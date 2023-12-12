39-летняя женщина приняла рак за менструальные боли, а в итоге лишилась 6 органов

Однако свои неприятные ощущения она все же списала на женские дни. Через какое-то время сильные боли стали появляться не только во время «месячных». Женщина обратилась к терапевту, но врач убедил ее, что ничего серьезного не происходит. Ее боли связаны с проблемами ЖКТ, виновато вздутие живота и запоры. Доктор прописал Луизе слабительное. Однако это не помогло.