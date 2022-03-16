Вообще, есть информация, что сложности с этими лекарствами начали возникать далеко не несколько недель назад. Небольшой дефицит наблюдается уже около года , «Эутирокс» и «L-тироксин» периодически пропадают с полок некоторых аптечных сетей, потом возвращаются вновь.

В связи с последними событиями люди решили подготовиться заранее. Сыграло два фактора — понимание, что так как эти препараты импортные, то с ростом курса валюты на них поднимутся цены, а второе — опасение, что они вовсе пропадут из продажи. Фармацевты признали, что были люди, которые покупали сразу по 10-20 пачек. И это далеко не годовой запас.

«Когда люди скупали сахарный песок, я думала: „куда им столько?“ В итоге дома закончился песок, а в магазинах его нет. Ладно, я пью чай без сахара и семью приучу. Но сегодня я в шоке! Кто скупил весь „Эутирокс“? Как так, лекарство пропало разом и везде. Я никогда не делаю запасов продуктов и лекарств, покупаю все по необходимости. Получается, не зря говорят, что „запас карман не тянет“. У меня есть четыре дня, чтобы „найти, раздобыть“ таблетки, которые надо принимать ежедневно», — пишут о своих переживаниях в социальных сетях люди.

«Друзья, этот пост с просьбой о помощи маме моего хорошего друга. Жизненно необходим препарат „L-тироксин“ — это лекарство для людей с больной щитовидкой. В Питере и Москве его сейчас не достать — все запасы массово раскуплены на фоне возможных проблем с будущей доставкой», — подобные сообщения появляются раз в несколько минут в социальных сетях.