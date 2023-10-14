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Юноша в парке аттракционов проглотил язык и впал в кому

Несчастный случай произошел в одном из парков аттракционов в Москве. 18-летний молодой человек впал в кому после катания на американских горках. В темном тоннеле он в буквальном смысле проглотил язык.

14 октября 20231
американские горки
Источник:

iStockphoto

Катание на аттракционах закончилось для 18-летнего юноши клинической смертью.

Студент одного из московских колледжей отправился со своими друзьями в парк развлечений. Молодой человек поддался уговорам и решил прокатиться на одном из самых экстремальных аттракционов — американских горках. Поезд разгоняется до 80 км/ч, делает мертвые петли, резко поднимается на десятки метров вверх и обрушивается вниз. Часть трассы проходит в темном тоннеле. Именно там парень в прямом смысле проглотил язык, сообщает РИА «Новости».

Когда горки закончились и поезд остановился, юноша уже находился в состоянии клинической смерти. Ему на помощь бросился дежурный врач парка развлечений, на место была вызвана бригада скорой помощи.

Прибывшие медики диагностировали у молодого человека отек головного мозга и внезапную клиническую смерть.

Сообщается, что у юноши были проблемы с сердцем, хотя прежде он не жаловался на здоровье и активно занимался спортом. Сейчас студент в реанимации, помощь ему оказывают врачи. Состояние его оценивается как тяжелое. Парень в коме.

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Такое случается, но редко

Случаи, когда катание на аттракционах доводило человека почти до смерти (не из-за технических неисправностей каруселей), описывались и раньше, и не только в России.

Так, недавно сообщалось, что американка заработала инсульт после того, как покаталась на аттракционе, который на большой скорости вращается по кругу: у нее пострадало правое полушарие мозжечка. Медики отметили, что причиной инсульта могло стать перерастяжение шеи и воздействие резкого вращения на позвонки, что увеличивает риски.

Врачи даже предлагают размещать стенды у подобных экстремальных аттракционов, которые бы предупреждали посетителей о возможных неприятных последствиях таких развлечений для здоровья.

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Тоже проглотил язык

17-летний игрок австралийского футбольного клуба «Аделаида» Нестори Иракунда проглотил язык прямо во время матча. Это произошло в августе 2023 года на поле во время игры: юноша очень неловко упал и ударился головой.

Первым на помощь пострадавшему пришел рефери. Все попало на видео. Судья помог футболисту, освободил ему дыхательные пути, и спортсмен даже смог продолжить игру.

Автор текста:Анна Майская
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