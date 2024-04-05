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Видео врача: «Почему заложило ухо?»

С этим неприятным ощущением многие сталкиваются во время авиаперелета, и как правило, оно само собой проходит достаточно быстро. Но у этой проблемы бывают и другие причины, некоторые достаточно серьезные.

5 апреля 2024
уши размер возраст
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iStockphoto

Врачи уже давно настоятельно рекомендуют отказаться от распространенной привычки — использования ватных палочек для чистки ушей, которые для этого не предназначены. Мало того, что они проталкивают ушную серу глубже в ухо и приводят к образованию серной пробки, ими можно случайно травмировать барабанную перепонку и вызвать гораздо более серьезные последствия.

Как напоминают медики, ухо — это самоочищающийся орган. При необходимости можно протирать ушную раковину, убирая серу, которая выходит из наружного слухового прохода.

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Из-за чего же чаще всего закладывает ухо и что делать в такой ситуации? Об этом в видео рассказал Андрей Савин, заведующий оториноларингологическим отделением Городской Мариинской больницы.

Если закладывает уши в самолете

Авиаперелеты далеко не все переносят легко. И не только из-за аэрофобии. У многих, к примеру, во время полета закладывает уши. Как объясняла ранее врач-невролог Дарья Демихова, это связано с перепадами давления — слизистая носа отекает, воздух через нос поступает с трудом, давление воздуха снаружи уха становится выше, чем внутри, поэтому барабанная перепонка втягивается, что вызывает заложенность уха и иногда боли.

Тем, кого сильно мучат такие ощущения в самолете, врач советовала за 10 минут до взлета и посадки использовать сосудосуживающий спрей в нос. Также справиться с заложенностью ушей помогают следующие способы:

  • пожевать мягкие конфеты, фрукты;

  • сделать разминку для шеи;

  • выполнить наклоны головы — от плеча к плечу, вперед и назад;

  • зевать;

  • высунуть язык и попытаться коснуться им носа и подбородка;

  • помассировать козелок уха (небольшой хрящевой выступ на внешнем ухе);

  • Мягко продуть уши при зажатом носе.

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Автор текста:Анастасия Романова
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