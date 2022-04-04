Не класть зубы на полку: как совместить красоту, здоровье и экономию при походе к стоматологу

О том, как соблюсти баланс между желаниями пациента и разумным подходом к стоматологическим манипуляциям, почему ровные зубы не означают ровного прикуса и опасно ли отбеливать зубы (спойлер — нет, если это делает специалист), поговорили врачи-стоматологи на круглом столе «Доктора Питера».
От запроса до результата
Люди, идущие к стоматологу «за красотой», нередко хотят «что-нибудь красивенькое, но подешевле». Но работа врача в любом случае начинается с того, чтобы продиагностировать состояние зубов пациента в целом.
главный врач стоматологической клиники «Пьер Фошар»longreads.doctorpiter.ru/company_per_foshar_ivankin
— Бывает так, что центральный отдел у пациента достаточно ровный, устраивает по цвету, но внутри скрывается кариес, то есть визуально зубы хорошие, но не совсем здоровые, — рассказывает главный врач стоматологической клиники «Пьер Фошар»
Впрочем, по словам Евгения Иванькина, бывает и наоборот: например, зуб «тетрациклиновый» (из-за приема антибиотиков тетрациклинового ряда эмаль темнеет) с измененным цветом, но пациента это совершенно не беспокоит — главное, чтобы кариеса не было.
— Такой дисколорит не является признаком болезни, поэтому я не настаиваю на том, чтобы менять цвет, если пациент не готов — не каждому нужна белоснежная улыбка, — поясняет он.
стоматолог-терапевт, микроскопист клиники «Белая Медведица»longreads.doctorpiter.ru/bm_avdonicheva
Для эстетического восстановления зубов должны быть показания, считает
— Иногда к нам приходят пациенты с абсолютно здоровыми зубами, но с желанием поставить виниры, которые соответствовали бы их личному представлению о идеальной форме. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда должны безвозвратно вмешаться в здоровые ткани человека, не имея на это показаний. Такая эстетическая стоматология тоже имеет право на существование — мы не можем ее отрицать. Это сравни осуждению пластической хирургии. Но если высказать личное мнение, то я как терапевт, задача которого максимально сохранить здоровые ткани зуба поддерживаю стоматологию, направленную на реконструкцию и реабилитации улыбки по показаниям.
врач-ортодонт клиники «Белая Медведица»longreads.doctorpiter.ru/company__st_klinika_bel_med_bazarova
Не всегда пациент разбирается досконально в том, что такое здоровые зубы. Так, по словам врача-ортодонта клиники «Белая Медведица»
главный врач государственной бюджетной «Стоматологической поликлиники №9», президент Стоматологической Ассоциации Санкт-Петербургаadvert.fontanka.ru/company_stom_poliklinika9_rubejov
Через государственные поликлиники проходит огромный поток пациентов. На такой широкой выборке видно: есть люди, которые приходят только с острой болью, другие — за эстетикой, третьи — как и подобает, регулярно посещают стоматолога.
— Самое главное, безусловно, ходить к стоматологу два раза в год, — считает
Для чего исправлять прикус
Под термином «прикус» понимается расположение челюстей относительно друг друга в плоскости черепа. Если они расположены неправильно, то возникают разные проблемы.
— Даже банальная скученность на нижней челюсти может привести к образованию кариеса там, где невозможно качественно прочистить зубы, а также к воспалению десен и развитию пародонтита, — рассказывает Татьяна Базарова. — Если даже один зуб стоит неправильно, нарушается распределение нагрузки на весь зубной ряд. Это может привести к осложнениям в работе височно-нижнечелюстого сустава, патологической стираемости в местах сильной нагрузки. Например, при снижении высоты прикуса могут появляться преждевременные мимические морщины.
Основных способов для исправления прикуса во взрослой ортодонтии два: всем давно известная и привычная брекет-система и система элайнеров. Брекеты — конструкция несъемная, состоящая из замочков и дуг, которые приклеиваются на зубы и корректируются врачом-ортодонтом. Элайнеры — это прозрачные съемные капы, которые носят 22 часа в сутки и снимают на время приема пищи и чистки зубов. Исправление положения зубов происходит за счет смены кап раз в две недели.
— Плюс элайнеров: если человек не сидит на одном месте, у него много командировок, например, то можно приходить на осмотры к ортодонту реже, раз в 2-2,5 месяца, потому что мы выдаем какое-то количество кап, и пациент их меняет самостоятельно, — поясняет Татьяна Базарова. — С брекетами осмотры почаще — раз в 1,5 месяца. При этом элайнеры почти не заметны в полости рта, меньше ограничений по питанию, меньше осмотр и легче привыкание. Минус в том, что это съемная конструкция, и очень большая ответственность лежит на пациенте, чтобы он носил их необходимое количество времени. А про брекеты мы точно знаем, что они работают.
стоматолог-ортодонт, специалист Invisalign клиники «МедГарант»advert.fontanka.ru/company_medgarant_veselova
— И съемная, и несъемная аппаратура — это всего лишь инструмент в руках врача-ортодонта, — комментирует
Выбор метода лечения зависит не только от клинического кейса. По ее словам, влияет и личный опыт лечащего врача, и возможность реализации этого опыта на практике.
При этом Татьяна Веселова отмечает: хотя элайнеры можно снимать, но если человек мотивирован на лечение, то будет носить их 22 часа в сутки и соблюдать рекомендации. А если с несъемной конструкцией не ходить на активации и не носить резинки, то и брекеты не помогут достичь цели.
Евгений Иванькин добавил, что ортодонтическое лечение очень часто является подготовкой к эстетическому восстановлению — например, на винирах.
Что за «фасадом»?
Тонкие пластинки, которые наклеиваются на зубы, только с виду похожи на накладные ногти. На самом деле, это настоящая ортопедическая конструкция, основная функция которой — исправить размер, форму, цвет зуба или зубов.
— Мы не делаем идеально ровные или ослепительно белые зубы — виниры всегда делаются с индивидуальным подходом, — подчеркивает Евгений Иванькин. — Так же, как и всегда, сначала нужны диагностика и планирование: подсчитывается количество виниров, выбирается их форма — для этого выполняется виртуальное моделирование. Можно показать пациенту, как это будет на модели из пластика.
Иногда в ходе тотальной реабилитации виниры выполняют и функциональные задачи — можно разобщить прикус с помощью того же материала, т.к. он прочный и выдерживает серьезные нагрузки жевательного аппарата. По словам Евгения Иванькина, на сегодняшний день виниры крайне редко изготавливаются из металлокерамики. В основном, используется прессованная керамика (например, E.mex) и диоксид циркония, что позволяет расширить возможности ортопедического лечения.
По словам Татьяны Веселовой, после 35 лет у многих пациентов наблюдаются функциональные нарушения тканей зуба. В таком случае ортодонтическое лечение — подготовка к ортопедическому, чтобы минимально обрабатывать здоровые зубы и помимо эстетики восстановить еще и функцию.
— Чаще всего лечение терапевта и ортодонта — это подготовка для работы ортопеда. Так доктора создают правильное рабочее поле для будущего протезирования, — соглашается Елизавета Авдоничева.
По ее словам, большинство пациентов приходит сначала к стоматологу-терапевту. Но не всегда такой специалист может помочь решить все проблемы, поэтому еще на терапевтическом этапе говорится о необходимости протезирования.
— Методы, которыми владеют современные ортопеды, уникальны — если посмотреть на примыкание винира к зубу, то вы не увидите там контакта, хотя, конечно, специалист отличит «родной» зуб от винира, — отмечает Елизавета Авдоничева, — в перспективе, ношение таких виниров и коронок хорошо сказывается на здоровье десны.
Командная работа врачей-стоматологов
Шаг 1. Ортопед — главный: он, как дирижер, выстраивает план лечения.
Шаг 2. Терапевт — санация полости рта, лечение кариесов и пульпитов.
Шаг 3. Ортодонт — исправление прикуса.
Шаг 4. Снова ортопед — реставрация зубов.
Дополнительно может понадобиться участие врача-гигиениста, хирурга, пародонтолога.
«Голливудская» улыбка
Цвет зубов — важная часть внешнего вида, и современные технологии позволяют «отбелить» его на несколько тонов.
— Не будем отрицать, что разные цвета воздействует на человека эмоционально. Так, белый цвет ассоциируется у нас со здоровьем, чистотой, свежестью. Также влияет симметрия форм, которая даёт нам спокойствие и стабильность. Чтобы зубы приобрели более светлый тон, возможно провести процедуру отбеливания, после которой в большинстве случаев мы получаем естественную белую улыбку.
— Грамотное отбеливание не портит здоровье зуба, — говорит Елизавета Авдоничева, — после процедуры улыбка пациента становится более яркой и сочной.
По мнению Евгения Иванькина, цвет зубов — это вопрос психологии, но если при установке пломб или виниров можно выбрать цвет и даже «примерить» его, то при отбеливании результат непредсказуем — мы не знаем, насколько получится отбелить и какой будет результат.
Иногда необходимо отбеливать зубы перед установкой виниров или люминиров. А вот подбирать цвет зуба под пломбы не рекомендуется, т.к. пломбы и зубы могут по-разному менять цвет — и усилия будут напрасны, отметил Иванькин.
— Всем своим пациентам я говорю: отбеливание — это чисто косметическая процедура, она никак не улучшает здоровье зубов, но и не ухудшает, — объясняет Татьяна Веселова. — При этом важно показать пациенту, как проводить домашнюю гигиену, так как длительность эффекта от отбеливания зависит в том числе от того, как он выполняет рекомендации.
Она также отметила: если пациент хочет здесь и сейчас отбелить зубы, но у него есть обширные реставрации, то они могут при этой процедуре изменить цвет, и визуальный эффект будет не такой значительный.
— Цвет зубов — это философия самого пациента, зависит от того, как он хочет жить, что ему нравится. — комментирует Александр Рубежов. — Вообще, бывают люди с прокуренными темно-коричневыми зубами, которые ведут себя активно и располагают к себе других, а есть те, кто с блестящей «голливудской» улыбкой, наоборот, отталкивает.
Траты ради экономии
В текущей ситуации, когда цены растут — в том числе, в стоматологии, —перед многими встает вопрос: на чем экономить и как, чтобы не навредить здоровью. У стоматологов ответ однозначный: на здоровье экономить нельзя.
— Я всегда говорю пациентам, что они могут забыть про стоматолога, если будут выполнять мои рекомендации по домашней гигиене полости рта, — говорит Елизавета Авдоничева. — Если будет корректная домашняя гигиена, то современные пломбы смогут прослужить много лет. Нельзя экономить на лечении, если есть кариозные очаги, воспалительные процессы, т.к. потом есть большая вероятность заплатить намного дороже, да еще и потерять в качестве жизни.
Ортодонтия — это уже следующий этап стоматологического лечения. Вроде бы с неправильным прикусом жить можно — вопрос в том, насколько это мешает пациенту: болит ли у него сустав, происходит ли оголение шеек зубов, появилась ли стираемость, которая приводит к повышенной чувствительности.
— Когда прикус влияет на качество жизни, то экономить на нем не стоит, — говорит Татьяна Базарова. — Но если прикус неплохой, хоть и с нарушениями, а человек не готов сейчас к ортодонтическому лечению, то можно заняться им позже. Надо смотреть на клиническую ситуацию и на риски, которые могут превратиться в осложнения. Не стоит пренебрегать и детским ортодонтическим лечением: многие проблемы со стороны скелетных патологий можно решить в детстве. Только в детстве можно расширить челюсть, сопоставить челюсти между собой, так как сустав еще не сформировался. С детьми я бы лечение не откладывала в любом случае.
Евгений Иванькин говорит: экономить в стоматологии не очень получается, так как нужны материалы, оборудование, подготовка специалистов. А если делать дешево, то страдает качество.
— Я не готов терять в качестве, делать абы как. Но цены будут расти, — продолжил он. — Насколько — зависит от собственников клиник. Переходить на другие материалы, например, мы не будем. Да, это дороже, но реставрация прослужит дольше, и пациенту не нужно будет ее менять на новую.
Татьяна Веселова призывает ориентироваться на профилактику и обучение пациентов гигиене.
— Доказывать пациенту, что гигиена нужна, — это ложный путь, — поясняет она. — Нужно вовлекать его в процесс, объяснять, почему это важно. Ортодонтия, например, интересна тем, что в детском возрасте можем модифицировать те или иные патологические изменения, предотвратив дальнейшие трудности. И если пациент ориентирован на профилактику, то не надо будет лечить кариес, исправлять прикус.
В государственных поликлиниках ситуация на рынке, наоборот, вызвала ажиотаж.
— Мы столкнулись с огромным наплывом пациентов: все боятся, что будет дальше, — поэтому приходят сейчас и делают, — комментирует Александр Рубежов.
Так что выражение «время — деньги» имеет смысл и в стоматологии. И у тех, кто поспешит вылечить зубы сейчас, возможно, получится сэкономить.