Пугающее отражение: 5 неочевидных причин, почему по утрам появляются мешки под глазами
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Если вечером было застолье, то на следующее утро от отеков точно не отделаться. Это нормальная реакция организма на спиртное и дефицит сна. Чтобы избавиться от этих неприятных последствий, многие женщины (да и мужчины тоже) используют специальные патчи, которые хранятся в холодильнике: они хорошо убирают отеки и спасают от мешков под глазами.

Но бывает так, что мешки под глазами — это ежедневная проблема. Вы высыпаетесь, следите за питанием, ухаживаете за кожей лица и век, а от них все равно никуда не деться. Возможно, дело не в ваших ежедневных привычках, говорит гинеколог Екатерина Волкова.

Екатерина Волкова
Медицина

Врач акушер-гинеколог.

t.me/volkowaforwomen

— Можно себе нравиться или не нравиться по разным причинам, но когда ты видишь мешки под глазами, это усугубляет неуверенность. Уставший вид плюс нечеткие черты и некая одутловатая неопрятность. Кому же это понравится? — говорит гинеколог.

Причин появления мешков под глазами может быть несколько:

  • Поздний ужин: прекращать есть стоит за 2 часа до сна. Помните, что «легкие» углеводы и соль задерживают жидкость, поэтому вечером стоит избегать сладкого, сдобы и соли;

  • Гипотиреоз: при снижении активности работы щитовидной железы также может задерживаться жидкость, причем не только на лице, но и равномерно во всем теле. Пастозность, рыхлость, тяга к сладкому, снижение активности — основные внешние проявления гипотиреоза;

  • Повышение уровня пролактина в результате стресса, дефицита сна может быть причиной отеков лица и не только. «Можно посмотреть пролактин в крови, чтобы убедиться, что это не ваш фактор», — поясняет гинеколог;

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  • Нарушение работы почек: здесь есть свои признаки, которые помогут заподозрить, что отеки лица не связаны с питанием или гормонами. Во-первых, вы отекаете быстро, меньше, чем за сутки. Во-вторых, отек появляется не только на лице, но и на руках, ногах и даже на теле. В-третьих, при смене позы и активном движении жидкость смещается. И, наконец, в-четвертых, поверхность отечной кожи мягкая, бледная;

  • Потеря или дефицит белка: вам может не хватать этого элемента из-за неправильного рациона или же проблем с его усвоением.

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— Если вы страдаете от мешков под глазами и от отеков на лице, то здесь не обойтись без обследований, говорит Екатерина Волкова.

Какие потребуются анализы и обследования:

  1. биохимический анализ крови;

  2. общий клинический анализ мочи, бак посев мочи;

  3. посчитать суточный диурез (сколько мочи выделено);

  4. УЗИ почек;

  5. ТТГ, Т3, Т4, пролактин.

Кстати

Избавиться от мешков под глазами после бессонной ночи или веселой вечеринки не так сложно. Есть реально работающие экспресс-методы справиться с отечностью. Но для них есть определенные показания. Подробнее объясняют пластический хирург и косметолог.

Софья Хромова