10 красных флагов, что вторая половинка любит не вас, а бывшего партнера

Он постоянно говорит о бывшем партнере. Это могут быть мелочи, например: «Она/он тоже обожает этот десерт» или же «Мы уже ходили в этот музей, там было здорово». В любом случае упоминание прошлых отношений без надобности — это тревожный звоночек.

Вас постоянно сравнивают с бывшим партнером. Даже если это комплименты, то задумайтесь: почему вообще ваша половинка говорит об этом? Получается, прошлые отношения все же не остались в прошлом и постоянно крутятся в голове.

Он хранит вещи бывшей пассии. Это могут быть всякие мелочи, например резинка для волос, крем для лица или же старые носки. Если отношения закончены, то от подобного избавляются, а ценное отдают в руки.

Ваша половинка пытается, чтобы вы были похожи на бывшего/бывшую. Например, партнер хочет, чтобы вы так же одевались, изменили цвет волос, готовили такой же завтрак или полюбили рисовать. Запомните: вы индивидуальны и неповторимы, никто не должен вас переделывать.

Партнер остро реагируют на любую критику бывшего. Психологи не советуют обсуждать прошлые отношения в паре, в этом нет никакого смысла, только поругаетесь. Но если ваша половинка только и делает, что защищает своего бывшего, то это говорит о том, что чувства еще не остыли.

Вы ходите в те же самые места, что и партнер в своих прошлых отношениях. Это говорит о том, что ваш избранник ностальгирует и пытается обмануть самого себя. Если вы ходите в тот же ресторан, так же проводите досуг и партнер не хочет заниматься чем-то новым — задумайтесь.

Ваша вторая половинка говорит, что бывший был идеальным. Одно дело быть дипломатичным и добрым к человеку. Другое дело — сделать из бывшего своего рода божество. Следующим вашим очевидным вопросом будет: «Почему ты все еще не со своим прежним возлюбленным?»

Прошлые отношения постоянно критикуются. Это обратная сторона медали. Запомните: если человек действительно остыл, то бывший будет ему безразличен. А от любви до ненависти один шаг.

Ваш избранник дружит со своим бывшим. Одно дело, когда у людей есть общие дети, они вынуждены общаться. Но совсем другая история — это постоянные переписки, встречи, походы в гости. Конец есть конец, когда речь идет о любви.