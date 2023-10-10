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Профессор Березовский объяснил, почему при насморке мы не чувствуем вкуса еды

Насморк, который и сам по себе довольно неприятное состояние, нередко лишает нас удовольствия от приема пищи. Как же получается, что с заложенным носом мы не чувствуем вкуса еды? Узнали у доктора медицинских наук.

10 октября 2023
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Источник:
Getty Images

Во время пандемии потеря вкусовых ощущений стала пугающей приметой. Однако подобный симптом далеко не всегда означает коронавирус. Нередко вкус еды пропадает в период сильного насморка. И вот уже даже любимая хрустящая курочка не приносит никакого удовольствия. Что-то жуешь, а что именно — непонятно.

Почему при насморке еда становится безвкусной? Куда девается наше обоняние? И почему вообще начинается насморк? Вот как все это объясняет наука.

Дмитрий Березовский

Доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения

Почему начинается насморк

«При воспалении слизистая отекает и начинает вырабатывать много слизи. Это защитная реакция организма, таким образом он пытается очиститься от инфекционного агента, который попал внутрь», — рассказывает профессор Дмитрий Березовский.

Почему при насморке пропадает обоняние

«Из четырех носовых ходов за функцию обоняния отвечает самый верхний и маленький, расположенный между верхней и средней носовыми раковинами — там расположены обонятельные рецепторы. Из-за отека слизистой его размер уменьшается. Мы начинаем дышать ртом, где обонятельных рецепторов нет», — объясняет ученый.

Кроме того, чрезмерная реакция организма на инфекционного агента сама приносит организму вред. Когда слизистая отекает, снижается ее кровоснабжение, а значит, и питание. В том числе уменьшается питание обонятельных рецепторов, в результате чего они работают хуже».

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Почему при насморке пропадает вкус

«При воспалительных заболеваниях полости носа притупляется не только обоняние, но и ощущение вкуса, эти явления взаимосвязаны», — говорит профессор.

По словам эксперта, вкус пропадает по той же схеме, что и запахи: воспаление, а, следовательно, нарушение кровоснабжения и питания вкусовых рецепторов ведет к их сбою.

«Максимальное количество вкусовых рецепторов находится на корне языка и той его половине, которая ближе к корню. Так как нос и глотка располагаются анатомически рядом, воспаление, которое возникло в полости носа, неизбежно переходит на слизистую носоглотки и языка», — объясняет процессы в организме Дмитрий Березовский.

Когда возвращаются вкусы и запахи после насморка

«Жизнь без запахов и вкусов может длиться до одной недели, пока не пройдет воспаление, — отвечает профессор. — Но иногда, чтобы наши рецепторы полностью восстановили свою работу, требуются еще 3-4 дня».

Если в течение 7-10 дней от начала насморка сохраняются заложенность носа, головная боль и повышенная температура тела, есть вероятность, что развился гайморит, говорит терапевт Татьяна Тарадеева. Как понять, что у вас уже не просто насморк? Читайте здесь.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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