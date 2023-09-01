Уролог Гадзиян назвал две веские причины пить воду на ночь

Кстати

Частые позывы сходить в туалет «по-маленькому» могут говорить не об избытке воды в организме, а, наоборот, о дефиците.

По словам диетолога Али Каллен, если вам очень часто хочется в туалет, но при этом выделяется мало мочи, это может быть признаком того, что вам нужно пить больше, а не меньше. В этом случае моча становится слишком концентрированной, поэтому раздражает слизистую оболочку мочевого пузыря.