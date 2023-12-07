«Поняла, с чем сталкиваются мои пациенты, когда сама заболела раком»: откровения онколога

Опытная врач, хирург, которая лечила женщин от рака груди, — Лиз О'Риордан была уверена, что ее саму эта болезнь не коснется. Женщина признается, что никогда не проверяла грудь. Ведь Лиз была в хорошей форме, молода и здорова. Ну какой рак?!
Но вот, стоя перед зеркалом, Лиз вдруг замечает шишку на груди. Она бы, наверное, и не придала ей особого значения, но мама Лиз сказала: «Сходи проверься на всякий случай».
И тут Лиз узнала, что у нее рак молочной железы третьей стадии. А ведь ей всего 40 лет.
«Обычно мы даем своим пациенткам информацию дозированно. Но с моим опытом я сразу поняла, что означают результаты УЗИ. Что опухоль большая, что нужны химиотерапия и удаление груди», — говорит Лиз в интервью
Однако врач-онколог даже не представляла, с какими вещами ей придется столкнуться.
Женщина вспоминает: когда она рассказывала о своем диагнозе матери и любимому мужу, она говорила без капли грусти. Будто не о себе говорила, а о каком-то пациенте.
«Это был единственный способ справиться со всеми мыслями в моей голове — притвориться, что все происходит с кем-то другим», — говорит онколог.
А дальше начался длинный путь исцеления, который продолжается уже девять лет. Пять месяцев химиотерапии, удаление груди и ее реконструкция.
Хоть я и была хирургом, мне все равно было страшно. Я ненавидела свою неспособность контролировать то, что со мной происходило.
«К сожалению, мой рак распространился на лимфатические узлы, что означало необходимость хирургического вмешательства и лучевой терапии», — рассказывает Лиз в блоге.
Затем Лиз удалили яичники, чтобы назначить антигормональную терапию.
«И я обнаружила, насколько серьезным может быть побочный ущерб от лечения рака груди из-за мгновенной менопаузы и хронической боли», — рассказывает врач.
Вдобавок спустя четыре года она потеряла работу: из-за лучевой терапии левая рука перестала нормально двигаться и она больше не могла оперировать.
«Единственное, что помогало мне оставаться в здравом уме в то трудное время, — это физические упражнения. Муж увлек меня велоспортом, что затем привело к триатлону. При его поддержке я продолжила тренировки и в середине курса химиотерапии участвовала в небольшом триатлоне».
Только когда Лиз сама столкнулась с раком, она поняла, как много вопросов возникало у ее пациенток, на которые не получишь ответы за короткий врачебный прием.
«У меня было десять минут, чтобы сказать больной о диагнозе и провести все необходимые процедуры. К тому же эмоции неизбежно пропадают, когда несколько раз в день сообщаешь женщинам, что у них рак».
Оставшись без работы, бывший хирург начала консультировать женщин по раку молочной железы в соцсетях. Кроме того, она написала книгу «Полное руководство по раку молочной железы». За день до презентации Лиз обнаружила еще один узелок на груди, а значит, болезнь вернулась. Узелок удалили, сделали инъекции гормонов и легкую химиотерапию, однако Лиз понимает, что расслабляться не стоит.
Бывший врач рассказала, с какими вещами она не ожидала столкнуться, когда боролась с раком.
Перестаешь чувствовать нормальный вкус еды
«Я знала, что пациенты перестают чувствовать вкус еды, но понятия не имела, как это тяжело. Вся еда становится отвратительной на вкус, чай как помои, а шоколад просто ужасен.
Кроме того, частый побочный эффект химиотерапии — поражение слизистой рта. Из-за боли во рту приходится питаться пресной пищей».
Волосы выпадают не только на голове
«Из-за химиотерапии я потеряла волосы абсолютно везде. Однажды вы просыпаетесь, а ноги гладкие и в области бикини бесплатная эпиляция», — шутит врач.
Сексуальная жизнь разрушена
«Я никогда не говорила с пациентами о том, как лечение повлияет на их сексуальную жизнь, потому что не осознавала, насколько это важно, — признается онколог. — Но когда химиотерапия отключает ваши яичники, она отключает и ваше половое влечение».
К тому же Лиз несколько месяцев не могла раздеться при муже, потому что очень стеснялась своих шрамов от мастэктомии.
Проблемы с психическим здоровьем
Они наступили спустя год после постановки диагноза. Тревога, страх, что рак вернется, паника, когда идешь на маммографию, а потом это тяжелое ожидание результатов.
Ранняя менопауза
«Химиотерапия останавливает работу ваших яичников, что приводит к ранней менопаузе, — рассказывает Лиз. — Помню, как однажды ночью проснулась в постели и подумала, что обмочилась: струйка воды потекла по внутренней стороне бедра. Это был мой первый ночной прилив. Причем я потела каждый час в течение следующих двух или трех лет».
Бездетность
Лиз не была уверена, стоило ли заводить детей. Лишь узнав, что теперь не сможет родить, она поняла, как хотела стать матерью.
Потеря друзей
«Некоторые люди перестали выходить на связь, узнав о моем диагнозе. Они просто не могут вынести этой мысли, не знают, что сказать», — объясняет Лиз.
Удар по женственности
«Только потеряв грудь, вы понимаете, что она для вас значила», — грустно признает врач.