Проще некуда: техника дыхания, которая заставит мозг работать во всю мощь

Наше состояние здоровья и настроение во многом зависят от ежедневных привычек: сколько часов мы спим, что едим, как много работаем, с кем привыкли общаться и как расслабляемся. Все это либо помогает организму справляться с проблемами и стрессом, либо только усугубляет ситуацию. Например, тот же дефицит сна крайне негативно сказывается на психическом состоянии — вы становитесь еще более раздражительными, агрессивными.