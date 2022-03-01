В России растет заболеваемость «стелс-омикроном». На фоне распространения этого подвида пациенты все чаще жалуются на потерю обоняния.
Как отмечает врач-невролог, нейрофизиолог Александр Будик, запахи часто пропадали у тех, кто болел COVID-19 еще в период доминирования уханьского штамма, однако у зараженных «дельтой» такой симптом появлялся не так часто. С приходом подвида «омикрона» В.А.2 ситуация изменилась.
Врач отметил, что пока у медиков нет всей информации о том, как именно протекает «стелс-омикрон». Однако уже сейчас известно: у многих заразившихся этой вариацией вируса отсутствует обоняние.
Потеря запахов при коронавирусе связана с иммунной реакцией организма на вирус. Дело в том, что внутри нашего носа есть зона, в которой сконцентрированы клетки, необходимые для обоняния.
Каждая отдельная группа клеток отвечает за определенные запахи. Когда человек вдыхает аромат, эти группы воспринимают отдельные ноты запаха и передают сигналы в мозг, где синтезируется общее восприятие аромата.
У здорового человека такие клетки гибнут и возобновляются, однако у больных коронавирусом на фоне иммунной реакции может замедлиться процесс созревания новых клеток.
Поэтому зараженные коронавирусом нередко или не чувствуют запахи вообще, или страдают от искаженного восприятия ароматов, пояснил Будик в интервью
Симптомы омикрона:
Сильная усталость
Высокая температура
Ломота в теле
Потливость по ночам
Головная боль
Насморк
«Царапающая» боль в горле
Когда восстановятся волосы и ногти
Еще одно неприятное последствие коронавируса — выпадение волос и истончение ногтей. Впрочем, как рассказал в интервью изданию
Специалист успокаивает: волосы и ногти обязательно восстановятся, на это понадобится около 3-4 месяцев. Главное условие для этого — спад температуры.
Кстати
Врачи пока не разработали специфическую схему лечения для тех, кто после COVID-19 столкнулся с потерей обоняния. Однако есть несколько способов, которые помогут вернуть как можно быстрее возможность чувствовать запахи. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.