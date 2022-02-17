К антибиотикам в нашей стране сложилось двоякое отношение: кто-то их демонизирует и вообще не принимает, а кто-то прописывает их себе сам при малейшем недомогании. Последние только усугубляют проблему микробной резистентности к антибиотикам.

Проще говоря, многие антибиотики перестают работать из-за того, что микробы «научились» их игнорировать — люди пьют таблетки слишком часто, порой когда на то нет никакого повода. Просто на всякий случай.

Насколько это опасное явление? Почему пить антибиотики бездумно — значит подвергать опасности не только себя, но и все человечество? Об этом рассказывают специалисты.