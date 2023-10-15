Неутешительный вывод сделали ученые — стресс из-за того, что вы снимаете жилье, старит вас два раза быстрее, чем негативные переживания из-за отсутствия работы и даже курение.
В целом, аренда квартиры или дома приводит к более быстрому биологическому старению человека, чем проживание в собственном жилье или вместе с родственниками на одной территории.
Выводы ученых
Исследователи из Университета Эссекса и Аделаиды в Австралии провели эксперимент с участием 1420 человек. Учитывались продолжительность и стоимость аренды, тип здания, наличие финансовой поддержки, отопления, задолженностей по платежам и состояние здоровья арендаторов,
По итогам исследования, у людей, постоянно снимающих жилье и сталкивающихся с необходимостью постоянно платить аренду, переживать о повышении платы, а также проживание в районе с плохой экологией оказались связаны с более быстрым биологическим старением — причем, риски даже выше, чем при курении.
Жить с родственниками — лучше
Что же касается тех, кто живет с родителями или другими родственниками, делит квадратные метры на несколько семей в общем жилье, показатели старения у них оказались лучше, чем у тех, кто снимает квартиру.
Ученые предположили, что дело в том, что эти люди чувствуют себя уверенней и спокойней в окружении близких, а также — в большей безопасности из-за невысоких трат на жилье.
Старение обратимо
- Наши результаты показывают, что сложные жилищные условия отрицательно влияют на здоровье из-за более быстрого биологического старения, — делают выводу ученые. — Но хорошая новость в том, что преждевременное старение обратимо.
Об этом ранее говорила и врач-эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на гарвардского ученого. У старения есть своеобразные «приливы» и «отливы».
- Чем старше человек, тем хуже идет восстановление, тем сложнее откатиться до исходной точки, —
Стресс, если он постоянный, хронический, существенно ускоряет старение. В любом возрасте. А вот кратковременный стресс, с положительным выходом из ситуации, наоборот, способствует оздоровлению организма, добавляет врач.
Но хороший отдых после продолжительных стрессов уже положительно влияет на наш организм. Разумнее жить так, чтобы отдых был не от случая к случаю, а в графике. То есть смена труда и отдыха должны быть в правильном балансе.