Проверьте себя: 8 распространенных признаков диабета, которые принято считать безобидными

Из-за занятости мы нередко не слишком внимательны к собственному самочувствию, если оно не мешает выполнять обычные дела. Однако такое серьезное заболевание, как сахарный диабет второго типа, нередко на первых порах проявляет себя через симптомы, которые не кажутся на первый взгляд такими уж страшными.
Врач общей практики Стив Лайтнер перечислил в беседе с изданием
По его словам, особенно бдительными стоит быть людям старше 40 лет, тем, у кого в семье уже были зафиксированы случаи диабета, лицам с лишним весом.
Наиболее известные классические признаки высокого уровня сахара в крови — неутолимая жажда и обильное мочеиспускание. Однако также стоит обратить внимание на следующие признаки:
похудение без видимых причин;
проблемы с заживлением ран;
чувство усталости;
длительные инфекции (например, молочница или фурункулы);
проблемы со зрением;
онемение конечностей.
Диагностировать диабет бывает сложно еще и потому, что у многих людей с этим недугом есть и другие хронические заболевания. Кроме того, из-за невнимательности к себе трудно заметить момент, когда произошли изменения в привычках и самочувствии.
Впрочем, если вы входите в группу риска по диабету, можно не дожидаться признаков болезни и заранее снизить вероятность столкнуться с этой неприятной болезнью. Врачи советуют сделать следующее:
ешьте меньше красного и переработанного мяса;
ешьте больше свежих овощей и фруктов;
не пейте слишком много спиртного;
выбирайте напитки без добавленного сахара;
следите за весом;
добавьте в жизнь физическую активность.
Сахарный диабет и мифы
Многое из того, что вы наверняка слышали о сахарном диабете второго типа, на самом деле имеет мало общего с реальностью. Например, есть распространенный стереотип, будто бы диабет возникает только у тех, кто ест много сладкого. Но на самом деле дело не в конфетах и шоколадках. Как отмечают специалисты, гораздо большую опасность представляет не сахар, а результат его чрезмерного употребления — ожирение.
О том, как это работает на самом деле и в какие еще мифы о диабете давно пора перестать верить, можно узнать ЗДЕСЬ.