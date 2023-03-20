В организме человека кислород участвует в реакциях, благодаря которым образуется энергия для жизни. Только за счет кислорода происходят окислительные реакции — питательные компоненты превращаются в энергию внутри клеток. Если уровень кислорода в воздухе, которым мы дышим, снижается, уменьшается и его количество в крови. Мы становимся вялыми, снижается работоспособность, замедляется метаболизм. Это состояние называют гипоксией.
Особенно от нее страдает головной мозг, который потребляет до 20% всего поступающего кислорода. Но если подышать чистым кислородом — мы станем супергероями? Врачи говорят: нет, более того, высокие концентрации кислорода опасны. Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказала врач Елена Питиримова, пульмонолог, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники.
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Кислород для жизни
Дефицит кислорода в крови провоцирует серьезные расстройства обменных процессов из-за гипоксии. Страдают работа мозга, общее самочувствие, тонус мышц, работоспособность и иммунная защита. Кроме того, из-за нехватки кислорода затрудняется выведение из организма отработанных, конечных продуктов метаболизма.
В разных фильмах мы часто видим, что людям, которые пострадали при авариях и стихийных бедствиях, экстренные службы надевают кислородную маску. Это повышает уровень кислорода и шансы на жизнь, стимулирует сопротивляемость организма. Лечебное влияния кислорода известно с древности, активное использование кислородных смесей стали применять в медицине с середины прошлого века. Но люди должны дышать только кислородной смесью с другими газами. В противном случае этот полезный газ может навредить здоровью.
Это страшное слово «гипоксия»
Более понятная трактовка термина «гипоксия» — это кислородное голодание, возникающее при снижении уровня газа в воздухе, которым мы дышим, или внутри органов и тканей. Это состояние может возникнуть, если газа физически не хватает в окружающем воздухе и в крови, но возможно развитие гипоксии и при проблемах органов дыхания, патологиях сердца, когда организм хуже усваивает газ из окружающего воздуха.
Чем тяжелее гипоксия, тем серьезнее изменения в органах и тканях, при длительном кислородном голодании возникают необратимые процессы. Особенно чувствителен к гипоксии мозг, без кислорода он может протянуть не более 5–7 минут. Также страдают мышца сердца, печень, ткани почек. При развитии гипоксии возникают одышка, синюшность кожи, головокружение и расстройства сознания.
Избыток тоже погубит
Казалось бы, если гипоксия так опасна, можно же дышать чистым кислородом, пусть организм им насыщается. Но в реальности так делать нельзя. Избытком кислорода можно отравиться, что приведет к гибели. Все потому, что избыточное поступление кислорода повышает количество окисленного гемоглобина в крови и снижает уровень восстановленного (без кислорода). Именно этот кислород, без молекул кислорода, выводит из тела углекислый газ. Если такого гемоглобина мало, углекислота задерживается в тканях, что ведет к тяжелому состоянию — отравлению углекислотой (гиперкапния).
Но это не единственная проблема — избыток кислорода провоцирует увеличение количества свободных радикалов в крови. Они химически активны, окисляют различные молекулы, из-за чего страдают оболочки клеток, повреждаются ткани.
А как же барокамеры?
Да, в лечебных целях человеку могут назначаться сеансы посещения барокамеры, где кислород подается в более высоких концентрациях и под повышенным давлением. Но это проводится короткими курсами и под контролем врача, если нужно пополнить запасы кислорода в организме. В обычной жизни отравиться кислородом, просто выходя на улицу, невозможно.
Если кислород назначают в лечебных целях, врач будет подбирать индивидуальные дозы, сочетание газов в смеси, чтобы ничего не повредить и создать максимальный лечебный эффект от процедуры. Обычно это нужно астматикам, людям с пневмонией и бронхитами, пороками сердца, серьезными сердечно-сосудистыми патологиями.
Полезные свойства кислородотерапии
Итак, выделим ключевые воздействия кислорода в отношении организма человека. В качестве лечебной и профилактической процедуры кислородотерапия может помочь в решении целого ряда проблем со здоровьем, таких как:
гипоксия — общая и местная;
патологии дыхательной системы — пневмонии, эмфизема, ХОБЛ, астма;
тяжелые поражения сердца и сосудов;
серьезные вирусные и бактериальные инфекции, приводящие к проблемам с дыханием;
анемии, связанные с дефицитом железа, меди, витаминов группы В;
нарушения метаболических процессов, в том числе с ожирением;
патологии глаз, включая катаракту и глаукому, проблемы с сетчаткой;
проблемы с иммунной системой, частые и длительные болезни;
помощь в устранении отравлений, в том числе алкогольных;
лечение проблем кожи;
улучшение общей работоспособности, повышение активности на фоне проблем нервной системы;
борьба со стрессами и неврозами, астенией.