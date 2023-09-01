Уролог Гадзиян назвал две веские причины пить воду на ночь

О том, что для здоровья надо пить достаточно чистой воды в течение дня, врачи напоминают постоянно. Обычно советуют выпивать стакан теплой воды натощак с утра, чтобы проснуться и активировать работу внутренних органов. Но вода будет полезна не только после пробуждения, но и перед отходом ко сну. Почему?
Хирург-уролог Марк Гадзиян
предотвратить инсульт и инфаркт;
предотвратить судороги ног ночью. Мышцы ног нуждаются в жидкости, так как они сокращаются и из-за недостатка воды будят вас мышечным спазмом.
Кстати
Частые позывы сходить в туалет «по-маленькому» могут говорить не об избытке воды в организме, а, наоборот, о дефиците.
По словам диетолога Али Каллен, если вам очень часто хочется в туалет, но при этом выделяется мало мочи, это может быть признаком того, что вам нужно пить больше, а не меньше. В этом случае моча становится слишком концентрированной, поэтому раздражает слизистую оболочку мочевого пузыря.
По словам Марка Гадзияна, время употребления воды иногда очень важно: в определенный момент она максимально влияет на функции организма. И это стоит учитывать.
Один стакан воды, выпитый за 3 минуты до еды, помогает пищеварению.
Один стакан воды перед купанием помогает снизить артериальное давление.
«Как уролог я скажу следующее: те, кто всегда пьет много воды и у кого здоровое сердце, намного реже страдают мочекаменной болезнью, — добавил врач.
Он также отметил, что норма выпитой жидкости не установлена. В жаркое время с потоотделением может быть гораздо больше, в холодное — меньше. Однако призвал всегда внимательно следить за балансом.
Четыре ежедневные привычки, которые могут погубить почки
Как рассказывал ранее Марк Гадзиян, только за одни сутки через почки фильтруется около 150 литров первичной мочи. Однако некоторые наши привычки могут серьезно навредить этому парному органу и помешать выполнять его колоссальную работу. Уролог назвал четыре самые распространенные.
Увлекаться диетами. Для почек вредны как резкая потеря веса и дефицит жиров, так и использование мочегонных средств для снижения веса.
Долго терпеть. Привычка откладывать поход в туалет «по-маленькому» из-за спешки или работы может спровоцировать рефлюкс — заброс мочи обратно в почки, а также застой мочи в верхних мочевых путях, что в итоге приводит к развитию воспаления.
Пить много кофе. Злоупотребление кофе может привести к перегрузке почечной ткани. За счет своего мочегонного эффекта кофеин заставляет почки работать в усиленном режиме.
Вести сидячий образ жизни. Многие работают в офисах и почти не двигаются на протяжении всего рабочего дня. Это приводит к застойным явлениям и в органах малого таза, и в почках, что влечет нарушение циркуляции крови.