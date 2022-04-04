Не класть зубы на полку: как совместить красоту, здоровье и экономию при походе к стоматологу

Траты ради экономии

В текущей ситуации, когда цены растут — в том числе, в стоматологии, —перед многими встает вопрос: на чем экономить и как, чтобы не навредить здоровью. У стоматологов ответ однозначный: на здоровье экономить нельзя.

— Я всегда говорю пациентам, что они могут забыть про стоматолога, если будут выполнять мои рекомендации по домашней гигиене полости рта, — говорит Елизавета Авдоничева. — Если будет корректная домашняя гигиена, то современные пломбы смогут прослужить много лет. Нельзя экономить на лечении, если есть кариозные очаги, воспалительные процессы, т.к. потом есть большая вероятность заплатить намного дороже, да еще и потерять в качестве жизни.

Ортодонтия — это уже следующий этап стоматологического лечения. Вроде бы с неправильным прикусом жить можно — вопрос в том, насколько это мешает пациенту: болит ли у него сустав, происходит ли оголение шеек зубов, появилась ли стираемость, которая приводит к повышенной чувствительности.

— Когда прикус влияет на качество жизни, то экономить на нем не стоит, — говорит Татьяна Базарова. — Но если прикус неплохой, хоть и с нарушениями, а человек не готов сейчас к ортодонтическому лечению, то можно заняться им позже. Надо смотреть на клиническую ситуацию и на риски, которые могут превратиться в осложнения. Не стоит пренебрегать и детским ортодонтическим лечением: многие проблемы со стороны скелетных патологий можно решить в детстве. Только в детстве можно расширить челюсть, сопоставить челюсти между собой, так как сустав еще не сформировался. С детьми я бы лечение не откладывала в любом случае.

Евгений Иванькин говорит: экономить в стоматологии не очень получается, так как нужны материалы, оборудование, подготовка специалистов. А если делать дешево, то страдает качество.

— Я не готов терять в качестве, делать абы как. Но цены будут расти, — продолжил он. — Насколько — зависит от собственников клиник. Переходить на другие материалы, например, мы не будем. Да, это дороже, но реставрация прослужит дольше, и пациенту не нужно будет ее менять на новую.

Татьяна Веселова призывает ориентироваться на профилактику и обучение пациентов гигиене.

— Доказывать пациенту, что гигиена нужна, — это ложный путь, — поясняет она. — Нужно вовлекать его в процесс, объяснять, почему это важно. Ортодонтия, например, интересна тем, что в детском возрасте можем модифицировать те или иные патологические изменения, предотвратив дальнейшие трудности. И если пациент ориентирован на профилактику, то не надо будет лечить кариес, исправлять прикус.

В государственных поликлиниках ситуация на рынке, наоборот, вызвала ажиотаж.

— Мы столкнулись с огромным наплывом пациентов: все боятся, что будет дальше, — поэтому приходят сейчас и делают, — комментирует Александр Рубежов.

Так что выражение «время — деньги» имеет смысл и в стоматологии. И у тех, кто поспешит вылечить зубы сейчас, возможно, получится сэкономить.