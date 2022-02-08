Два новичка

Минздрав обновил инструкцию к антиковидной вакцине, разработанной Центром им. Гамалеи. В частности, раздел о побочных эффектах. В медицинском документе отмечается, что они были выявлены в рамках проведенных клинических испытаний и фармаконадзора. Среди частых нежелательных явлений «Спутника V», как и раньше, названы повышенная температура тела, отек, зуд в месте введения препарата, озноб, астения, миалгия, арталгия и скелетно-мышечная боль.

Большая часть побочек из старой версии инструкции перекочевала в новую с понижением частоты развития . К примеру, желудочно-кишечные нарушения (тошнота, рвота, диспепсия), нарушения со стороны дыхательной системы (заложенность носа, першение в горле, ринорея), а также головная боль перешли из «частых» в категорию «очень редких». Как указано в новой инструкции, частыми считаются события, развивающиеся в 1 случае на 10-100 привитых, очень редкие — в 1 примерно на 10 000, включая единичные случаи. Из «редких» в «очень редкие» перешли увеличение региональных лимфоузлов (нарушения со стороны крови и лимфатической системы), а также головокружения и обмороки.

Без изменений осталась информация о единичных случаях воспалительной полинейропатии . Причем отмечается, что причинно-следственная связь между этим нежелательным явлением и лекарственным препаратом не установлена.