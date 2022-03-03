Как показывает практика — да и теория этого никогда не отрицала, даже у привитого от коронавируса человека есть риск заразиться. Вакцина, по словам врачей, облегчает течение болезни, поэтому она может пройти вовсе в бессимптомной форме.

Понять, болел привитый человек или нет, не так просто. Как объяснила руководитель направления лабораторной медицины ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ Елена Тиванова, для этого необходимо проверить наличие антител к нуклеокапсиду, а не к S-белку. Вторые антитела появляются после того, как человек получил прививку.

Тиванова объяснила: когда человек заразился, его организм контактирует с целым вирусом и со всеми его структурами. Поэтому у переболевшего человека появляются антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду.

В нашей стране есть разные тесты на антитела к COVID-19. Некоторые проверяют уровень S-белков — то есть защитных антител, которые не дают вирусу прикрепиться к клеткам человека и начать размножаться. А вот антитела к внутренней структуре коронавируса, нуклеокапсиду, показывают, что человек уже переболел.

То есть, если на обследовании нашли антитела и к S-белку, и к нуклеокапсиду, значит, коронавирусом человек все-таки переболел — даже если он был вакцинирован.