Вопрос психологу: «Муж не помогает дома и с ребенком, пропадает на работе. Что делать?»

Моя семья — я, муж и ребенок двух лет. У нас есть ипотека. Я сижу дома с ребенком, удаленно работаю на полную ставку, выполняю все дела по дому в полном объеме, полноценно вкладываюсь в семью финансово. Вожу ребенка в сад, но он чаще болеет и находится со мной.
Сын очень активный — вероятно, в силу возраста. Он еще не воспринимает запреты, не может спокойно просить и ждать, требует максимального внимания 24/7.
Муж пропадает на работе. Уже почти на протяжении года, практически без выходных. Зачастую уезжает, когда мы еще спим, а возвращается, когда сын уже спит, то есть ребенок с ним взаимодействует крайне мало. Мотивирует это тем, что необходимо зарабатывать деньги и заботиться о семье. Однако, если бы он работал 5/2 без подработок, наши доходы также с лихвой покрывали бы все потребности.
Я не справляюсь эмоционально с тем, что ребенок круглосуточно находится в зоне моей ответственности, очень устаю от его капризов, от практически отсутствующего в моей жизни времени для меня самой. Меня постоянно посещают мысли, что мы с сыном одни и никому не нужны, мне некому помочь (бабушки и дедушки молодые и тоже работают). Все это вгоняет в ужасно депрессивное состояние, постоянно хочется плакать и просто побыть в одиночестве.
Я пыталась донести до мужа свои проблемы, но он пренебрежительно относится к этому и отвечает твердым отказом на все мои просьбы ослабить нагрузку и выделять время на семью и ребенка. Я не понимаю, что мне сейчас нужно сделать и какие слова подобрать, чтобы изменить мою жизнь.
Я люблю своего мужа, но категорически не готова мириться с тем, что меня периодически трясет от моего собственного сына, которого я тоже очень люблю, но с которым мне никто не может помочь, а он становится моментами неуправляемым. От своей работы я отказаться не могу, это моя отдушина, которая помогает хоть немного отвлекаться от бытового хаоса, и она приносит мне не только доход, но и удовольствие.
Юлия
Вы — не робот
— Да, очень непросто быть работающей мамой с активным ребенком такого возраста 24/7, к тому же одной вести семейный быт. Испытывать усталость, эмоциональное истощение, «тряску» от сына, желание плакать. Побыть в одиночестве в такой ситуации естественно, вы живой человек, а не робот, — отвечает на вопрос читательницы «Доктора Питера» психолог Дарья Григорьева. — Вы пишете: «Я не понимаю, что мне сейчас нужно сделать и какие слова подобрать, чтобы изменить мою жизнь». Хочется уточнить: к кому подобрать слова и как изменить жизнь?
Все влияют на всех
— Предлагаю поисследовать вопрос коммуникации и договоренностей с близкими, — говорит эксперт. — Семья — это система, где все влияют на всех. И в таком ключе ваши проблемы, которые вы пытались донести мужу, вообще-то не только ваши. Ведь эмоциональное состояние, в котором вы находитесь, влияет не только на вас, но и на него, и на сына.
Если ваши просьбы мужу о помощи встречаются с твердым отказом, то как будто нет контакта между вами, а без него невозможно достичь взаимопонимания.
Теперь про договоренности. Появление ребенка — это нормативный семейный кризис. Семья расширяется, в этих новых условиях старые модели взаимодействия супругов уже не работают, нужны новые. На этом этапе важно передоговариваться о перераспределении функций, учитывая интересы каждого члена семьи. Это касается не только доходов и быта, но и обязанностей по уходу и воспитанию общего ребенка. Были ли такие договоренности у вас с мужем? Если да, то полезно о них вспомнить, если нет, то постараться их достичь, предварительно наладив контакт.
Поведение мужа — не редкость
— Явление, когда молодые отцы начинают пропадать на работе с утра до вечера без выходных, к сожалению, не редкость, — признает психолог. — Зачастую дело вовсе не в необходимости заработать больше денег на семью. Хотя мужчины могут искренне в это верить и объяснять этим свое поведение.
На самом деле за этим внешним трудоголизмом может стоять страх и растерянность мужчины, ведь новая роль отца пугает. Иногда просто непонятно, что делать с маленьким ребенком, тогда папа перекладывает эту ответственность на того, кто знает, — на маму. А может быть и так, что мама сама не включает отца в этот процесс.
Работа для мужчины — это такой социально одобряемый способ избегания столкновения с этими сложно проживаемыми чувствами и ответственностью за ребенка.
Итог вышесказанного: скорее всего, вам обоим непросто, маленький ребенок — это не только радость, но и испытание для обоих супругов. Для того чтобы пройти этот кризис, важно давать друг другу пространство для открытого и безоценочного проживания эмоций, находить контакт, поддерживать друг друга и достигать взрослых договоренностей. Если не получается сделать это самостоятельно, лучше обратиться за профессиональной помощью к семейному психологу.
Ищите ресурсы вовне
— Бывает, что партнер отстраняется и не готов сейчас ни на контакт, ни на договоренности. Например, у него нет на это ресурсов или желания их туда направлять. А помощь нужна здесь и сейчас, так как ваши силы тоже на исходе. Что делать?
— Ресурсы можно находить не только внутри семьи, но и вовне, - продолжает психолог. — Вы пишете, что вас постоянно посещают мысли, что вы с сыном одни и никому не нужны. Но так ли это на самом деле? Я неспроста написала про коммуникацию с близкими, а не только с мужем. Работающие бабушки и дедушки сами вам сказали об этом решении не помогать? Просили ли вы их о помощи? Знают ли они о вашем состоянии?
А кто еще может помочь разгрузить вас с ребенком, дать возможность уделить время себе, побыть одной, выдохнуть? Может, это подруга или няня? И сколько вам нужно времени, в чем конкретно нужна помощь — посидеть с сыном, пока вы сходите одна на массаж, погулять с ним, пока вы работаете? Эти вопросы относятся ко второму моменту, требующему прояснения… Как именно вы хотите изменить свою жизнь, Юлия?
Делегируйте
— Нам всегда проще понять, почувствовать, что нас не устраивает. Нам сигнализируют об этом тело и эмоции. Сложнее осознать, чего мы хотим вместо этого «не устраивает», потому что просто уже не хватает сил на желание, на поиск решений.
Для того чтобы куда-то прийти оттуда, где нам плохо, туда, где нам будет хорошо, важно хотя бы примерно представлять, где это «хорошо». Это позволит наметить путь, чтобы сделать первый шаг. Оказавшись в точке «нормально», появятся ресурсы на более четкое видение желаемого результата.
Тут важно не попасть в ловушку ожиданий от другого. На желание поменять кого-то, чтобы нам стало легче (мужа, например), мы часто повлиять никак не можем. Чтобы не оказаться в этой ловушке, свой желаемый образ результата важно строить исходя из принципа личной ответственности и принципа реальности. Например: «Что я могу сейчас сделать, чтобы выделить два часа в день на себя? Что мне для этого нужно? Как я могу позаботиться о себе сейчас? От чего я могу отказаться, чтобы разгрузить себя?»
Может быть, есть часть ежедневных задач, которые вы можете делегировать уже сейчас: заказывать готовую еду, нанять помощника по уборке, няню.
Ребенок считывает состояние мамы
— В завершение хочется сказать несколько слов про ребенка. Вы пишете, что порой он становится неуправляемым. У детей в возрасте двух лет еще очень сильна эмоциональная связь с мамой. Это значит, что дети отражают мамины эмоции и состояния. Спокойна мама — спокоен и ребенок, беспокойна мама — беспокоен ребенок. Тут хорошо работает правило кислородной маски в самолете: сначала надеваем ее на себя, потом на ребенка, — резюмирует Дарья Григорьева.