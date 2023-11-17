Кроме того, в течение десяти дней участники эксперимента рассказывали о своих реакциях на разные ситуации, которые происходили в их жизни — с ними самими, близкими или знакомыми. К примеру, рассказывая о том, как его одногруппник провалил собеседование, человек мог добавить: «Я не мог не улыбнуться, когда слушал про это» или «Мне было его искренне жаль».