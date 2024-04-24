Назван тип фигуры, связанный с повышенным риском рака кишечника

Рак кишечника — одно из самых распространенных и опасных онкозаболеваний. Нередко этот недуг диагностируют уже на поздних стадиях болезни, когда вылечить человека становится значительно сложнее. Увы, из-за этой особенности колоректальный рак занимает второе место по значимости среди причин смерти от онкопатологий.
В большинстве случаев колоректальный рак поражает людей старше 50 лет. Однако ученые бьют тревогу: этот вид онкологии стремительно молодеет: его все чаще находят у совсем молодых людей.
Факторы риска болезни хорошо известны: неправильное питание, вредные привычки, малоподвижный образ жизни. Кроме того, врачи говорят, что люди с ожирением тоже больше склонны к колоректальному раку.
Однако международная команда медиков из Испании, Германии, Франции, Греции и других стран решила уточнить, какой конкретно тип фигуры связан с особенно высокими рисками злокачественной опухоли в кишечнике. Результат их работы был опубликован в издании
Методы исследования
Для исследования врачи использовали выборку из сотен тысяч участников Британского биобанка. Кроме того, авторы работы также изучили генетическую информацию образцов тканей от посмертных доноров из базы данных проекта GTEx, посвященного изучению экспрессии генотипа в разных тканях.
После этого полученные данные исследователи обработали с помощью полигеномного поиска ассоциаций, статистического анализа и иных методов.
Что узнали врачи
Оказалось, что люди, которые от рождения из-за генетических особенностей склонны к ожирению, действительно чаще болеют раком кишечника.
Также исследование показало: люди высокого роста с фигурой типа «яблоко», у которых жир скапливается в области живота, тоже чаще сталкиваются с раком кишечника. А еще у них чаще, чем у обладателей других генетических типов сложения, случаются проблемы с пищеварением.
Исследователи предположили, что этот тип фигуры может быть связан с определенными молекулярными механизмами, которые влияют на колоректальный рак. Однако для того, чтобы разобраться в этих механизмах, нужны новые исследования.
Кстати
Иногда спасти вашу жизнь может обычная внимательность к своему организму. Поскольку на ранних стадиях рак кишечника нередко не дает специфических симптомов, на болезнь могут указывать порой безобидные на первый взгляд изменения. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.
Впрочем, многие врачи подчеркивают: единственный надежный способ вовремя распознать рак — не забывать про профилактические обследования. О том, какие конкретно анализы имеет смысл сдавать, можно прочитать ЗДЕСЬ.