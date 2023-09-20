Консультация психолога: «Мужчина встречался со мной, чтобы забыть бывшую. Как пережить?»

Начала встречаться с мужчиной, все было прекрасно: милое знакомство, чудесные свидания, интересные разговоры. В интимном плане тоже все было на ура.
Вскоре узнала, что он недавно развелся, жена ушла от него сама. Поговорили, заверил, что все в прошлом. Я сама в разводе, но это случилось несколько лет назад, пережила расставание и была готова строить новые отношения.
Я поверила ему. Мы продолжили встречаться, но его бывшая постоянно всплывала: то его друзья о ней говорили, то он сам инициировал с ней встречи. Мне это не нравилось, мы ссорились.
В итоге он меня бросил. Убеждал, что мы слишком разные и не можем быть вместе. Да, все было отлично в отношениях, но дальше ему не надо.
Чувствую себя разбитой, словно использованным пластырем. Сил нет совсем, доверия к мужчинам = тоже. Как быть?
Анна, 34 года
Кандидат психологических наук, немедицинский психотерапевт, транзактный аналитик, основатель школы психологии для взрослых, руководитель Программы подготовки психологов-консультантов
Все произошло слишком быстро
«Вы очень поторопились. Пропустили несколько стадий сближения и сразу „запрыгнули“ в последнюю — интимную. Поэтому вам сейчас так больно», — говорит Алла Далит.
Вы не дали себе времени на постепенное сближение и пропустили важные сигналы. Они точно были. Женщины видят такие вещи и чувствуют, когда мужчина не целиком с ними.
Но зачастую влюбленность оказывается слишком ослепляющей, мы отказываемся обращать внимание на очевидные вещи.
Клин клином не вышибают
Есть такая установка, что клин клином вышибают. Мол, избавляться от проблемы стоит тем же способом, который способствовал ее возникновению. Но это работает далеко не всегда.
«Многие пытаются выбить клин клином. Ваш избранник, скорее всего, пытался убежать от своих чувств. Он не смог расстаться с бывшей женой окончательно, пережить все чувства при горевании. Им нужно время. А он попытался избежать. Так часто делают», — говорит Алла Далит.
Невольная жертва
Вы стали невольной жертвой незавершенной истории своего избранника. Если бы было время для развития отношений, то вы увидели бы тревожные сигналы более четко. Обсудили бы их с мужчиной и наверняка осознали бы, что пока не готовы так сближаться. Тогда было бы легче даже самой расстаться с ним.
Постарайтесь найти для себя источники женский мудрости и опыта, чтобы вырастить внутри себя сильную и мудрую Мать, которая будет внимательно рассматривать ваших избранников в будущем, чтобы уберечь вас от боли и разочарования.