Как распознать абьюзера: 17 признаков в поведении, которые выдадут его с головой

Слишком быстрое развитие отношений. Вы не успели толком узнать друг друга, как партнер зовет вас в совместный отпуск, хочет съехаться или познакомиться с родителями.

Обесценивание. Замечания по поводу внешности, работы, круга общения сначала можно принять за безобидные шутки. Но вскоре они перестают быть смешными, приобретая форму настоящих оскорблений.

Контроль. Партнер не может не знать, где вы находитесь, с кем общаетесь, он следит за каждым вашим шагом. Может заглядывать в телефон и читать личные переписки.

Изоляция от близкого окружения. Абьюзер будет делать все, чтобы вы как можно меньше времени проводили с коллегами, друзьями и семьей. Ведь все они какие-то не такие, хороший только он.

Необоснованная ревность. Вам нельзя даже нормально поговорить с противоположным полом, это будет вызывать бурную реакцию.

Постоянная критика ваших предыдущих отношений. Партнер не уважает ваш выбор, говорит, что прошлый избранник или избранница были плохими.

Завуалированные угрозы. Вы можете обсуждать отношения, а ваш партнер говорит: «Такого я не прощаю никому и никогда».

Эмоциональные качели. Вас могут носить на руках, а на следующий день оскорблять.

Газлайтинг. «Я этого не говорил, тебе померещилось, ты все придумываешь».

Директивность и безапелляционность. Партнер постоянно говорит, что вы ему что-то должны, при этом вам он ничего не должен. С ним невозможно договориться, ведь есть только два мнения — его и неправильное.

Эгоцентризм. Абьюзер будет постоянно говорить о себе, ваши истории ему мало интересны.

Внушение чувства вины. Во всем всегда будете виноваты вы даже без объективной причины. Одна из самых частых фраз: «Смотри, что ты наделала».

Выставление себя жертвой. Человек, который хочет вами манипулировать, очень любит пострадать. Все вокруг виноваты, а он делал все правильно. Его обижали родители, коллеги, предыдущие партнеры.

Двойные стандарты. Что позволено ему, не позволено вам. «Я же женщина», «Ты же женщина».

Формирование выученной беспомощности. Вам внушают, что вы не найдете никого лучше, прекраснее и заботливее. Абьюзер уверен, что жертва без него пропадет, и постоянно об этом напоминает.

Постоянное подчеркивание ошибок. Тут стоит вспомнить фразу «А я же говорила». Причем ошибаетесь только вы, он-то идеальный.