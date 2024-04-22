В Центре Алмазова спасли мальчика с редким видом онкологии

Когда такая операция выполняется открытым доступом, хирург вынужден повредить множество других тканей, чтобы добраться до оперируемой области. В итоге операция занимает много времени. Но главная проблема в том, что такое вмешательство очень травматично. Человек теряет много крови, а после операции большинство пациентов страдают от недержания мочи всю оставшуюся жизнь.