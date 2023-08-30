Часто ходите в туалет? Это может быть признаком того, что организму не хватает воды

Цвет мочи также может меняться в зависимости от того, насколько достаточен для вашего организма уровень гидратации. По словам Али Каллен, в норме моча должна быть светло-желтого цвета, близкого к прозрачному, но все же с некоторым количеством желтого пигмента. Так, более темный цвет мочи может говорить о том, что вы пьете недостаточно воды. Хотя за этим могут скрываться и другие проблемы со здоровьем — к примеру, заболевание печени или желчных протоков, а также побочный эффект некоторых лекарств, которые вы принимаете. Слишком же прозрачная моча, по словам диетолога, признак того, что вы пьете много воды и достаточно гидратированы.