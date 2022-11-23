«Не могла дышать и страдала от боли»: женщина рассказала, как жила с грудью размера XXXL

29-летняя жительница Лас-Вегаса Сиси Даун поделилась историей «похудения» за счет уменьшения груди. Операция обошлась ей в 16 тысяч долларов, но молодая женщина жалеет лишь о том, что не решилась на нее раньше.

Сиси 13 лет была обладательницей шикарного бюста размера XXXL — это 44-й американский и российская «соточка» c максимальной чашечкой «Н» — то есть 6+.

Жизнь «до»