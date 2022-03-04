Что будет с ценами

- Ситуация с фармкомпаниями обстоит несколько сложнее, — говорит эксперт ФКНЦ ФМБА. — Но на мой взгляд, на данный момент она не катастрофическая, поскольку львиная доля импортных субстанций для производства лекарственных препаратов ввозится из Китая и Индии.

У аптек есть запас продукции на ближайшие месяцы, кроме того, при оглашении санкционного пакета главы ЕС и США подчеркнули, что наложенные ограничения не затронут фармацевтику.

- Однозначно можно сказать, что потребителю следует ожидать роста цен в аптеках. В течение ближайших недель цены вырастут как минимум на 10-15%, — говорит эксперт. — Особенно ощутимо возрастут цены на импортные лекарственные средства, однако паниковать не стоит — в стране давно внедрена система управления предельными наценками на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), так называемый регулятор роста цен. Поэтому увеличение стоимости лекарств из данного списка будет сдерживаться и не поднимется выше предельно допустимой наценки. Замечу, что в перечень ЖНВЛП в настоящий момент входит более 800 препаратов.

Дефицит возможен

- К сожалению, неопределенность текущей экономической и политической ситуации не позволяет давать долгосрочные прогнозы, касающиеся дальнейшего увеличения или стабилизации стоимости медикаментов. Волатильность цен будет напрямую зависеть от курса валют, введения санкций и решений, которые в ближайшее время будут приняты нашим правительством по этому вопросу, — говорит Анастасия Конаныхина.

Что касается дефицита препаратов — такой вариант развития событий возможен.

- Дефицит в большей степени коснется тех медикаментов, у которых нет аналогов в форме дженериков, а также «неходовых» дорогостоящих лекарственных средств, поскольку в настоящее время серьезно нарушена логистика между Россией и странами Европы, поэтому возможны задержки поставок, а значит запасы будут постепенно иссякать, что, разумеется, может привести к кратковременному дефициту, — говорит эксперт. И предупреждает, что закупаться впрок лекарствами — не самая лучшая идея.

— Люди, опасаясь повышения цен и дефицита, стремятся купить как можно больше продукции, на самом деле, опустошая резервы без истинной потребности. Потребителю стоит не забывать о том, что срок годности лекарственных средств ограничен, — говорит Анастасия Конаныхина.