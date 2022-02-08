парацетамол вред
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Исследование ученых Эдинбургского университета опубликовано в научном журнале Circulation. Это первое клиническое исследование, связанное с влиянием на здоровье популярного препарата с жаропонижающим и обезболивающим действием — парацетамола.

Его часто предлагают как безопасную альтернативу другому классу обезболивающих — нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые, как известно, повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний и влияют на артериальное давление.

Ученые изучили влияние парацетамола на пациентов с гипертонией в анамнезе. Одной группе участников исследования было назначено по одному грамму парацетамола четыре раза в день — стандартная доза для пациентов с хронической болью. Другой — плацебо. Принимали лекарство пациенты две недели — не зная, «пустышка» им досталась или парацетамол.

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Исследователи выяснили, что у тех участников исследования, кому прописали парацетамол, наблюдалось значительное повышение артериального давления по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

- Этот рост аналогичен тому, который наблюдается у пациентов при приеме НПВП. А риск заболеваний сердца и инсульта был выше на 20%, — говорится в исследовании.

Стоит пересмотреть долгосрочные назначения парацетамола пациентам с высоким давлением и тем, у кого есть повышенный риск сердечных заболеваний или инсульта.

Исследователи говорят, что пациенты, которые долгое время пользуются этим обезболивающим, должны выбирать самую низкую эффективную дозу в течение как можно более короткого времени.

- Для тех, кто принимает парацетамол разово при головной боли и высокой температуре, никакой опасности нет, — добавляют исследователи. — Мы рекомендуем клиницистам начинать с низкой дозы парацетамола и увеличивать ее поэтапно, не превышая необходимую дозировку. Учитывая значительное повышение артериального давления, наблюдаемое у некоторых участников исследования, стоит очень внимательно наблюдать за здоровьем пациентов, особенно, гипертоников, которые недавно начали принимать парацетамол для лечения хронической боли.

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Ранее невролог Валерий Черненко рассказал, что парацетамол — обезболивающее, которое можно прописывать самому себе при возникновении боли без рецепта врача — это единственный препарат, который отпускается свободно во всех странах. Главное, чтобы человек был здоров, желудок — без язв, никаких гематологических проблем не наблюдалось, а давление — в норме. Врач также предупредил, что парацетамол серьезно «бьет» по печени.

Важно помнить, что крайне опасно парацетамол принимать вместе с алкоголем. Этанол, который есть в спиртных напитках, в сочетании с препаратом может привести к тяжелым последствиям — вплоть до летального исхода.

Анна Майская