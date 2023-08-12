Проверьте себя: 8 распространенных признаков диабета, которые принято считать безобидными

Многое из того, что вы наверняка слышали о сахарном диабете второго типа, на самом деле имеет мало общего с реальностью. Например, есть распространенный стереотип, будто бы диабет возникает только у тех, кто ест много сладкого. Но на самом деле дело не в конфетах и шоколадках. Как отмечают специалисты, гораздо большую опасность представляет не сахар, а результат его чрезмерного употребления — ожирение .