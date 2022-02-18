Ученые всего мира продолжают изучать штамм «омикрон», который захватил мир и почти до нуля вытеснил «дельту». Появляются новые данные о том, как проявляется заболевание, вызванное новым вариантом вируса.

В одном из последних исследований, опубликованном в издании Eurosurveillance , ученые проанализировали показатели здоровья нескольких десятков человек, посетивших три массовых мероприятия в конце ноября в Нормандии, на северо-западе Франции. Всего в них участвовало 177 человек. Большинство — старше 65 лет.

Из них заразились коронавирусом (именно штаммом «омикрон» — B.1.640) 75 человек (большинство — женщины). Все они были вакцинированы (хотя бы одна доза). Госпитализация потребовалась четверым, 56 человек пожаловались на недомогание, и еще 12 перенесли заболевание бессимптомно (это те данные, что смогли получить исследователи).

Ученые назвали те симптомы, которые проявлялись у французских пенсионеров после заражения «омикроном».