Назван тип фигуры, связанный с повышенным риском рака кишечника

Также исследование показало: люди высокого роста с фигурой типа «яблоко», у которых жир скапливается в области живота, тоже чаще сталкиваются с раком кишечника. А еще у них чаще, чем у обладателей других генетических типов сложения, случаются проблемы с пищеварением.