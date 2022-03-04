Читатели «Доктора Питера» переживают, что из аптек в России могут исчезнуть жизненно необходимые лекарства, а те, что останутся — будут стоить в разы дороже.
В редакцию пишут:
«Ливиала уже нет…»,
Неделю назад нужное мне лекарство стоило 1800. Сейчас оно в той же аптеке стоит 2000»,
«Не всегда есть аналоги. У меня 3 жизненно важных лекарства, которые производятся только в Европе»,
«Иммуносупрессанты, которые мы сейчас получаем — импортные, что будет дальше, не знаю. Таблеток осталось на два месяца»,
«А с инсулином из Дании что будет, подождать его в коме?».
Вопрос, как изменится в России рынок фармы, волнует очень многих. Эксперты отрасли дают самые разные оценки — от «лечиться будем подорожником» до «санкции не коснутся лекарств».
Спустя неделю после начала военной спецоперации в Украине и кардинального изменения внешнеполитической ситуации эксперты признают — фармацевтический рынок и рынок медицинской промышленности действительно ждет существенная трансформация.
Будут ли вообще лекарства из Европы в России? Разбираемся вместе с экспертами.
к.м.н., доцент, заведующая кафедрой инновационного медицинского менеджмента Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
Поможет импортозамещение и… Китай
- Скорее всего, в ближайшее время основные силы будут сконцентрированы на импортозамещении, то есть российские промышленники (при полном или ощутимом ограничении поставок из-за рубежа) начнут производить отечественные аналоги оригинальных комплектующих для медицинской техники и лекарственные препараты, — рассказала «Доктору Питеру» эксперт ФКНЦ ФМБА Анастасия Конаныхина.
И опыт у страны уже есть — глобальные шаги по импортозамещению в медицине и фармацевтике Россия стала делать еще с 2015 года, отмечает эксперт.
- Тогда был запущен механизм государственного субсидирования на проведение российскими организациями клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий, разработку аналогов инновационных препаратов, — говорит кандидат медицинских наук. — В то же время был принят пакет ограничительных мер относительно государственных закупок иностранных медицинских изделий.
Безусловно, в России до сих пор не удалось полностью снять зависимость от импорта, признает эксперт. Немалую роль в этом сыграла и пандемия коронавируса.
- Существенное влияние оказала пандемия, когда отечественные больницы были вынуждены закупать импортное оборудование (ИВЛ, МРТ и т.д.), — говорит Анастасия Конаныхина. — Тем не менее, возможно укрепление сотрудничества с Китаем по вопросам закупки медицинского оборудования, произведенного в КНР. В республике сосредоточены огромные производственные мощности, качество продукции которых не уступает, а во многом и превосходит технику, произведенную западными брендами.
Что будет с ценами
- Ситуация с фармкомпаниями обстоит несколько сложнее, — говорит эксперт ФКНЦ ФМБА. — Но на мой взгляд, на данный момент она не катастрофическая, поскольку львиная доля импортных субстанций для производства лекарственных препаратов ввозится из Китая и Индии.
У аптек есть запас продукции на ближайшие месяцы, кроме того, при оглашении санкционного пакета главы ЕС и США подчеркнули, что наложенные ограничения не затронут фармацевтику.
- Однозначно можно сказать, что потребителю следует ожидать роста цен в аптеках. В течение ближайших недель цены вырастут как минимум на 10-15%, — говорит эксперт. — Особенно ощутимо возрастут цены на импортные лекарственные средства, однако паниковать не стоит — в стране давно внедрена система управления предельными наценками на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), так называемый регулятор роста цен. Поэтому увеличение стоимости лекарств из данного списка будет сдерживаться и не поднимется выше предельно допустимой наценки. Замечу, что в перечень ЖНВЛП в настоящий момент входит более 800 препаратов.
Дефицит возможен
- К сожалению, неопределенность текущей экономической и политической ситуации не позволяет давать долгосрочные прогнозы, касающиеся дальнейшего увеличения или стабилизации стоимости медикаментов. Волатильность цен будет напрямую зависеть от курса валют, введения санкций и решений, которые в ближайшее время будут приняты нашим правительством по этому вопросу, — говорит Анастасия Конаныхина.
Что касается дефицита препаратов — такой вариант развития событий возможен.
- Дефицит в большей степени коснется тех медикаментов, у которых нет аналогов в форме дженериков, а также «неходовых» дорогостоящих лекарственных средств, поскольку в настоящее время серьезно нарушена логистика между Россией и странами Европы, поэтому возможны задержки поставок, а значит запасы будут постепенно иссякать, что, разумеется, может привести к кратковременному дефициту, — говорит эксперт. И предупреждает, что закупаться впрок лекарствами — не самая лучшая идея.
— Люди, опасаясь повышения цен и дефицита, стремятся купить как можно больше продукции, на самом деле, опустошая резервы без истинной потребности. Потребителю стоит не забывать о том, что срок годности лекарственных средств ограничен, — говорит Анастасия Конаныхина.
Минздрав России — официально
Есть отдельные сигналы о задержках с поставками ряда лекарств, но это не отказ заводов, а задержки из-за логистики.
В Петербурге лекарств хватает
На фоне сообщений об очередях в аптеках и подорожании лекарств в Петербурге, в комитете по здравоохранению официально
- Большинство лекарственных препаратов первой необходимости (а это 788 наименований), пользующихся особым спросом у населения, включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), на которые фиксированы предельные оптовые и розничные цены.
Цены на такие препараты не будут повышаться, они контролируются государством. Большинство этих препаратов производится на территории России.
Комитет также обращает внимание, что по состоянию на 1 марта уже заключил контракты на поставку лекарств для льготников на полгода-год вперед. Речь о препаратах для онкобольных и пациентов с онкогематологическими заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, психических заболеваний, а также тест-полосках для глюкометров.
- Отказов поставщиков от заключения контрактов нет. Поставки лекарственных препаратов по заключенным контрактам осуществляются своевременно, — заверили в Смольном.