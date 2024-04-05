Видео врача: «Почему заложило ухо?»

Врачи уже давно настоятельно рекомендуют отказаться от распространенной привычки — использования ватных палочек для чистки ушей, которые для этого не предназначены. Мало того, что они проталкивают ушную серу глубже в ухо и приводят к образованию серной пробки, ими можно случайно травмировать барабанную перепонку и вызвать гораздо более серьезные последствия.