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Инфекционист Поздняков рассказал, когда насморк может быть смертельным

Банальный насморк способен вызвать грозные осложнения, предупреждает инфекционист. Он объяснил, как понять, что насморк уже перерастает во что-то большее, и при каких симптомах срочно надо идти к врачу.

3 марта 2023
симптомы ОРВИ ковид
Источник:
IStockphoto

Шутку про то, что если лечить насморк, он будет длиться 7 дней, а если нет — неделю, знают многие. Но если относиться к этому вроде бы банальному симптому несерьезно, есть большой риск заработать проблемы со здоровьем. Как избежать осложнений при насморке? И когда пора обращаться к врачу?

Андрей Поздняков
Инфекционные болезни

врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико- диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь»

Осложнения насморка

  • Осложнение «на уши» — отиты и евстахеиты.

  • Дакриоцистит — воспаление слезных ходов и слезного мешка.

  • Синуситы.
    Это одна из самых частых и опасных групп осложнений насморка — воспаление придаточных пазух носа, чаще гайморовых, — объясняет врач-инфекционист Андрей Поздняков. — Синусит может перейти в воспалительный процесс структур мозга, чаще мозговых оболочек — менингит, арахноидит. А это уже жизнеугрожающие ситуации. Если не начать пить антибиотики при синусите, может даже потребоваться операция.

  • Ларингит и фарингит.

  • Бронхит и пневмония.

  • Хронический насморк.

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Как неправильно лечить насморк

Не пить антибиотики

Насморк может быть вирусным и бактериальным. Причины первого — вирусы, второго — стафилококки, стрептококки, пневмококки, синегнойная палочка.

— Если ОРЗ вызвано бактериями, важно своевременно назначить антибиотики, — говорит Андрей Поздняков. — Если опоздать, бактериальное ОРЗ может привести к попаданию бактерий в другие отделы дыхательных путей и усугублению процесса.

Пить антибиотики

Плохая идея и начинать глотать антибиотики при вирусном насморке.

— Это может привести к местной иммуносупрессии и развитию осложнений, — предупреждает инфекционист.

Заниматься самолечением

Возможны осложнения, если лечить насморк без назначений врача и прописывать себе лекарства самостоятельно.

 — Длительный и бесконтрольный прием сосудосуживающих капель (ксилометазолин, оксиметазолин) может вызвать развитие «нафтизиновой зависимости» —  состояния, когда человек не может обходиться без постоянного применения этих лекарств. Это состояние лечится отоларингологами, но достаточно трудно, — объясняет эксперт.

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Когда пора бить тревогу

Развитие осложнения бактериального насморка наиболее вероятно на 4-7 день от начала заболевания. Его признаки — высокая температура, усиление интоксикации.

Типичные признаки начинающегося синусита — это выраженная заложенность носа при скудном отделяемом из него, резкая головная боль, — рассказывает Андрей Поздняков. — Нередко — боль при прикосновении к носу и лбу. Могут быть и другие симптомы.

Если из-за насморка развивается отит, то кроме температуры у человека появляется боль в ушах, заложенность, снижение слуха, если ларингит и бронхит — кашель.

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 Опасные симптомы при насморке

  • Длительное повышение температуры, либо возникшее «в середине болезни», а не в начале.

  • Болевые ощущения — уши, голова, например в районе придаточных пазух.

  • Частый кашель с ухудшением в процессе лечения.

  • Любое ухудшение состояния после 3-4 дней от начала болезни.

 — Насморк чаще всего грозит осложнениями пациентам с тяжелыми патологиями, пожилым людям с хроническими заболеваниями, — поясняет инфекционист. — Наличие очагов хронической инфекции — это та бомба замедленного действия, которая часто осложняет течение ОРВИ.

Автор текста:Анна Майская
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