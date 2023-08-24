Судорога, или мышечные спазмы, — это непроизвольное, внезапное, иногда болезненное сильное сокращение. Как рассказала Екатерина Терентьева, руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро», чаще всего сводит мышцы ног — икроножную, бедренную и ягодичную, причем иногда судорога может распространяться по всей ноге.
Терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро»
По словам специалиста, спровоцировать спазм мышц в ногах могут:
перенапряжение (риск судорог повышается во время и после физической активности);
гиподинамия;
переохлаждение;
наличие варикозных расширенных вен;
резкая смена давления;
обезвоживание;
высокая температура тела.
Почему сводит ноги по ночам
Ночные судороги в ногах, по словам Екатерины Терентьевой, могут говорить о дефиците следующих витаминов и микроэлементов:
магния;
витаминов группы В;
калия;
кальция.
«Это особенно часто встречается у людей, испытывающих постоянное физическое
и умственное перенапряжение, стресс, дефицит сна. Периоды беременности и после
родов также связаны с недостатком указанных микроэлементов и витаминов», — уточняет специалист.
Есть и другое состояние, которое часто принимают за судороги, — это синдром беспокойных ног. Выражается он ночью в дискомфорте, покалывании или подергивании в ногах, когда человек вынужден постоянно ими двигать для облегчения симптомов.
«Такое состояние часто связано с низким уровнем железа. В таких случаях рекомендуется сдать скрининговый тест на уровень ферритина», — говорит врач.
Как помочь себе
Чтобы облегчить состояние в момент судороги, доктор советует использовать следующие способы:
в момент судороги растереть пострадавший участок, согреть мышцу;
при спазме в области голени можно максимально согнуть стопу на себя, потянув пальцы к голени;
помассировать спазмированную мышцу;
встать и немного походить, подвигать ногами в разных направлениях;
принять теплый душ, он тоже поможет облегчить боль и купировать судорогу.
Однако, если судороги повторяются, распространяются на несколько участков тела или сопровождаются какими-то другими симптомами, надо срочно обратиться к врачу. Причем иногда достаточно даже одного такого эпизода.
«В случае генерализованных судорог, которые охватывают все тело, а не отдельные
группы мышц, требуется немедленно обратиться к врачу. В случае локальных судорог у
людей пожилого возраста, беременных или детей также нужно обратиться за
медицинской помощью», — рекомендует Екатерина Терентьева.
Чем еще можно помочь себе при судорогах в ногах, читайте ЗДЕСЬ.