Есть и другое состояние, которое часто принимают за судороги, — это синдром беспокойных ног. Выражается он ночью в дискомфорте, покалывании или подергивании в ногах, когда человек вынужден постоянно ими двигать для облегчения симптомов.



« Такое состояние часто связано с низким уровнем железа . В таких случаях рекомендуется сдать скрининговый тест на уровень ферритина», — говорит врач.