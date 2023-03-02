Мешки под глазами: почему они появляются и можно ли убрать их в домашних условиях

Появление «мешков» под глазами — одно из неприятных внешних изменений, которое нередко возникает по утрам. Подобную проблему сложно замаскировать косметикой, их появление придает лицу возраста и усталости, ведет к комплексам по поводу внешности. Если же они появляются постоянно, стоит поговорить хотя бы с терапевтом и пройти обследование, чтобы исключить проблемы со здоровьем.

В некоторых случаях лечение поможет избавиться от подобного дефекта, а если это сугубо косметический дефект — стоит поговорить о решении проблемы с косметологом. Ведущий эксперт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина рассказала «Доктору Питеру», почему мешки портят нам жизнь и есть ли способ от них избавиться.