Вопрос психологу: «Жена живет с фамилией бывшего и отказывается брать мою»

Жена носит фамилию от первого брака, на мою менять не хочет, от этого раздражение, курение, давление.

Она носит фамилию действительно нехорошего человека от первого брака, а на мою менять не хочет. Говорит, что не хочет этого делать из-за своих уже подросших детей. А я не хочу жить вот так, между нами, с ее мужем. Она его, говорит, ненавидит, а мне не легче. Воспитывали ее детей, своих нет. Много написал лишнего, но я не хочу жить с женой, которая носит фамилию бывшего! Что делать? Спасибо.

Сергей, 51 год