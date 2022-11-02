Пугающее отражение: 5 неочевидных причин, почему по утрам появляются мешки под глазами

Если вечером было застолье, то на следующее утро от отеков точно не отделаться. Это нормальная реакция организма на спиртное и дефицит сна. Чтобы избавиться от этих неприятных последствий, многие женщины (да и мужчины тоже) используют специальные патчи, которые хранятся в холодильнике: они хорошо убирают отеки и спасают от мешков под глазами.

Но бывает так, что мешки под глазами — это ежедневная проблема. Вы высыпаетесь, следите за питанием, ухаживаете за кожей лица и век, а от них все равно никуда не деться. Возможно, дело не в ваших ежедневных привычках, говорит гинеколог Екатерина Волкова.