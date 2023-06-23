Ученые Университета Сан-Паулу нашли способ избавиться от звона в ушах

До начала исследования и после испытуемые заполняли опросник, чтобы врачи могли судить о динамике их состояния. В итоге выяснилось, что здоровье значительно улучшилось у людей, которые прошли курс либо лазерной акупунктуры, либо лазерной стимуляции слухового канала . Если говорить о последней методике, состояние пациентов было еще лучше, когда время воздействия лазера наращивали с 6 до 15 минут.