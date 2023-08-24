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Почему сводит ноги судорогой по ночам — объясняет терапевт Терентьева

Многие люди хотя бы раз ощущали ночные судороги или покалывания в ногах. Иногда такие проблемы могут говорить о нехватке в организме определенных витаминов и микроэлементов.

24 августа 20231
что делать, если свело ногу
Источник:
iStockphoto

Судорога, или мышечные спазмы, — это непроизвольное, внезапное, иногда болезненное сильное сокращение. Как рассказала Екатерина Терентьева, руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро», чаще всего сводит мышцы ног — икроножную, бедренную и ягодичную, причем иногда судорога может распространяться по всей ноге.

Екатерина Терентьева
Терапия

Терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро»

По словам специалиста, спровоцировать спазм мышц в ногах могут:

  • перенапряжение (риск судорог повышается во время и после физической активности);

  • гиподинамия;

  • переохлаждение;

  • наличие варикозных расширенных вен;

  • резкая смена давления;

  • обезвоживание;

  • высокая температура тела.

Почему сводит ноги по ночам

Ночные судороги в ногах, по словам Екатерины Терентьевой, могут говорить о дефиците следующих витаминов и микроэлементов:

  • магния;

  • витаминов группы В;

  • калия;

  • кальция.

«Это особенно часто встречается у людей, испытывающих постоянное физическое
и умственное перенапряжение, стресс, дефицит сна. Периоды беременности и после
родов также связаны с недостатком указанных микроэлементов и витаминов», — уточняет специалист.

Есть и другое состояние, которое часто принимают за судороги, — это синдром беспокойных ног. Выражается он ночью в дискомфорте, покалывании или подергивании в ногах, когда человек вынужден постоянно ими двигать для облегчения симптомов.

«Такое состояние часто связано с низким уровнем железа. В таких случаях рекомендуется сдать скрининговый тест на уровень ферритина», — говорит врач.

Как помочь себе

Чтобы облегчить состояние в момент судороги, доктор советует использовать следующие способы:

  • в момент судороги растереть пострадавший участок, согреть мышцу;

  • при спазме в области голени можно максимально согнуть стопу на себя, потянув пальцы к голени;

  • помассировать спазмированную мышцу;

  • встать и немного походить, подвигать ногами в разных направлениях;

  • принять теплый душ, он тоже поможет облегчить боль и купировать судорогу.

Однако, если судороги повторяются, распространяются на несколько участков тела или сопровождаются какими-то другими симптомами, надо срочно обратиться к врачу. Причем иногда достаточно даже одного такого эпизода.

«В случае генерализованных судорог, которые охватывают все тело, а не отдельные
группы мышц, требуется немедленно обратиться к врачу. В случае локальных судорог у
людей пожилого возраста, беременных или детей также нужно обратиться за
медицинской помощью», — рекомендует Екатерина Терентьева.

Чем еще можно помочь себе при судорогах в ногах, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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