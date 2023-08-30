Часто ходите в туалет? Это может быть признаком того, что организму не хватает воды

По словам диетолога Али Каллен, частые позывы сходить в туалет «по-маленькому» могут говорить не об избытке воды в организме, а, наоборот, о дефиците. В чем логика?
«Если вам очень часто хочется в туалет, но при этом выделяется мало мочи, это может быть признаком того, что вам нужно пить больше, а не меньше. Дело в том, что в этом случае моча слишком концентрированная и, следовательно, раздражает слизистую оболочку мочевого пузыря, —
Цвет мочи также может меняться в зависимости от того, насколько достаточен для вашего организма уровень гидратации. По словам Али Каллен, в норме моча должна быть светло-желтого цвета, близкого к прозрачному, но все же с некоторым количеством желтого пигмента. Так, более темный цвет мочи может говорить о том, что вы пьете недостаточно воды. Хотя за этим могут скрываться и другие проблемы со здоровьем — к примеру, заболевание печени или желчных протоков, а также побочный эффект некоторых лекарств, которые вы принимаете. Слишком же прозрачная моча, по словам диетолога, признак того, что вы пьете много воды и достаточно гидратированы.
О каких еще заболеваниях могут говорить слишком частые походы в туалет, читайте ЗДЕСЬ.
Этот признак обезвоживания принимают за старение
За появлением морщинок на лице далеко не всегда может скрываться неумолимо приближающаяся старость, но и нехватка воды. По словам доктора Мэри Стивенсон, из-за обезвоживания кожа становится сухой, следовательно, более уязвимой.
Как поясняла Мэри Стивенсон, морщины в результате обезвоживания выглядят тонкими и длинными, они могут быть даже светлее основного тона вашей кожи. Чаще всего это заметно осенью и зимой: в это время года кожа сохнет сильнее. Однако, чтобы избавиться от таких морщинок, по словам эксперта, недостаточно пить много воды. Стоит также воздержаться от сахара, сильно соленой и жареной пищи, которая плохо действует на кожу.
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