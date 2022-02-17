Привлекательная внешность — это понятие условное, но есть определенные характеристики, позволяющие другим оценивать лицо как симпатичное и располагающее.

Исследования показывают, что во все времена привлекательным считался человек с чистой кожей, выступающими скулами, яркими глазами и пухлыми губами.

Ученые Техасского христианского университета предположили, что существует взаимосвязь между привлекательностью человека и уровнем его иммунитета, поскольку люди могут быть биологически запрограммированы на поиск более здорового партнера. Результаты их исследования опубликованы в британском журнале Proceedings of the Royal Society.