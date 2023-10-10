Профессор Березовский объяснил, почему при насморке мы не чувствуем вкуса еды

Во время пандемии потеря вкусовых ощущений стала пугающей приметой. Однако подобный симптом далеко не всегда означает коронавирус. Нередко вкус еды пропадает в период сильного насморка. И вот уже даже любимая хрустящая курочка не приносит никакого удовольствия. Что-то жуешь, а что именно — непонятно.
Почему при насморке еда становится безвкусной? Куда девается наше обоняние? И почему вообще начинается насморк? Вот как все это объясняет наука.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения
Почему начинается насморк
«При воспалении слизистая отекает и начинает вырабатывать много слизи. Это защитная реакция организма, таким образом он пытается очиститься от инфекционного агента, который попал внутрь», — рассказывает профессор Дмитрий Березовский.
Почему при насморке пропадает обоняние
«Из четырех носовых ходов за функцию обоняния отвечает самый верхний и маленький, расположенный между верхней и средней носовыми раковинами — там расположены обонятельные рецепторы. Из-за отека слизистой его размер уменьшается. Мы начинаем дышать ртом, где обонятельных рецепторов нет», — объясняет ученый.
Кроме того, чрезмерная реакция организма на инфекционного агента сама приносит организму вред. Когда слизистая отекает, снижается ее кровоснабжение, а значит, и питание. В том числе уменьшается питание обонятельных рецепторов, в результате чего они работают хуже».
Почему при насморке пропадает вкус
«При воспалительных заболеваниях полости носа притупляется не только обоняние, но и ощущение вкуса, эти явления взаимосвязаны», — говорит профессор.
По словам эксперта, вкус пропадает по той же схеме, что и запахи: воспаление, а, следовательно, нарушение кровоснабжения и питания вкусовых рецепторов ведет к их сбою.
«Максимальное количество вкусовых рецепторов находится на корне языка и той его половине, которая ближе к корню. Так как нос и глотка располагаются анатомически рядом, воспаление, которое возникло в полости носа, неизбежно переходит на слизистую носоглотки и языка», — объясняет процессы в организме Дмитрий Березовский.
Когда возвращаются вкусы и запахи после насморка
«Жизнь без запахов и вкусов может длиться до одной недели, пока не пройдет воспаление, — отвечает профессор. — Но иногда, чтобы наши рецепторы полностью восстановили свою работу, требуются еще 3-4 дня».
Если в течение 7-10 дней от начала насморка сохраняются заложенность носа, головная боль и повышенная температура тела, есть вероятность, что развился гайморит, говорит терапевт Татьяна Тарадеева. Как понять, что у вас уже не просто насморк? Читайте здесь.