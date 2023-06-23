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Ученые Университета Сан-Паулу нашли способ избавиться от звона в ушах

У некоторых людей периодически жужжит или звенит в ушах. По некоторым оценкам, во всем мире от тиннитуса страдает около 750 миллионов человек. Ученые наконец нашли эффективный способ справиться с этой проблемы.

23 июня 20231
Ученые Университета Сан-Паулу нашли способ избавиться от звона в ушах
Источник:
iStockphoto

Тиннитус — довольно неприятное субъективное ощущение, которое при обострении может даже лишить человека способности нормально работать. Звон, жужжание, стрекот, свист, гул, шипение — пациенты описывают эту проблему по-разному. При этом, как правило, никаких внешних источников таких звуков нет.

От чего может жужжать в ушах

Тиннитус может быть связан с тем, что в ушах скопилась ушная сера. Иногда в раковине идут какие-то воспалительные процессы, а циркуляция жидкости во внутреннем ухе нарушена.

Бывает и так, что слух в целом стал слабее из-за воздействия слишком сильного шума, аллергии, опухолей головы и шеи. Негативными факторами могут выступать черепно-мозговые травмы и прием определенных препаратов.

Иногда абсолютно все вышеперечисленные причины исключены, и тогда звон в ушах называют идиопатическим.

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Как лечили тиннитус до сих пор

Эффективного стандартного метода лечения звона в ушах нет. Часто людям промывают слуховой проход, делают обезболивающие, выписывают антидепрессанты, антипсихотики и антигистаминные лекарства. Порой предлагают также пройти курс психотерапии, однако к желаемому результату это часто не приводит.

Лекарства плюс китайская медицина

Однако не так давно ученые из Университета Сан-Паулу и других научных и медицинских центров Бразилии, статья которых опубликована в Journal of Personalized Medicine, предложили новый метод лечения тиннитуса — низкочастотную лазерную стимуляцию слухового канала и лазерную акупунктуру.

Исследователи изучили несколько способов лечения, которые иногда применяют при идиопатическом звоне в ушах. Первый — прием флунаризина дигидрохлорида и препарата на основе растения Ginkgo biloba, оба лекарства стимулируют мозговое кровообращение. Второй — низкочастотную лазерную стимуляцию внутреннего слухового канала и лазерную акупунктуру. Под последней имеется в виду массаж энергетически активных точек уха, который применяют в традиционной китайской медицине.

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В эксперименте приняли участие более сотни пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, у которых звенело в ушах. Их разделили на десять групп, и каждой прописали различные сеансы лечения, в ходе которых вышеперечисленные методы испытывались поодиночке или в разных сочетаниях.

До начала исследования и после испытуемые заполняли опросник, чтобы врачи могли судить о динамике их состояния. В итоге выяснилось, что здоровье значительно улучшилось у людей, которые прошли курс либо лазерной акупунктуры, либо лазерной стимуляции слухового канала. Если говорить о последней методике, состояние пациентов было еще лучше, когда время воздействия лазера наращивали с 6 до 15 минут.

Ученые считают, что лечение сработало, потому что оно имело противовоспалительный и расслабляющий эффект. А лазерная терапия, помимо всего прочего, улучшила отток жидкости, стимулировала клетки внутреннего уха и помогала вырабатывать в нем коллаген.

По материалам «Вокруг света»

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