39-летняя женщина приняла рак за менструальные боли, а в итоге лишилась 6 органов

Луизе Фэй из Великобритании 39 лет, женщина работает авиадиспетчером. Несколько лет назад у нее вдруг начались сильные спазмы во время месячных. Женщина раньше никогда не испытывала боли во время менструаций, поэтому такая перемена в состоянии здоровья ее немного удивила.
Однако свои неприятные ощущения она все же списала на женские дни. Через какое-то время сильные боли стали появляться не только во время «месячных». Женщина обратилась к терапевту, но врач убедил ее, что ничего серьезного не происходит. Ее боли связаны с проблемами ЖКТ, виновато вздутие живота и запоры. Доктор прописал Луизе слабительное. Однако это не помогло.
Тогда женщину отправили на УЗИ. Исследование показало, что у Луизы киста яичника, которая уже достигает 17 сантиметров в диаметре. Новообразование начало прорастать в желудок, оказывая давление на мочевой пузырь и почки. Анализы также показали, что у женщины есть опухоль в аппендиксе. Луизе требовалась срочная операция.
«Мне тогда казалось, что мой мир рухнул. Несколько лет назад я потеряла маму из-за рака кишечника, поэтому боялась, что история повторится. Я уже начала планировать собственные похороны, уверяя своего парня, что не доживу до сорока пяти», —
В конечном итоге у женщины диагностировали псевдомиксому брюшины. Это диффузный муцинозный канцероматоз, который возникает при метастазировании разных типов опухолей. Если упрощать, то это редкий вид рака, опухоли вызывают фиброз тканей, из-за чего у человека начинают плохо функционировать пораженные органы.
Чтобы спасти Луизу, врачи провели сложную операцию. Женщине удалили шесть органов: селезенку, аппендикс, тонкую кишку, яичники, матку и часть печени, а также брюшину.
Сложное вмешательство сочеталось с химиотерапией. Онкологи делали все, чтобы рак дальше не прогрессировал. Лечение дало свои результаты. Сейчас Луиза восстанавливается, приходит в себя после тяжелого лечения, но прекрасно понимает, что это только начало сложного пути.
Из-за удаления матки и яичников у женщины началась ранняя менопауза. Она уже принимает заместительную гормональную терапию, чтобы облегчить симптомы.
«Теперь я просто хочу смотреть вперед. Я рада, что встречу Рождество в кругу своей семьи, буду радоваться каждому дню. Женщины, если вы думаете, что это просто вздутие живота и боли, то все равно проверьтесь», — заключила Луиза.