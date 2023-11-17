Иногда сложно четко объяснить, чем именно нам неприятен тот или иной человек, однако мы абсолютно точно осознаем, что с ним некомфортно порой даже находиться вместе в одном помещении. А после общения мы часто чувствуем себя буквально высосанными.
Психологи из Ульмского университета (Германия) уверены, что, скорее всего, мы имеем дело с так называемыми «повседневными садистами». К такому выводу они пришли после проведения трех исследований, о результатах которых
Как проходил эксперимент
В исследовании немецких ученых приняли участие больше 2600 человек. Каждый из них прошел тестирование на черты «темной тетрады», которая включает в себя макиавеллизм, психопатию, садизм и нарциссизм.
Кроме того, в течение десяти дней участники эксперимента рассказывали о своих реакциях на разные ситуации, которые происходили в их жизни — с ними самими, близкими или знакомыми. К примеру, рассказывая о том, как его одногруппник провалил собеседование, человек мог добавить: «Я не мог не улыбнуться, когда слушал про это» или «Мне было его искренне жаль».
Особо фиксировались ответы участников эксперимента, которые указывали на то, что их забавляют неудачи других людей, они перекладывают вину за случившееся на самого человека, игнорируя обстоятельства, и втайне наслаждаются мыслью о том, что он страдает, так как «заслужил» это.
«Результаты исследования указывают на то, что „повседневный садизм“, садистское удовольствие и обвинение жертвы связаны и этого не смягчает даже близость человека к обвиняемой жертве или личная значимость инцидента для него», — пишут исследователи.
В итоге ученые пришли к выводу, что мы сталкиваемся с «повседневными садистами» каждый день куда чаще, чем думаем, и составили опросник, который поможет выявить таких в нашем окружении.
Какой вы садист?
Оцените каждое утверждение по шкале от нуля до пяти, насколько вы с ним согласны. Делайте это отдельно для каждого вида садизма. Если набрали четыре балла и выше, от вас лучше держаться подальше.
Вербальный садизм
В школьные годы я участвовал в травле других учеников.
Жесткие шутки над другими людьми приносят мне удовольствие.
Мне нравится «разыгрывать» других людей и смеяться, когда они выглядят нелепо.
Я знаю, что насмехаться над другими плохо, но иногда не могу удержаться.
Компенсаторный садизм
Мне нравится ролики c эпичными драками.
Я играю в видеоигры, в которых кровь похожа на кровь.
Я люблю смотреть бои по смешанным единоборствам с жесткими условиями.
Мне нравятся фильмы ужасов, особенно слэшеры.