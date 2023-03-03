Инфекционист Поздняков рассказал, когда насморк может быть смертельным

Шутку про то, что если лечить насморк, он будет длиться 7 дней, а если нет — неделю, знают многие. Но если относиться к этому вроде бы банальному симптому несерьезно, есть большой риск заработать проблемы со здоровьем. Как избежать осложнений при насморке? И когда пора обращаться к врачу?
врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико- диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь»
Осложнения насморка
Осложнение «на уши» — отиты и евстахеиты.
Дакриоцистит — воспаление слезных ходов и слезного мешка.
Синуситы.
— Это одна из самых частых и опасных групп осложнений насморка — воспаление придаточных пазух носа, чаще гайморовых, — объясняет врач-инфекционист Андрей Поздняков. — Синусит может перейти в воспалительный процесс структур мозга, чаще мозговых оболочек — менингит, арахноидит. А это уже жизнеугрожающие ситуации. Если не начать пить антибиотики при синусите, может даже потребоваться операция.
Бронхит и пневмония.
Хронический насморк.
Как неправильно лечить насморк
Не пить антибиотики
Насморк может быть вирусным и бактериальным. Причины первого — вирусы, второго — стафилококки, стрептококки, пневмококки, синегнойная палочка.
— Если ОРЗ вызвано бактериями, важно своевременно назначить антибиотики, — говорит Андрей Поздняков. — Если опоздать, бактериальное ОРЗ может привести к попаданию бактерий в другие отделы дыхательных путей и усугублению процесса.
Пить антибиотики
Плохая идея и начинать глотать антибиотики при вирусном насморке.
— Это может привести к местной иммуносупрессии и развитию осложнений, — предупреждает инфекционист.
Заниматься самолечением
Возможны осложнения, если лечить насморк без назначений врача и прописывать себе лекарства самостоятельно.
— Длительный и бесконтрольный прием сосудосуживающих капель (ксилометазолин, оксиметазолин) может вызвать развитие «нафтизиновой зависимости» — состояния, когда человек не может обходиться без постоянного применения этих лекарств. Это состояние лечится отоларингологами, но достаточно трудно, — объясняет эксперт.
Когда пора бить тревогу
Развитие осложнения бактериального насморка наиболее вероятно на 4-7 день от начала заболевания. Его признаки — высокая температура, усиление интоксикации.
— Типичные признаки начинающегося синусита — это выраженная заложенность носа при скудном отделяемом из него, резкая головная боль, — рассказывает Андрей Поздняков. — Нередко — боль при прикосновении к носу и лбу. Могут быть и другие симптомы.
Если из-за насморка развивается отит, то кроме температуры у человека появляется боль в ушах, заложенность, снижение слуха, если ларингит и бронхит — кашель.
Опасные симптомы при насморке
Длительное повышение температуры, либо возникшее «в середине болезни», а не в начале.
Болевые ощущения — уши, голова, например в районе придаточных пазух.
Частый кашель с ухудшением в процессе лечения.
Любое ухудшение состояния после 3-4 дней от начала болезни.
— Насморк чаще всего грозит осложнениями пациентам с тяжелыми патологиями, пожилым людям с хроническими заболеваниями, — поясняет инфекционист. — Наличие очагов хронической инфекции — это та бомба замедленного действия, которая часто осложняет течение ОРВИ.