Профессор Березовский объяснил, почему при насморке мы не чувствуем вкуса еды

Насморк, который и сам по себе довольно неприятное состояние, нередко лишает нас удовольствия от приема пищи. Как же получается, что с заложенным носом мы не чувствуем вкуса еды? Узнали у доктора медицинских наук.