- Перечисленные ограничения связаны с тем, что различные напитки могут вступать в реакцию с лекарствами при приеме, а это может привести к негативным последствиям, — отмечает врач-инфекционист ФМБА Галина Табакина. — К таким напиткам, в первую очередь, относится алкоголь . Если запивать лекарства спиртным, на печень придется двойная нагрузка, что может привести к появлению осложнений. Кроме того, многие лекарства в сочетании с алкоголем становятся малоэффективными или совсем не действуют, например антибиотики.

Кофе — еще один напиток, которым точно не стоит запивать таблетки, предупреждает эксперт.

- Кофеин «возбуждает» нервную систему, повышает давление, поэтому в связке с ним успокоительные препараты, например, будут недейственны, — говорит врач. — Прием аспирина и нестероидных противовоспалительных препаратов в сочетании с кофе может привести к желудочному кровотечению или эрозии слизистой.

Многие заменяют воду на чай , думая, что это безобидный напиток. Однако танин, содержащийся в чае, снижает эффективность препаратов, прекращает воздействие гликозидов, эуфиллина.

- Также не следует запивать таблетки газированными напитками и цитрусовыми соками. Особенно опасен в этом отношении грейпфрутовый сок, так как вещества, входящие в его состав, могут усилить действие препарата и привести к осложнениям, — говорит Галина Табакина.

Таким образом, резюмирует доктор, любые лекарственные препараты необходимо запивать простой питьевой водой, в том числе и таблетки, которые назначают при Covid-19.