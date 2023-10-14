Юноша в парке аттракционов проглотил язык и впал в кому

Студент одного из московских колледжей отправился со своими друзьями в парк развлечений. Молодой человек поддался уговорам и решил прокатиться на одном из самых экстремальных аттракционов — американских горках. Поезд разгоняется до 80 км/ч, делает мертвые петли, резко поднимается на десятки метров вверх и обрушивается вниз. Часть трассы проходит в темном тоннеле. Именно там парень в прямом смысле проглотил язык, сообщает РИА «Новости».