«Часто бегаю в туалет»: 7 продуктов и напитков с мочегонным эффектом, от которых стоит отказаться

Как рассказал хирург-уролог Марк Гадзиян, частое мочеиспускание и учащенные позывы — одна из основных жалоб пациентов, обращающихся к специалисту за консультацией. Диагноз ГАМП ставится в том случае, если врачи тщательно обследуют таких пациентов, но не находят причин этого состояния. По некоторым данным, в России гиперактивный мочевой пузырь есть примерно у 20% жителей, страдают им примерно одинаково как мужчины, так и женщины. Правда, у женщин, по словам уролога, это состояние обычно развивается в более раннем возрасте.
Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук
В своем телеграм-канале Марк Гадзиян
1. Чай и кофе
Кофеин раздражает слизистую мочевого пузыря и имеет мочегонное действие. При ГАМП рекомендуется отказаться также от энергетических напитков, в которых тоже есть кофеин.
2. Сладкая газировка
По словам врача, газированных напитков с сахаром можно случайно выпить слишком много, что логично увеличит количество походов в туалет.
3. Молочные продукты
Они тоже могут иметь мочегонный эффект, поэтому их не рекомендуют для диеты при гиперактивном мочевом пузыре. Особенно не стоит их употреблять по вечерам.
4. Алкоголь
Спиртные напитки не только имеют мочегонный эффект, но также раздражают слизистые и нарушают водный баланс.
5. Растительные продукты
Некоторые растительные продукты могут раздражать слизистую, особенно если содержат кислоты. Среди таких, например, клюква, имбирь, яблоки, хурма, мята и ромашка.
6. Сахарозаменители
Вы знали, что они, оказывается, тоже обладают мочегонными свойствами? Это относится практически ко всем заменителям сахара, в том числе и без калорий.
7. Цитрусовые
Цитрусовые и фреши также раздражают мочевой пузырь. Это может вызывать болезненное и учащенное мочеиспускание.
Частые походы в туалет — признак дефицита воды?
Логично было бы предположить, что все наоборот: признак избытка воды. Однако, по словам специалистов, так тоже может быть.
По словам диетолога Али Каллен, если человеку очень часто хочется в туалет, но при этом выделяется мало мочи, это может быть признаком того, что ему нужно пить больше, а не меньше. Причина в том, что в этом случае моча становится слишком концентрированной и начинает раздражать слизистую оболочку мочевого пузыря.
Кстати
Как объясняла ранее врач-терапевт Елена Орлова, в норме количество мочеиспусканий составляет у мужчин 4-7 раз в сутки, у женщин — 4-9 раз. Более высокие показатели как раз и говорят о частом мочеиспускании. При этом норма мочи за один раз составляет 250-300 миллилитров.
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