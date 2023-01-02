Врач Сафонова предупредила об опасных инфекциях в закрытых бассейнах и аквапарках

Чесотка пловцов и энтеровирус

— Получается, что в первую очередь в бассейне легче всего подцепить аденовирусную фаринго-конъюнктивальную лихорадку, эпидермофитию («чесотку пловцов»), вирусный гепатит А, энтеровирус, дизентерию, отиты, синуситы, тонзиллиты, конъюнктивиты. Кто хоть раз делал справку в бассейн, тот знает, что на эти инфекции ни одно из учреждений не проверяет, когда выписывает справку, — объясняет Анна Сафонова.

Основные разносчики инфекций в бассейнах, аквапарках и закрытых водоемах — это дети. Даже большой плавательный бассейн — это место, куда больше всего приводят детей на занятия. Взрослые приходят в бассейн либо до, либо после работы, а в дневное время приходят детские, например, школьные группы.

— Даже если ребенок достаточно здоровый, то из-за особенностей развития детских дыхательных путей, — достаточно маленькое расстояние пазух носа, ушей, — инфекция очень легко попадает в нос и уши, особенно в воде, где находит благодатную среду для развития, — говорит врач. — Источником заражения бактериальной и вирусной инфекцией является не только больной человек, но и поверхности, к которым он прикасается: шезлонги, поручни, кафель, напольные покрытия, полотенца, обувь, резиновые матрасы и круги, обувь.

Сколько времени вирус может сохраняться в воде

Врач отмечает, что аденовирус, пик заболеваемости которым приходится на начало осени, может очень долго сохраняться в воде. Так же высока сохранность и различных кишечных бактериальных инфекций.

— Например, аденовирус живет на одежде от 10 до 45 дней. Под воздействием хлора и ультрафиолета при температуре 56 С вирус погибает в течение 30 мин. Спирт аденовирус не убивает, — разъясняет Анна Сафонова.

Гепатит А также является одним из самых устойчивых к окружающей среде.

— Он сохраняет жизнеспособность в воде в течение очень длительного времени. При комнатной температуре живет несколько недель, выдерживает нагревание до 60С в течение 4-12 часов, — добавляет эксперт. — Вирус Коксаки сохраняется при температуре 30-35С в течение 3 часов. В мелких водоемах может сохраняться до 2 месяцев в зависимости от температуры. Но очень чувствителен к высушиванию.

Также можно «поймать» в бассейнах и аквапарках вирусы гриппа — особенно, если там занимается большая группа детей.