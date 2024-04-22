10 красных флагов, что вторая половинка любит не вас, а бывшего партнера

Некоторые психологи используют термин «заместительные отношения» — так называют ту связь, где один из партнеров пытается забыть свою прошлую любовь. Он может найти человека, максимально похожего на бывшего или бывшую либо наоборот — полную противоположность. Но суть все равно остается одной: отношения ему нужны не для того, чтобы искренне любить и строить семью, а только лишь в качестве утешения и отвлечения.
Специалисты настоятельно рекомендуют как можно скорее уходить от человека, одержимого бывшим партнером. Вы не будете счастливы, а только выбьетесь из сил, пытаясь «вылечить» чужую душевную рану. Более того, когда страдания возлюбленного сойдут на нет, он, скорее всего, сам вас бросит, чтобы искать новую любовь.
Как понять, что любимый любит бывшую
Он постоянно говорит о бывшем партнере. Это могут быть мелочи, например: «Она/он тоже обожает этот десерт» или же «Мы уже ходили в этот музей, там было здорово». В любом случае упоминание прошлых отношений без надобности — это тревожный звоночек.
Вас постоянно сравнивают с бывшим партнером. Даже если это комплименты, то задумайтесь: почему вообще ваша половинка говорит об этом? Получается, прошлые отношения все же не остались в прошлом и постоянно крутятся в голове.
Он хранит вещи бывшей пассии. Это могут быть всякие мелочи, например резинка для волос, крем для лица или же старые носки. Если отношения закончены, то от подобного избавляются, а ценное отдают в руки.
Ваша половинка пытается, чтобы вы были похожи на бывшего/бывшую. Например, партнер хочет, чтобы вы так же одевались, изменили цвет волос, готовили такой же завтрак или полюбили рисовать. Запомните: вы индивидуальны и неповторимы, никто не должен вас переделывать.
Партнер остро реагируют на любую критику бывшего. Психологи не советуют обсуждать прошлые отношения в паре, в этом нет никакого смысла, только поругаетесь. Но если ваша половинка только и делает, что защищает своего бывшего, то это говорит о том, что чувства еще не остыли.
Вы ходите в те же самые места, что и партнер в своих прошлых отношениях. Это говорит о том, что ваш избранник ностальгирует и пытается обмануть самого себя. Если вы ходите в тот же ресторан, так же проводите досуг и партнер не хочет заниматься чем-то новым — задумайтесь.
Ваша вторая половинка говорит, что бывший был идеальным. Одно дело быть дипломатичным и добрым к человеку. Другое дело — сделать из бывшего своего рода божество. Следующим вашим очевидным вопросом будет: «Почему ты все еще не со своим прежним возлюбленным?»
Прошлые отношения постоянно критикуются. Это обратная сторона медали. Запомните: если человек действительно остыл, то бывший будет ему безразличен. А от любви до ненависти один шаг.
Ваш избранник дружит со своим бывшим. Одно дело, когда у людей есть общие дети, они вынуждены общаться. Но совсем другая история — это постоянные переписки, встречи, походы в гости. Конец есть конец, когда речь идет о любви.
Ваши близкие говорят, что в отношениях слишком много «бывшего». Рано или поздно зацикленность начинают замечать и другие люди. Прислушайтесь к родственнику или другу, вряд ли они хотят причинить вам зло.
Можно ли дружить с бывшими
Расставание — это всегда маленькая смерть. Особенно тяжело переживает тот партнер, который верил в счастливое совместное будущее. Нужно ли сохранять общение после разрыва? В каких случаях стоит вычеркнуть человека из жизни? Объясняют психологи.
Еще один сложный вопрос специалисту: как начать жить дальше, если вы поняли, что были тем самым заместительным партнером? Получается, все отношения были фальшивыми. Рекомендации психолога — ЗДЕСЬ.