобранный предмет женского гардероба может вызывать серьезные последствия — вплоть до сильного дискомфорта и боли в шее и спине.
Признаки, что бюстгальтер вам не подходит:
когда вы поднимаете руки над головой и замечаете, что бюстгальтер задирается;
когда на теле после ношения нижнего белья остаются следы от лямок.