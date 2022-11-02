Пугающее отражение: 5 неочевидных причин, почему по утрам появляются мешки под глазами

Если вечером было застолье, то на следующее утро от отеков точно не отделаться. Это нормальная реакция организма на спиртное и дефицит сна. Чтобы избавиться от этих неприятных последствий, многие женщины (да и мужчины тоже) используют специальные патчи, которые хранятся в холодильнике: они хорошо убирают отеки и спасают от мешков под глазами.
Но бывает так, что мешки под глазами — это ежедневная проблема. Вы высыпаетесь, следите за питанием, ухаживаете за кожей лица и век, а от них все равно никуда не деться. Возможно, дело не в ваших ежедневных привычках, говорит гинеколог Екатерина Волкова.
— Можно себе нравиться или не нравиться по разным причинам, но когда ты видишь мешки под глазами, это усугубляет неуверенность. Уставший вид плюс нечеткие черты и некая одутловатая неопрятность. Кому же это понравится? — говорит гинеколог.
Причин появления мешков под глазами может быть несколько:
Поздний ужин: прекращать есть стоит за 2 часа до сна. Помните, что «легкие» углеводы и соль задерживают жидкость, поэтому вечером стоит избегать сладкого, сдобы и соли;
Гипотиреоз: при снижении активности работы щитовидной железы также может задерживаться жидкость, причем не только на лице, но и равномерно во всем теле. Пастозность, рыхлость, тяга к сладкому, снижение активности — основные внешние проявления гипотиреоза;
Повышение уровня пролактина в результате стресса, дефицита сна может быть причиной отеков лица и не только. «Можно посмотреть пролактин в крови, чтобы убедиться, что это не ваш фактор», — поясняет гинеколог;
Нарушение работы почек: здесь есть свои признаки, которые помогут заподозрить, что отеки лица не связаны с питанием или гормонами. Во-первых, вы отекаете быстро, меньше, чем за сутки. Во-вторых, отек появляется не только на лице, но и на руках, ногах и даже на теле. В-третьих, при смене позы и активном движении жидкость смещается. И, наконец, в-четвертых, поверхность отечной кожи мягкая, бледная;
Потеря или дефицит белка: вам может не хватать этого элемента из-за неправильного рациона или же проблем с его усвоением.
— Если вы страдаете от мешков под глазами и от отеков на лице, то здесь не обойтись без обследований, говорит Екатерина Волкова.
Какие потребуются анализы и обследования:
биохимический анализ крови;
общий клинический анализ мочи, бак посев мочи;
посчитать суточный диурез (сколько мочи выделено);
УЗИ почек;
ТТГ, Т3, Т4, пролактин.
Кстати
Избавиться от мешков под глазами после бессонной ночи или веселой вечеринки не так сложно. Есть реально работающие экспресс-методы справиться с отечностью. Но для них есть определенные показания. Подробнее объясняют пластический хирург и косметолог.