Врач Сафонова предупредила об опасных инфекциях в закрытых бассейнах и аквапарках

Плавание зимой в бассейне или катание на горках в аквапарке — прекрасный способ не потерять форму, заняться спортом и развлечься на каникулах.
Чтобы отдых на воде не омрачился инфекционными и другими заболеваниями, необходимо соблюдать меры профилактики. Комментирует врач клинической лабораторной диагностики.
врач клинической лабораторной диагностики, директор по продуктовой политике медицинской лаборатории Labquest
Идеальное место для вирусов
— Даже если вода и территория бассейна и аквапарка очищается регулярно, а посетителей осматривает медицинский работник, риск заболеть достаточно высок, — предупреждает врач лабораторной диагностики Анна Сафонова. — Бассейн, аквапарк и закрытый водоем — это идеальная среда для накопления вирусов и бактерий. Контрольные пробы, которые берут в воде аквапарков и бассейнов, направлены на выявление химических соединений и на стандартную кишечную флору. Контроль на выявление вирусных и респираторных бактериальных инфекций в воде не осуществляется, как и на наличие этих возбудителей в воздухе или на поверхностях.
Интересна и ситуация со справками в бассейны и аквапарки. Согласно действующим требованиям СанПиНа взрослым для посещения бассейна предъявлять медицинскую справку не требуется. Она может потребоваться только в одном случае: в соответствии с п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима только при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте (городе, районе) по заболеваниям, указанным в п. 4 приложения N 1 данного документа.
Оформление справки для бассейна является платной услугой даже в городской поликлинике, в которой вы состоите на учете. При этом общего регламента о том, какие исследования и врачей нужно пройти для получения этой справки, не существует. Каждое учреждение предъявляет свои требования к прохождению врачей, сдаче анализов и свой срок действия справки.
С аквапарками ситуация еще интереснее. Для них вообще не требуются справки о состоянии здоровья. Иными словами, посещают их абсолютно все без какого-либо медицинского надзора.
Инфекционные заболевания, которые могут передаваться через воду плавательных бассейнов и аквапарков
Связь с водным фактором:
+++ — высокая;
++ — существенная;
+ возможная
Чесотка пловцов и энтеровирус
— Получается, что в первую очередь в бассейне легче всего подцепить аденовирусную фаринго-конъюнктивальную лихорадку, эпидермофитию («чесотку пловцов»), вирусный гепатит А, энтеровирус, дизентерию, отиты, синуситы, тонзиллиты, конъюнктивиты. Кто хоть раз делал справку в бассейн, тот знает, что на эти инфекции ни одно из учреждений не проверяет, когда выписывает справку, — объясняет Анна Сафонова.
Основные разносчики инфекций в бассейнах, аквапарках и закрытых водоемах — это дети. Даже большой плавательный бассейн — это место, куда больше всего приводят детей на занятия. Взрослые приходят в бассейн либо до, либо после работы, а в дневное время приходят детские, например, школьные группы.
— Даже если ребенок достаточно здоровый, то из-за особенностей развития детских дыхательных путей, — достаточно маленькое расстояние пазух носа, ушей, — инфекция очень легко попадает в нос и уши, особенно в воде, где находит благодатную среду для развития, — говорит врач. — Источником заражения бактериальной и вирусной инфекцией является не только больной человек, но и поверхности, к которым он прикасается: шезлонги, поручни, кафель, напольные покрытия, полотенца, обувь, резиновые матрасы и круги, обувь.
Сколько времени вирус может сохраняться в воде
Врач отмечает, что аденовирус, пик заболеваемости которым приходится на начало осени, может очень долго сохраняться в воде. Так же высока сохранность и различных кишечных бактериальных инфекций.
— Например, аденовирус живет на одежде от 10 до 45 дней. Под воздействием хлора и ультрафиолета при температуре 56 С вирус погибает в течение 30 мин. Спирт аденовирус не убивает, — разъясняет Анна Сафонова.
Гепатит А также является одним из самых устойчивых к окружающей среде.
— Он сохраняет жизнеспособность в воде в течение очень длительного времени. При комнатной температуре живет несколько недель, выдерживает нагревание до 60С в течение 4-12 часов, — добавляет эксперт. — Вирус Коксаки сохраняется при температуре 30-35С в течение 3 часов. В мелких водоемах может сохраняться до 2 месяцев в зависимости от температуры. Но очень чувствителен к высушиванию.
Также можно «поймать» в бассейнах и аквапарках вирусы гриппа — особенно, если там занимается большая группа детей.
— Температура воды в бассейнах и аквапарках поддерживается в среднем на уровне от 28 до 30 градусов, а достаточно высокая температура и влажность позволяют хорошо сохраняться как бактериям и грибкам, так и вирусам, — объясняет Анна Сафонова. — Они прекрасно себя чувствуют на поверхностях — поручнях, кафеле, напольных покрытиях и так далее. И идеально передаются через слизистые рта, носа и глаз.
Как защитить себя в бассейне
Надо понимать, что, приходя в бассейн и постоянно встречаясь с группой детей, вы никак не сможете защитить себя от инфекций, предупреждает врач. Поэтому старайтесь избегать посещения закрытых водоемов в «часы пик». Помните, что инфекции передаются через воду и поверхности.
— При купании не глотайте воду в общественных бассейнах и аквапарках, — рекомендует Анна Сафонова. — Во-первых, чаще всего люди не принимают душ перед тем, как войти в воду бассейна, в итоге в ней полно не самой приятной органики, начиная от пота, слюны, эпителия и прочих выделений человеческих тел, в том числе фекалий. А во-вторых, нередки ситуации, когда отдыхающие ленятся выйти из воды, чтобы отправиться в уборную «по-маленькому». А малыши на водных аттракционах могут устроить и «детскую неожиданность», причем даже специальный памперс для купания не поможет удержать содержимое кишечника.
Если вы все-таки наглотались воды, промойте рот чистой питьевой водой и примите активированный уголь или другой адсорбент, чтобы снизить вероятность развития инфекции. Промывать желудок при этом не нужно, отмечает доктор
— Обязательно перед купанием и после него принимайте душ с мочалкой и антибактериальным гелем. Откажитесь от посещения бассейнов и аквапарков при наличии ранок и ссадин, сразу после перенесенного ОРВИ, а также при менструации, особенно в первые два-три дня. В это время риск инфицирования гораздо выше, — предупреждает врач.
Если после купания в общественном месте у вас возник зуд, появились высыпания на коже и слизистых, выделения из половых органов, поднялась температура и начались диспепсические расстройства, — немедленно обратитесь к врачу.
— Чтобы выявить причину таких состояний, потребуется сдать посев кала на возбудителей кишечных (ротавирусы, энтеровирусы, норовирусы, астровирусы) инфекций и паразитарных заболеваний, а при подозрении на гепатит А, грибковую и и стафилококковую инфекцию, пройти дополнительную ПЦР-диагностику, — отмечает эксперт.