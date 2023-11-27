Вопрос психологу: «Жена живет с фамилией бывшего и отказывается брать мою»

Жена носит фамилию от первого брака, на мою менять не хочет, от этого раздражение, курение, давление.
Она носит фамилию действительно нехорошего человека от первого брака, а на мою менять не хочет. Говорит, что не хочет этого делать из-за своих уже подросших детей. А я не хочу жить вот так, между нами, с ее мужем. Она его, говорит, ненавидит, а мне не легче. Воспитывали ее детей, своих нет. Много написал лишнего, но я не хочу жить с женой, которая носит фамилию бывшего! Что делать? Спасибо.
Сергей, 51 год
Спасибо, что поделились наболевшим. Давайте прислушаемся к вашим мыслям и чувствам внимательно и с состраданием.
Во-первых, из текста понятно, что женаты давно — вы пишете, что воспитали ее детей. А жесткая мысль «Я не хочу жить с женой, которая носит фамилию бывшего» обострилась только сейчас? Странно, ведь раньше вы как-то жили. А сейчас вдруг поняли, что не хотите?
Пожалуйста, попробуйте спокойно вспомнить (словно камера слежения, у которой нет эмоций) момент, который вызвал такое сильное нежелание жить вместе с женой. Возможно, ее фамилия — только предлог? Или женщина, или обстоятельства предоставили повод задуматься о сути ваших семейных отношений?
Вы пишете про раздражение, возникающее из-за отказа жены менять фамилию. Раздражение, предположу, включает в себя злость. Злость — эволюционная эмоция, возникающая в моменты, когда нам или ценному для нас угрожает опасность. Нормально испытывать эти ощущения в конкретные моменты жизни. Рядом со злостью часто присутствует страх.
Пожалуйста, снова без оценок понаблюдайте за теми мыслями, что вызывают в вас раздражение. Ваши ощущения нормальны и что-то говорят вам о происходящем, о том, как вы его воспринимаете. И повышают давление.
Вы пишете, что курите из-за мыслей по поводу отказа жены менять фамилию. Данная вредная привычка часто служит для отвлечения от неприятных эмоций или их подавления. Складывается впечатление, будто произошло что-то, расцененное вами как угроза отношениям с женой (и это не фамилия от ее бывшего, которая стала просто поводом).
Описанные выше предложения по оценке мыслей и эмоций помогут прояснить вам происходящее внутри. Дайте себе внутреннее разрешение испытывать то, что чувствуете. А потом поговорите с женой о своих чувствах.
Расскажите ей в «я-сообщениях» про свои ощущения: 1) без обвинений; 2) без перехода на ее личность; 3) только о себе; 4) с пожеланием выполнить вашу просьбу.
Например: «Я долго думал, обратился к психологу по поводу своего состояния. Я понял, что мне грустно и обидно из-за того, что ты отказываешься носить мою фамилию. Я люблю тебя, и я хотел бы, для меня очень важно, чтобы наша семья носила общую, мою фамилию. Отказ я воспринимаю как угрозу нашим отношениям, надо мной смеются люди, и меня это злит, отчего я много курю и у меня поднимается давление…» Заметили, что в примере речь только о состоянии вашем, что не заставит супругу ощущать агрессию и нападение. Правда, сказать важно спокойно.
Предположу, что вы уже просили сменить фамилию. Но попробуйте в новом стиле. А по итогу решайте, как поступить.
Если и вправду не хотите жить с этой женщиной, письменно опишите, как сложится ваша жизнь без нее через год, три, пять лет. Письменно. Какие появятся плюсы, какие возникнут минусы? Стоит ли развод по поводу отказа от смены фамилии свеч?