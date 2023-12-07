«Поняла, с чем сталкиваются мои пациенты, когда сама заболела раком»: откровения онколога

Оставшись без работы, бывший хирург начала консультировать женщин по раку молочной железы в соцсетях. Кроме того, она написала книгу «Полное руководство по раку молочной железы». За день до презентации Лиз обнаружила еще один узелок на груди, а значит, болезнь вернулась. Узелок удалили, сделали инъекции гормонов и легкую химиотерапию, однако Лиз понимает, что расслабляться не стоит.