«Часто бегаю в туалет»: 7 продуктов и напитков с мочегонным эффектом, от которых стоит отказаться

По словам диетолога Али Каллен, если человеку очень часто хочется в туалет, но при этом выделяется мало мочи, это может быть признаком того, что ему нужно пить больше, а не меньше. Причина в том, что в этом случае моча становится слишком концентрированной и начинает раздражать слизистую оболочку мочевого пузыря.