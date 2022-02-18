Ученые всего мира продолжают изучать штамм «омикрон», который захватил мир и почти до нуля вытеснил «дельту». Появляются новые данные о том, как проявляется заболевание, вызванное новым вариантом вируса.
В одном из последних исследований, опубликованном в издании
Из них заразились коронавирусом (именно штаммом «омикрон» — B.1.640) 75 человек (большинство — женщины). Все они были вакцинированы (хотя бы одна доза). Госпитализация потребовалась четверым, 56 человек пожаловались на недомогание, и еще 12 перенесли заболевание бессимптомно (это те данные, что смогли получить исследователи).
Ученые назвали те симптомы, которые проявлялись у французских пенсионеров после заражения «омикроном».
Симптомы «омикрона» у привитых (по частоте появления)
Насморк
Астения
Кашель
Боль в горле
Боль в мышцах
Головная боль
Высокая температура
Затруднение дыхания
Потеря вкуса — агевзия
Потеря обоняния — аносмия
Диарея
Чаще всего заразившиеся жаловались на кашель, усталость и насморк, реже — на потерю вкусов и запахов и диарею.
- Результаты этого исследования показывают, что вариант «омикрон» может передаваться среди пожилых людей, которые сделали прививки от коронавируса, — делают выводы исследователи. — Однако, учитывая небольшое количество госпитализаций и возраст пациентов, вакцинация могла сыграть важную роль в снижении тяжести заболевания. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы узнать более точные клинические и эпидемиологические особенности варианта SARS-CoV-2 B.1.640 и оценить его влияние на трансмиссивность, иммунитет и тяжесть заболевания.
Антитела — работают
Вывод ученых подтверждает еще одно исследование — об антителах к коронавирусу после вакцинации. Оказалось, что их качество улучшается со временем, даже если количество — сокращается.
Антитела против SARS-CoV-2 наращивают свою эффективность в течение нескольких месяцев после того, как человек получает вакцину.
Об этом говорится в
- В количественном выражении уровень антител через несколько месяцев после вакцинации может находиться значительно ниже достигнутого после вакцинации максимума. Но оставшиеся в меньшем количестве антитела оказываются более сильными и более точно нацеленными против вируса, — делают вывод ученые.
Это означает, что даже достаточно низкий уровень антител будет по-прежнему обеспечивать ощутимую защиту от вируса.
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