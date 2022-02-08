Исследование ученых Эдинбургского университета опубликовано в научном журнале Circulation. Это первое клиническое исследование, связанное с влиянием на здоровье популярного препарата с жаропонижающим и обезболивающим действием — парацетамола.

Его часто предлагают как безопасную альтернативу другому классу обезболивающих — нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые, как известно, повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний и влияют на артериальное давление.