Группы поиска лекарств, группы взаимопомощи, где им готовы поделиться — наверное, ни одни препараты не удостаивались за всю историю существования фармацевтики такого внимания. Речь идет о «Эутироксе» и «L-тироксине» — их принимают при дефиците гормонов щитовидной железы.
Эти препараты нельзя назвать дорогими, редкими. Их ценность понимают только те люди, которые без них полноценно жить не смогут. Тем временем, сейчас в российских аптеках найти «Эутирокс» и «L-тироксин» практически невозможно: если препараты появляются, то исчезают за считанные минуты. Спрос ошеломительный — при том, что одной пачки в среднем хватает примерно на полтора месяца. Например, нам удалось найти одну пачку «L-тироксина» в дозировке 100 мкг в одной из аптек Петербурга. Из списка доступных для бронирования препаратов он исчез в течение 10 минут.
Вообще, есть информация, что сложности с этими лекарствами начали возникать далеко не несколько недель назад. Небольшой дефицит наблюдается уже около года, «Эутирокс» и «L-тироксин» периодически пропадают с полок некоторых аптечных сетей, потом возвращаются вновь.
В связи с последними событиями люди решили подготовиться заранее. Сыграло два фактора — понимание, что так как эти препараты импортные, то с ростом курса валюты на них поднимутся цены, а второе — опасение, что они вовсе пропадут из продажи. Фармацевты признали, что были люди, которые покупали сразу по 10-20 пачек. И это далеко не годовой запас.
«Когда люди скупали сахарный песок, я думала: „куда им столько?“ В итоге дома закончился песок, а в магазинах его нет. Ладно, я пью чай без сахара и семью приучу. Но сегодня я в шоке! Кто скупил весь „Эутирокс“? Как так, лекарство пропало разом и везде. Я никогда не делаю запасов продуктов и лекарств, покупаю все по необходимости. Получается, не зря говорят, что „запас карман не тянет“. У меня есть четыре дня, чтобы „найти, раздобыть“ таблетки, которые надо принимать ежедневно», — пишут о своих переживаниях в социальных сетях люди.
«Друзья, этот пост с просьбой о помощи маме моего хорошего друга. Жизненно необходим препарат „L-тироксин“ — это лекарство для людей с больной щитовидкой. В Питере и Москве его сейчас не достать — все запасы массово раскуплены на фоне возможных проблем с будущей доставкой», — подобные сообщения появляются раз в несколько минут в социальных сетях.
«Надеюсь на удачу. Как найду, куплю сразу две пачки, на полгода вперед! Создам ажиотаж», — грустно шутят другие.
Есть те, кто искренне хочет помочь. Предлагает упаковки «дефицитных лекарств». Правда, не всегда на предложение откликаются:
«Можете кидать в меня тапками, но ситуация смешная. Нагнетание, конечно, свойственно тироксинозависимым, но не до такой же степени. Я несколько раз предлагала поделиться, но никто из желающих не приехал и не взял. Бесплатно. Значит у всех есть, и не последнее», — предположила девушка, которая предлагала реальную помощь в одном из тематических телеграм-каналов.
Однако не все так плохо. Похоже, что уже в ближайшее время ситуация должна разрешиться. На аптечных сайтах уже появилась дата поступления препаратов в продажу. Тем, кому необходим препарат, ждать осталось недолго. Например, «Эутирокс» обещают завезти 17 марта, с «L-тироксином» сложнее, с ним дата поставки не определена.
По данным Минпромторга, на 14 марта в России насчитывается 4,8 миллиона упаковок «Эутирокса» и 5,3 миллиона упаковок «L-тироксина», в том числе, свыше 1 миллиона упаковок в аптечном сегменте.
- К сожалению, на прошлой неделе возник ажиотажный спрос на препараты Левотироксина натрия, — объяснили в Комитете по здравоохранению Петербурга. — Так как препараты Левотироксина натрия принимаются курсом на постоянной основе, то аптеки обычно имеют небольшой, но постоянно пополняемый запас данного лекарства. В рознице он, как правило, составляет не более 10 упаковок, поэтому препарат в аптеках достаточно быстро закончился.
Однако препараты есть в наличии на оптовых складах и постепенно отгружаются в аптеки. Например, если говорить о Петербург, то уже в ближайшее время планируется поставка в сети «ЛекОптТорг».
- Но надо понимать, что препарат в связи с повышенным спросом быстро заканчивается, — предупреждают в Комитете по здравоохранению. — В течение дня ситуация может меняться.
Есть опасение, что из-за уже возникшего дефицита, люди и дальше станут закупаться впрок. На это обращают внимание и фармацевты, и сами больные.
«Это сумасшествие, поэтому и заканчивается все в аптеках — предприимчивые сразу по 5 пачек берут, при том, что 2 пачки — это запас на 7 месяцев. Срок годности, между прочим, 3 года всего. Не будет никакого дефицита, если не скупать все подряд», — возмущаются в соцсетях.
«На самом деле „L-тироксин“ появляется периодически, раз в неделю кто-то из поставщиков дает по чуть-чуть. Люди просто вместо 1 упаковки берут по 10. Сейчас появились оптимистичные прогнозы, что в ближайший месяц ситуация с лекарствами наладится, производители подтверждают будущие поставки», — уверены фармацевты.
Еще одна опасность столкнуться с продолжение дефицита — перекупщики. «Доктор Питер» обнаружил сразу несколько групп в разных соцсетях, где предлагают к продаже дефицитный препараты. При средней цене в 100 рублей его продают по 500 рублей. Это в случае, если вы согласитесь на самовывоз, доставка добавит к цене еще 450 рублей — и это только по Москве. Но если вопрос стоит остро, кто же будет мелочиться и экономить на своей жизни.
Что делать, если закончились препараты
По данным врачей эндокринологов, по всей России они должны появиться до конца марта: где-то раньше, где-то — позже. Но если нет возможности ждать эти две недели, как поступать в таких ситуациях?
- Запомните самое главное — не надо заменять их на препараты йода или какие-либо витамины, — предупреждает эндокринолог Нелли Ситникова. — Если нет вашей дозировки, но есть другие, то поэкспериментируйте с ними.
Например, если вам назначена дозировка 150 мкг/сутки, раньше вы принимали целую таблетку, а сейчас можно принимать: 100 мкг и 50 мкг, 75 и 75 мкг, 50+50+50 мкг.
- От того, что вы в течение нескольких дней пропустите прием препарата, с вами ничего страшного не произойдет, — уверена Нелли Ситникова. — Но если в ближайшее время вы будете сдавать анализы на гормоны щитовидной железы для своего врача, то предупредите его о пропуске препарата.