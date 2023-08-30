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Часто ходите в туалет? Это может быть признаком того, что организму не хватает воды

Многие считают, что организм сам подскажет, когда ему не хватает воды. Например, появится жажда или голод, за которым недостаток тоже часто скрывается. Но есть и другие сигналы.

30 августа 20231
мочеиспускание, в туалет по-маленькому
Источник:
IStockphoto

По словам диетолога Али Каллен, частые позывы сходить в туалет «по-маленькому» могут говорить не об избытке воды в организме, а, наоборот, о дефиците. В чем логика?

«Если вам очень часто хочется в туалет, но при этом выделяется мало мочи, это может быть признаком того, что вам нужно пить больше, а не меньше. Дело в том, что в этом случае моча слишком концентрированная и, следовательно, раздражает слизистую оболочку мочевого пузыря, — рассказала врач изданию Express, добавив, что частое мочеиспускание также может быть проявлением сахарного диабета.

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Цвет мочи также может меняться в зависимости от того, насколько достаточен для вашего организма уровень гидратации. По словам Али Каллен, в норме моча должна быть светло-желтого цвета, близкого к прозрачному, но все же с некоторым количеством желтого пигмента. Так, более темный цвет мочи может говорить о том, что вы пьете недостаточно воды. Хотя за этим могут скрываться и другие проблемы со здоровьем — к примеру, заболевание печени или желчных протоков, а также побочный эффект некоторых лекарств, которые вы принимаете. Слишком же прозрачная моча, по словам диетолога, признак того, что вы пьете много воды и достаточно гидратированы.

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Этот признак обезвоживания принимают за старение

За появлением морщинок на лице далеко не всегда может скрываться неумолимо приближающаяся старость, но и нехватка воды. По словам доктора Мэри Стивенсон, из-за обезвоживания кожа становится сухой, следовательно, более уязвимой.

Как поясняла Мэри Стивенсон, морщины в результате обезвоживания выглядят тонкими и длинными, они могут быть даже светлее основного тона вашей кожи. Чаще всего это заметно осенью и зимой: в это время года кожа сохнет сильнее. Однако, чтобы избавиться от таких морщинок, по словам эксперта, недостаточно пить много воды. Стоит также воздержаться от сахара, сильно соленой и жареной пищи, которая плохо действует на кожу.

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Автор текста:Анастасия Романова
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