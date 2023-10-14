Юноша в парке аттракционов проглотил язык и впал в кому

Катание на аттракционах закончилось для 18-летнего юноши клинической смертью.
Студент одного из московских колледжей отправился со своими друзьями в парк развлечений. Молодой человек поддался уговорам и решил прокатиться на одном из самых экстремальных аттракционов — американских горках. Поезд разгоняется до 80 км/ч, делает мертвые петли, резко поднимается на десятки метров вверх и обрушивается вниз. Часть трассы проходит в темном тоннеле. Именно там парень в прямом смысле проглотил язык,
Когда горки закончились и поезд остановился, юноша уже находился в состоянии клинической смерти. Ему на помощь бросился дежурный врач парка развлечений, на место была вызвана бригада скорой помощи.
Прибывшие медики диагностировали у молодого человека отек головного мозга и внезапную клиническую смерть.
Сообщается, что у юноши были проблемы с сердцем, хотя прежде он не жаловался на здоровье и активно занимался спортом. Сейчас студент в реанимации, помощь ему оказывают врачи. Состояние его оценивается как тяжелое. Парень в коме.
Такое случается, но редко
Случаи, когда катание на аттракционах доводило человека почти до смерти (не из-за технических неисправностей каруселей), описывались и раньше, и не только в России.
Так, недавно
Врачи даже предлагают размещать стенды у подобных экстремальных аттракционов, которые бы предупреждали посетителей о возможных неприятных последствиях таких развлечений для здоровья.
Тоже проглотил язык
17-летний игрок австралийского футбольного клуба «Аделаида» Нестори Иракунда проглотил язык прямо во время матча. Это произошло в августе 2023 года на поле во время игры: юноша очень неловко упал и ударился головой.
Первым на помощь пострадавшему пришел рефери.