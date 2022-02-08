Исследование ученых Эдинбургского университета опубликовано в научном журнале Circulation. Это первое клиническое исследование, связанное с влиянием на здоровье популярного препарата с жаропонижающим и обезболивающим действием — парацетамола.
Его часто предлагают как безопасную альтернативу другому классу обезболивающих — нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые, как известно, повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний и влияют на артериальное давление.
Ученые
Исследователи выяснили, что у тех участников исследования, кому прописали парацетамол, наблюдалось значительное повышение артериального давления по сравнению с теми, кто принимал плацебо.
- Этот рост аналогичен тому, который наблюдается у пациентов при приеме НПВП. А риск заболеваний сердца и инсульта был выше на 20%, — говорится в исследовании.
Стоит пересмотреть долгосрочные назначения парацетамола пациентам с высоким давлением и тем, у кого есть повышенный риск сердечных заболеваний или инсульта.
Исследователи говорят, что пациенты, которые долгое время пользуются этим обезболивающим, должны выбирать самую низкую эффективную дозу в течение как можно более короткого времени.
- Для тех, кто принимает парацетамол разово при головной боли и высокой температуре, никакой опасности нет, — добавляют исследователи. — Мы рекомендуем клиницистам начинать с низкой дозы парацетамола и увеличивать ее поэтапно, не превышая необходимую дозировку. Учитывая значительное повышение артериального давления, наблюдаемое у некоторых участников исследования, стоит очень внимательно наблюдать за здоровьем пациентов, особенно, гипертоников, которые недавно начали принимать парацетамол для лечения хронической боли.
Ранее невролог Валерий Черненко рассказал, что парацетамол — обезболивающее, которое можно прописывать самому себе при возникновении боли без рецепта врача — это единственный препарат, который отпускается свободно во всех странах. Главное, чтобы человек был здоров, желудок — без язв, никаких гематологических проблем не наблюдалось, а давление — в норме. Врач также предупредил, что парацетамол серьезно «бьет» по печени.
Важно помнить, что крайне опасно парацетамол принимать вместе с алкоголем. Этанол, который есть в спиртных напитках, в сочетании с препаратом может привести к тяжелым последствиям — вплоть до летального исхода.
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