Мы почти не задумываемся, как правильно принимать прописанные врачом препараты и особенно не вчитываемся в инструкции, которые приложены к упаковке — написаны они мелким шрифтом, да и букв в них обычно уж очень много. Но на самом деле, чем и как запивать лекарства — очень важное знание. Есть напитки, которые категорически запрещены.
Обычно в качестве «подмоги» во время приема таблеток (не предназначенных для рассасывания) рекомендуется выпивать не менее 100 мл обычной чистой воды. Но некоторые препараты следует запивать 200-250 мл. Информация об этом находится в инструкции в разделе «применение».
Есть лекарства, которые рекомендуется запивать молоком вместо воды. Это снизит вероятность повреждения слизистой желудка.
Галина Табакина
врач-инфекционист ФНКЦ ФМБА России
- Перечисленные ограничения связаны с тем, что различные напитки могут вступать в реакцию с лекарствами при приеме, а это может привести к негативным последствиям, — отмечает врач-инфекционист ФМБА Галина Табакина. — К таким напиткам, в первую очередь, относится алкоголь. Если запивать лекарства спиртным, на печень придется двойная нагрузка, что может привести к появлению осложнений. Кроме того, многие лекарства в сочетании с алкоголем становятся малоэффективными или совсем не действуют, например антибиотики.
Кофе — еще один напиток, которым точно не стоит запивать таблетки, предупреждает эксперт.
- Кофеин «возбуждает» нервную систему, повышает давление, поэтому в связке с ним успокоительные препараты, например, будут недейственны, — говорит врач. — Прием аспирина и нестероидных противовоспалительных препаратов в сочетании с кофе может привести к желудочному кровотечению или эрозии слизистой.
Многие заменяют воду на чай, думая, что это безобидный напиток. Однако танин, содержащийся в чае, снижает эффективность препаратов, прекращает воздействие гликозидов, эуфиллина.
- Также не следует запивать таблетки газированными напитками и цитрусовыми соками. Особенно опасен в этом отношении грейпфрутовый сок, так как вещества, входящие в его состав, могут усилить действие препарата и привести к осложнениям, — говорит Галина Табакина.
Таким образом, резюмирует доктор, любые лекарственные препараты необходимо запивать простой питьевой водой, в том числе и таблетки, которые назначают при Covid-19.
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