К антибиотикам в нашей стране сложилось двоякое отношение: кто-то их демонизирует и вообще не принимает, а кто-то прописывает их себе сам при малейшем недомогании. Последние только усугубляют проблему микробной резистентности к антибиотикам.
Проще говоря, многие антибиотики перестают работать из-за того, что микробы «научились» их игнорировать — люди пьют таблетки слишком часто, порой когда на то нет никакого повода. Просто на всякий случай.
Насколько это опасное явление? Почему пить антибиотики бездумно — значит подвергать опасности не только себя, но и все человечество? Об этом рассказывают специалисты.
Сергей Шляпников
Медицина
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, руководитель «Городского центра по лечению тяжелого сепсиса» СПб НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, профессор кафедры ВПХ Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)
Угроза национальной безопасности
- Как возникает микробная резистентность к антибактериальным препаратам? Это новый механизм, или он был всегда?
Микробная резистентность (МР) — это устойчивость патогенов к противомикробным препаратам, разновидность естественного эволюционного механизма, позволяющего микроорганизмам выжить.
Бактерии быстро приспосабливаются к неблагоприятным условиям внешней среды, это умение формировалось на протяжении миллиардов лет.
На скорость распространения антибиотикорезистентности влияет множество факторов. Среди них важное значение имеют:
Необоснованное назначение антибиотиков врачами;
Самовольный прием антимикробных препаратов;
Низкий уровень информированности людей на тему устойчивости к антибиотикам.
К усугублению ситуации с АМР отчасти привела и пандемия COVID-19. Была отмечена тенденция к росту необоснованного приема антибиотиков, поскольку среди населения, а иногда — и врачей, бытует мнение, что эти препараты помогают в защите и лечении от вирусных инфекций, включая коронавирус. Это не так: антибиотики применяются только при бактериальной инфекции — вызванной бактерией, а не вирусом.
- Когда эта проблема стала актуальна для мировой медицины?
Впервые проблема резистентности микроорганизмов стала значимой для мировой медицины после начала широкого использования пенициллина, когда после короткого периода эйфории были выделены штаммы золотистого стафилококка, резистентного к пенициллину. В современном здравоохранении это одна из наиболее актуальных проблем. Многими государствами она расценивается как угроза национальной безопасности.
Сейчас, по оценкам экспертов, ежегодно в мире примерно 700 тысяч человек умирает от инфекций, устойчивых к антибиотикам.
К 2050 году эта цифра может достичь 10 млн человек, что сравнимо с числом жертв онкологических заболеваний.
Смерть и нищета
- Насколько распространение устойчивости микробов реально опасно, чем оно грозит нам, простым смертным?
Безусловно, это не узкоспециализированная проблема, которая волнует и касается только медицинских специалистов.
Антибиотикорезистентность значительно затрудняет лечение инфекционных заболеваний и повышает риск коинфекций, а также чаще приводит к более тяжелому течению болезней и таким опасным состояниям, как, например, сепсис, которые могут привести к летальному исходу.
Она также ставит под угрозу эффективность выполнения важных операций, таких как трансплантация органов или замена суставов: в случае возникновения инфекций, вызванных устойчивыми микроорганизмами, растет риск тяжелых осложнений, увеличивается стоимость лечения и частота неблагоприятных исходов.
Кроме того, это еще и достаточно серьезная экономическая проблема. Согласно оценке Всемирного банка, потенциальный экономический ущерб от МР к 2050 году будет сопоставим с убытком от мирового финансового кризиса 2008 года, а в развивающихся странах более 28 млн человек окажутся за чертой бедности.
- Как можно предотвратить распространение МР? Возможно ли это вообще?
Необходимо комплексное решение. В первую очередь, нужно повышать уровень образования врачей — на уровне студентов, клинических ординаторов, программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки. Необходима также работа по созданию клинических рекомендаций, которые должны учитывать ситуацию с резистентностью.
Еще один значимый шаг — создание формуляра и алгоритма использования антимикробных препаратов в лечебном учреждении. Препараты в этом формуляре будут сравнительно уникальными для каждого лечебного учреждения, это зависит от результатов мониторинга микробной резистентности в этом конкретном учреждении.
Назначение препаратов из такого резервного списка должно быть решением целой команды: если лечащий врач считает, что нужно назначить дорогостоящий препарат, должна быть проведена консультация с клиническим фармакологом и клиническим микробиологом.
Также необходимо развитие клинической микробиологии. Так, в каждом регионе должна быть микробиологическая лаборатория референсного типа, способная фено- и генотипировать основные проблемные возбудители и определять чувствительность к антимикробным препаратам.
И, конечно, важно информировать самих пациентов, население о том, какие риски несет самолечение и бесконтрольное применение антибиотиков.
Если все антимикробные препараты, которые сегодня помогают, завтра уже будут неэффективны, мы практически вернемся в доантибиотическую эру, когда каждая операция, инфекция и даже рана могла стать смертельной.
Почему новые антибиотики так редко появляются
Казалось бы, в чем проблема — закончились старые антибиотики, значит, надо придумать новые, еще более эффективные. Наука ведь не стоит на месте, врачи и ученые научились творить настоящие чудеса. Но не все так просто.
Алмаз Мифтахов
Фармакология
Руководитель подразделения «Госпитальные препараты» Pfizer в России и Беларуси
- Ситуацию в области разработки новых антибиотиков, к сожалению, можно назвать кризисной.
Более 95% всех антибиотиков, которые используются сегодня, были разработаны в 1940-80-х годах.
Этому есть ряд причин. Прежде всего, есть сложности с тем, чтобы найти вещество, молекулу, которая будет убивать бактерию и в то же время будет безопасна для человека — новые классы и группы противомикробных препаратов сегодня практически не выявляются. Кроме того, скорость развития АМР выше темпов разработки новых антибиотиков — это создает серьезный барьер.
Статистика показывает, что разработка антибиотика в среднем занимает 10-20 лет: чтобы в арсенале врачей был сильный антимикробный препарат к 2035 году, его надо разрабатывать уже сейчас.
Это не только длительный, но и дорогостоящий процесс: по данным за 2017 год, для создания качественного антибиотика требуется порядка 1,5 миллиарда долларов инвестиций. При этом не всегда продажи или рентабельность препарата соответствует вложенным в его разработку средствам.
Для оптимизации процесса вывода на рынок новых антимикробных препаратов во всем мире стали применять такие механизмы:
снижение затрат на раннем этапе разработки,
использование фондовых и грантовых средств,
возмещение препаратов на этапе гражданского оборота после одобрения регуляторами.
Кроме того, запущены новые форматы распространения антибиотиков, например модель подписки («модель Netflix»), при которой производителям ежегодно выплачивают фиксированная абонентская плата.
Несмотря на это, к сожалению, количество компаний, разрабатывающих антибиотики, сильно сократилось.
Локальный вред
С глобальным вредом от повального увлечения антибиотиками мы разобрались. Но ведь эти препараты влияют на здоровье и прямо сейчас, даже не в краткосрочной перспективе, а в моментальной.
Ирина Юзуп
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
- Бактерии составляют около 2 кг веса человека, а сегодня ученые говорят о 3 кг микробиоты в нашем организме. Полезные бактерии составляют первую линию обороны против патогенных бактерий, других болезнетворных микробов, включая вирусы и грибки. Кроме того, они производят некоторые витамины, перерабатывают клетчатку, позволяя нам извлекать питательные вещества из пищевых продуктов, которые без них мы не смогли бы переварить.⠀
Антибиотики разрушают не только вредные бактерии, но и полезные. И чем более широкого спектра действия антибиотик, тем больше видов полезных бактерий он уничтожает.
Бездумное употребление антибиотиков без особых причин приводит к кожным высыпаниям, проблемам с пищеварением и ослабляет иммунитет.
Только врач может определить, насколько оправдан прием антибиотиков. Поэтому прописывать антибиотики себе самостоятельно нельзя.
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