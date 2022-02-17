Привлекательная внешность — это понятие условное, но есть определенные характеристики, позволяющие другим оценивать лицо как симпатичное и располагающее.
Исследования
Ученые Техасского христианского университета предположили, что существует взаимосвязь между привлекательностью человека и уровнем его иммунитета, поскольку люди могут быть биологически запрограммированы на поиск более здорового партнера. Результаты их исследования опубликованы в британском
- Предыдущие исследования, проверяющие эту гипотезу, опирались на небольшое количество косвенных показателей иммунной функции, и результаты ученых были неоднозначными, —
Эксперимент без макияжа
Для эксперимента ученые отобрали несколько десятков женщин и мужчин в возрасте от 18 до 24 лет и сделали фото их лиц с нейтральным выражением и абсолютно без макияжа. Также у каждого участника исследования было взято 85 мл крови для анализа состояния иммунитета.
Исследователи отметили, что все участники были заранее обследованы, чтобы убедиться, что у них нет в анамнезе хронических заболеваний, депрессии, ожирения, болезней в стадии обострения. Также все люди, которых фотографировали, должны были отказаться от приема гормональных контрацептивов, противовоспалительных препаратов и алкоголя за два дня до эксперимента.
После этого 492 добровольцев — их возраст был не старше 30 лет — попросили по фото оценить привлекательность лиц участников эксперимента. Затем исследователи сопоставили эти оценки с результатами анализов крови.
Результат налицо
Версия ученых подтвердилась — участники эксперимента, которых назвали самыми привлекательными, имели более высокие показатели фагоцитоза и большее количество базофилов, а также более низкое количество нейтрофилов, большую активность натуральных киллеров — NK-клеток, и низкие темпы роста S. aureus (бактерия золотистый стафилококк) в плазме.
- Фагоцитоз — это процесс, при котором определенные лейкоциты, такие как нейтрофилы и моноциты, поглощают инородные частицы — вредоносные агенты — например, бактерии, — поясняют исследователи. — То, что у привлекательных людей были более высокие показатели фагоцитоза и более низкий рост бактерий в плазме, указывает на то, что привлекательность может быть связана с антибактериальным иммунитетом.
Мы выявили связь между привлекательностью человека и иммунной функцией, в частности, антибактериальным иммунитетом, то есть способностью человека противостоять именно бактериальным инфекциям.
Также ученые выяснили, что женщины называли более привлекательными тех мужчин, у которых обнаруживались высокофункциональные NK-клетки. Эти клетки-киллеры защищают организм от вирусных инфекций и роста новообразований.
— Удивительно, что мужчины считают женщин с высокофункциональными NK-клетками менее привлекательными, чем женщин с низкофункциональными NK-клетками. Одно из возможных объяснений — влияние эстрогена, — говорят исследователи.
Красота — это здоровье
- Результаты исследования показывают, что привлекательность лица может дать представление об иммунной функции человека, особенно в том, что касается его способности эффективно бороться в первую очередь с бактериальными угрозами, — заключают исследователи. — Кроме того, привлекательность мужчин также может указывать на их способность эффективно справляться с вирусными угрозами и ростом новообразований.
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