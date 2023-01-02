Врач Сафонова предупредила об опасных инфекциях в закрытых бассейнах и аквапарках

аквапарк бассейн
Фото
iStockphoto

Плавание зимой в бассейне или катание на горках в аквапарке — прекрасный способ не потерять форму, заняться спортом и развлечься на каникулах.

Чтобы отдых на воде не омрачился инфекционными и другими заболеваниями, необходимо соблюдать меры профилактики. Комментирует врач клинической лабораторной диагностики.

Анна Сафонова
Анна Сафонова
медицина

врач клинической лабораторной диагностики, директор по продуктовой политике медицинской лаборатории Labquest

Идеальное место для вирусов

— Даже если вода и территория бассейна и аквапарка очищается регулярно, а посетителей осматривает медицинский работник, риск заболеть достаточно высок, — предупреждает врач лабораторной диагностики Анна Сафонова. — Бассейн, аквапарк и закрытый водоем — это идеальная среда для накопления вирусов и бактерий. Контрольные пробы, которые берут в воде аквапарков и бассейнов, направлены на выявление химических соединений и на стандартную кишечную флору. Контроль на выявление вирусных и респираторных бактериальных инфекций в воде не осуществляется, как и на наличие этих возбудителей в воздухе или на поверхностях.

Интересна и ситуация со справками в бассейны и аквапарки. Согласно действующим требованиям СанПиНа взрослым для посещения бассейна предъявлять медицинскую справку не требуется. Она может потребоваться только в одном случае: в соответствии с п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима только при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте (городе, районе) по заболеваниям, указанным в п. 4 приложения N 1 данного документа.

Оформление справки для бассейна является платной услугой даже в городской поликлинике, в которой вы состоите на учете. При этом общего регламента о том, какие исследования и врачей нужно пройти для получения этой справки, не существует. Каждое учреждение предъявляет свои требования к прохождению врачей, сдаче анализов и свой срок действия справки.

С аквапарками ситуация еще интереснее. Для них вообще не требуются справки о состоянии здоровья. Иными словами, посещают их абсолютно все без какого-либо медицинского надзора.

Читайте также

Инфекционные заболевания, которые могут передаваться через воду плавательных бассейнов и аквапарков

 Связь с водным фактором:

+++ — высокая;
++ — существенная;
+ возможная

Врач Сафонова предупредила об опасных инфекциях в закрытых бассейнах и аквапарках
Фото
СанПиН 2.1.2.1188-03, приложение 1
Читайте также

Чесотка пловцов и энтеровирус

— Получается, что в первую очередь в бассейне легче всего подцепить аденовирусную фаринго-конъюнктивальную лихорадку, эпидермофитию («чесотку пловцов»), вирусный гепатит А, энтеровирус, дизентерию, отиты, синуситы, тонзиллиты, конъюнктивиты. Кто хоть раз делал справку в бассейн, тот знает, что на эти инфекции ни одно из учреждений не проверяет, когда выписывает справку, — объясняет Анна Сафонова.

Основные разносчики инфекций в бассейнах, аквапарках и закрытых водоемах — это дети. Даже большой плавательный бассейн — это место, куда больше всего приводят детей на занятия. Взрослые приходят в бассейн либо до, либо после работы, а в дневное время приходят детские, например, школьные группы.

— Даже если ребенок достаточно здоровый, то из-за особенностей развития детских дыхательных путей, — достаточно маленькое расстояние пазух носа, ушей, — инфекция очень легко попадает в нос и уши, особенно в воде, где находит благодатную среду для развития, — говорит врач. — Источником заражения бактериальной и вирусной инфекцией является не только больной человек, но и поверхности, к которым он прикасается: шезлонги, поручни, кафель, напольные покрытия, полотенца, обувь, резиновые матрасы и круги, обувь.

Сколько времени вирус может сохраняться в воде

Врач отмечает, что аденовирус, пик заболеваемости которым приходится на начало осени, может очень долго сохраняться в воде. Так же высока сохранность и различных кишечных бактериальных инфекций.

— Например, аденовирус живет на одежде от 10 до 45 дней. Под воздействием хлора и ультрафиолета при температуре 56 С вирус погибает в течение 30 мин. Спирт аденовирус не убивает, — разъясняет Анна Сафонова.

Гепатит А также является одним из самых устойчивых к окружающей среде.

— Он сохраняет жизнеспособность в воде в течение очень длительного времени. При комнатной температуре живет несколько недель, выдерживает нагревание до 60С в течение 4-12 часов, — добавляет эксперт. — Вирус Коксаки сохраняется при температуре 30-35С в течение 3 часов. В мелких водоемах может сохраняться до 2 месяцев в зависимости от температуры. Но очень чувствителен к высушиванию.

Также можно «поймать» в бассейнах и аквапарках вирусы гриппа — особенно, если там занимается большая группа детей.

— Температура воды в бассейнах и аквапарках поддерживается в среднем на уровне от 28 до 30 градусов, а достаточно высокая температура и влажность позволяют хорошо сохраняться как бактериям и грибкам, так и вирусам, — объясняет Анна Сафонова. — Они прекрасно себя чувствуют на поверхностях — поручнях, кафеле, напольных покрытиях и так далее. И идеально передаются через слизистые рта, носа и глаз.

Читайте также

Как защитить себя в бассейне

Надо понимать, что, приходя в бассейн и постоянно встречаясь с группой детей, вы никак не сможете защитить себя от инфекций, предупреждает врач. Поэтому старайтесь избегать посещения закрытых водоемов в «часы пик». Помните, что инфекции передаются через воду и поверхности.

— При купании не глотайте воду в общественных бассейнах и аквапарках, — рекомендует Анна Сафонова. — Во-первых, чаще всего люди не принимают душ перед тем, как войти в воду бассейна, в итоге в ней полно не самой приятной органики, начиная от пота, слюны, эпителия и прочих выделений человеческих тел, в том числе фекалий. А во-вторых, нередки ситуации, когда отдыхающие ленятся выйти из воды, чтобы отправиться в уборную «по-маленькому». А малыши на водных аттракционах могут устроить и «детскую неожиданность», причем даже специальный памперс для купания не поможет удержать содержимое кишечника.

Если вы все-таки наглотались воды, промойте рот чистой питьевой водой и примите активированный уголь или другой адсорбент, чтобы снизить вероятность развития инфекции. Промывать желудок при этом не нужно, отмечает доктор

— Обязательно перед купанием и после него принимайте душ с мочалкой и антибактериальным гелем. Откажитесь от посещения бассейнов и аквапарков при наличии ранок и ссадин, сразу после перенесенного ОРВИ, а также при менструации, особенно в первые два-три дня. В это время риск инфицирования гораздо выше, — предупреждает врач.

Если после купания в общественном месте у вас возник зуд, появились высыпания на коже и слизистых, выделения из половых органов, поднялась температура и начались диспепсические расстройства, — немедленно обратитесь к врачу.

— Чтобы выявить причину таких состояний, потребуется сдать посев кала на возбудителей кишечных (ротавирусы, энтеровирусы, норовирусы, астровирусы) инфекций и паразитарных заболеваний, а при подозрении на гепатит А, грибковую и и стафилококковую инфекцию, пройти дополнительную ПЦР-диагностику, — отмечает эксперт.

Анна Майская