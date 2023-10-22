Вопрос психологу: «Муж не помогает дома и с ребенком, пропадает на работе. Что делать?»

Моя семья — я, муж и ребенок двух лет. У нас есть ипотека. Я сижу дома с ребенком, удаленно работаю на полную ставку , выполняю все дела по дому в полном объеме, полноценно вкладываюсь в семью финансово. Вожу ребенка в сад, но он чаще болеет и находится со мной.

Сын очень активный — вероятно, в силу возраста. Он еще не воспринимает запреты, не может спокойно просить и ждать, требует максимального внимания 24/7.

Муж пропадает на работе. Уже почти на протяжении года, практически без выходных. Зачастую уезжает, когда мы еще спим, а возвращается, когда сын уже спит, то есть ребенок с ним взаимодействует крайне мало. Мотивирует это тем, что необходимо зарабатывать деньги и заботиться о семье. Однако, если бы он работал 5/2 без подработок, наши доходы также с лихвой покрывали бы все потребности.

Я не справляюсь эмоционально с тем, что ребенок круглосуточно находится в зоне моей ответственности, очень устаю от его капризов, от практически отсутствующего в моей жизни времени для меня самой. Меня постоянно посещают мысли, что мы с сыном одни и никому не нужны, мне некому помочь (бабушки и дедушки молодые и тоже работают). Все это вгоняет в ужасно депрессивное состояние, постоянно хочется плакать и просто побыть в одиночестве.

Я пыталась донести до мужа свои проблемы, но он пренебрежительно относится к этому и отвечает твердым отказом на все мои просьбы ослабить нагрузку и выделять время на семью и ребенка. Я не понимаю, что мне сейчас нужно сделать и какие слова подобрать, чтобы изменить мою жизнь.

Я люблю своего мужа, но категорически не готова мириться с тем, что меня периодически трясет от моего собственного сына, которого я тоже очень люблю, но с которым мне никто не может помочь, а он становится моментами неуправляемым. От своей работы я отказаться не могу, это моя отдушина, которая помогает хоть немного отвлекаться от бытового хаоса, и она приносит мне не только доход, но и удовольствие.

Юлия