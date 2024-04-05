Видео врача: «Почему заложило ухо?»

Врачи уже давно настоятельно рекомендуют отказаться от распространенной привычки — использования ватных палочек для чистки ушей, которые для этого не предназначены. Мало того, что они проталкивают ушную серу глубже в ухо и приводят к образованию серной пробки, ими можно случайно травмировать барабанную перепонку и вызвать гораздо более серьезные последствия.
Как напоминают медики, ухо — это самоочищающийся орган. При необходимости можно протирать ушную раковину, убирая серу, которая выходит из наружного слухового прохода.
Из-за чего же чаще всего закладывает ухо и что делать в такой ситуации? Об этом в видео рассказал Андрей Савин, заведующий оториноларингологическим отделением Городской Мариинской больницы.
Если закладывает уши в самолете
Авиаперелеты далеко не все переносят легко. И не только из-за аэрофобии. У многих, к примеру, во время полета закладывает уши. Как объясняла ранее врач-невролог Дарья Демихова, это связано с перепадами давления — слизистая носа отекает, воздух через нос поступает с трудом, давление воздуха снаружи уха становится выше, чем внутри, поэтому барабанная перепонка втягивается, что вызывает заложенность уха и иногда боли.
Тем, кого сильно мучат такие ощущения в самолете, врач советовала за 10 минут до взлета и посадки использовать сосудосуживающий спрей в нос. Также справиться с заложенностью ушей помогают следующие способы:
пожевать мягкие конфеты, фрукты;
сделать разминку для шеи;
выполнить наклоны головы — от плеча к плечу, вперед и назад;
зевать;
высунуть язык и попытаться коснуться им носа и подбородка;
помассировать козелок уха (небольшой хрящевой выступ на внешнем ухе);
Мягко продуть уши при зажатом носе.
К слову
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