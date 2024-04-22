В Центре Алмазова спасли мальчика с редким видом онкологии

Первые проблемы со здоровьем у мальчика начались четыре года назад: в 9 лет он стал жаловаться на трудности с мочеиспусканием. Сделали УЗИ, и выяснилось, что у ребенка опухоль.
Лечили мальчика в его родном городе — в Оренбурге. Но терапия особо не помогала. У ребенка оказалось редкое онкологическое заболевание — рабдомиосаркома малого таза с поражением предстательной железы и мочевого пузыря. Врачи сказали, что без операции не обойтись.
«Потом провели дополнительные обследования и решили, что оперировать уже нельзя. Говорили, что сын может не перенести операцию, так как через опухоль проходят все важные сосуды», — рассказывает мама пациента.
Врачи боялись, что ребенок просто истечет кровью на операционном столе. Но в Петербурге предложили оперировать мальчика по-новому — с помощью специального робота.
Требовалось очень объемное хирургическое вмешательство: нужно было удалить пораженные раком мочевой пузырь и предстательную железу. И техника, управляемая человеком, в данном случае справилась бы лучше, чем руки хирурга.
Когда такая операция выполняется открытым доступом, хирург вынужден повредить множество других тканей, чтобы добраться до оперируемой области. В итоге операция занимает много времени. Но главная проблема в том, что такое вмешательство очень травматично. Человек теряет много крови, а после операции большинство пациентов страдают от недержания мочи всю оставшуюся жизнь.
«Удаление простаты с помощью роботической операции длится около 2 часов. И в 99,6% случаев пациент уже через несколько дней возвращается к нормальной жизни, не испытывая никаких проблем», — рассказывает руководитель центра роботической хирургии профессор Михаил Мосоян.
Работу выполняли с помощью роботического хирургического комплекса четвертого поколения Da Vinci Xi, на сегодня это самая передовая система.
Все манипуляторы (они же лапы робота) расположены так, что можно подкатить установку и подключить ее к пациенту с любой стороны. Врач устанавливает необходимые параметры для конкретной операции, а лазерные датчики позволяют роботу ориентироваться в пространстве и распознавать безопасное расстояние от посторонних объектов.
В итоге врачи максимально щадящим образом удалили 13-летнему мальчику простату и мочевой пузырь, после чего вывели две уретерокутанеостомы через живот для оттока мочи. Для российских хирургов такая сложная операция с применением роботических технологий стала уникальным опытом.
При этом новый мочевой пузырь врачи сделают из кишечника мальчика. Этот метод называется операцией Штудера. Искусственный мочевой пузырь хирурги сформируют из сегмента кишки — толстой или тонкой.
Однако рак окончательно не побежден.
«Результаты гистологического исследования удаленных тканей дают надежду на оптимистичный прогноз. Злокачественные клетки почти полностью уничтожены, но предстоит пройти еще несколько курсов химиотерапии», — говорит детский уролог-андролог Илья Каганцов.