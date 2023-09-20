Консультация психолога: «Мужчина встречался со мной, чтобы забыть бывшую. Как пережить?»

Начала встречаться с мужчиной, все было прекрасно: милое знакомство, чудесные свидания, интересные разговоры. В интимном плане тоже все было на ура.

Вскоре узнала, что он недавно развелся, жена ушла от него сама. Поговорили, заверил, что все в прошлом. Я сама в разводе, но это случилось несколько лет назад, пережила расставание и была готова строить новые отношения.

Я поверила ему. Мы продолжили встречаться, но его бывшая постоянно всплывала: то его друзья о ней говорили, то он сам инициировал с ней встречи. Мне это не нравилось, мы ссорились.

В итоге он меня бросил. Убеждал, что мы слишком разные и не можем быть вместе. Да, все было отлично в отношениях, но дальше ему не надо.

Чувствую себя разбитой, словно использованным пластырем. Сил нет совсем, доверия к мужчинам = тоже. Как быть?

Анна, 34 года