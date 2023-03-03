Инфекционист Поздняков рассказал, когда насморк может быть смертельным

Когда пора бить тревогу

Развитие осложнения бактериального насморка наиболее вероятно на 4-7 день от начала заболевания. Его признаки — высокая температура, усиление интоксикации.

— Типичные признаки начинающегося синусита — это выраженная заложенность носа при скудном отделяемом из него, резкая головная боль, — рассказывает Андрей Поздняков. — Нередко — боль при прикосновении к носу и лбу. Могут быть и другие симптомы.

Если из-за насморка развивается отит, то кроме температуры у человека появляется боль в ушах, заложенность, снижение слуха, если ларингит и бронхит — кашель.