- Чем старше человек, тем хуже идет восстановление, тем сложнее откатиться до исходной точки, — отмечает врач. — До 25 лет человек не чувствует физиологический стресс — его клетки в постоянном росте, развитии, и даже процесс отмирания служит обновлению. После 30-35 лет процессы замедляются, стабилизируются. Наступает плато. Тогда стресс и его влияние на старение уже более ощутимо. А после 40-45 лет начинается угасание. Это природный механизм.