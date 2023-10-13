Время заботы о себе: что происходит с организмом женщины при менопаузе и как ее пережить

Менопауза — не климакс
Менопауза наступает после последней самостоятельной менструации в жизни женщины — оценивается это через год после нее, пояснила Виктория Лукинцова, врач акушер-гинеколог Клиники Пирогова. Климакс же или климактерический синдром — это комплекс симптомов: приливы, потливость, сердцебиение, раздражительность, перепады настроения и так далее.
— Менопауза — это окончательное прекращение менструальных циклов из-за потери фолликулярной активности яичников, — добавила акушер-гинеколог, ведущий специалист российско-финской клиники вспомогательных репродуктивных технологий «Скайферт» Ольга Стамбулова. — О менопаузе мы говорим, если в течение 12 месяцев не было менструации. Климакс — комплекс вегетативно-сосудистых, психических и обменно-эндокринных нарушений, которые возникают у женщин на фоне угасания или резкой потери гормональной функции яичников.
акушер-гинеколог, ведущий специалист российско-финской клиники вспомогательных репродуктивных технологий «Скайферт»Карточка эксперта
Возраст — понятие относительное
Средний возраст наступления менопаузы во всем мире составляет 48,8 лет, в России он колеблется от 49 до 51 года. Ольга Стамбулова выделила ряд факторов, влияющих на возраст наступления менопаузы:
наследственность;
курение — ассоциировано с более ранним возрастом менопаузы;
ятрогенный фактор, то есть снижение овариального резерва из-за медицинских вмешательств — операций на яичниках, химиотерапии, лучевой терапии;
окружающая среда — есть исследования, которые показывают, что загрязнение окружающей среды пластиком может быть причиной ранней или преждевременной менопаузы.
— Если менструации прекращаются до 40 лет, мы говорим о преждевременной недостаточности яичников или преждевременной менопаузе, — пояснила она. — Ранняя менопауза — это прекращение менструаций в возрасте 40-44 года. Своевременная менопауза наступает в возрасте 45-55 лет. И, наконец, существует поздняя менопауза — это прекращение менструаций после 55 лет. Нередко за несколько лет до наступления менопаузы появляется вариабельность (нерегулярность) менструальных циклов — это период менопаузального перехода. Чаще всего он возникает в 40-45 лет.
— Время наступления климакса во многом зависит от генетики, то есть надо уточнить у мамы, в каком возрасте у нее наступила менопауза, — продолжила Виктория Лукинцова. — Если в среднем возрасте — 47-52 года, то, скорее всего, и вы будете в этом же периоде. Если же у мамы менопауза наступила в 45 или до 40 лет, то высока вероятность, что и у вас она может наступить раньше времени. Ранней она считается, если наступает раньше 45 лет. Есть такое понятие — преждевременная недостаточность яичников. Это самостоятельное заболевание, когда менструации у женщины прекращаются до 40 лет. Это считается патологией: рано развивается дефицит эстрогенов и в итоге страдают кости, суставы, сосуды, нарушается углеводный обмен. Именно эстрогены отвечают за эти процессы, и чем раньше развивается этот дефицит, тем более выраженно все эти симптомы проявляются — и требуют своевременного назначения заместительной гормональной терапии.
Не узнать невозможно
Менопаузу невозможно пропустить, так как меняется всё в жизни женщины, начиная с внешнего вида: кожа теряет тургор, провисает, уходит румянец, поясняет Виктория Лукинцова. Появляются приливы жара: сначала это могут быть какие-то небольшие ощущения внутри, потом это уже выраженный прилив с покраснением и потливостью, испариной на лбу и ночные пробуждения, когда женщина просыпается вся в поту, а утром просыпается разбитой, раздраженной. Эффективно скорректировать эти явления можно гормональной терапией.
— С наступлением менопаузы, к сожалению, начинаются процессы старения организма, — говорит Ольга Стамбулова. — Симптомы климакса, особенно если он протекает тяжело, оказывают негативное влияние как на физическое, так и на эмоциональное состояние женщины. Наиболее частое проявление климакса — вазомоторные симптомы, которые испытывает около 75% женщин в возрасте от 45 до 55 лет, при этом в 28,5% случаев — средней и тяжелой выраженности. Они чаще возникают в позднем периоде менопаузального перехода и особенно выражены в первые годы постменопаузы. Также — внезапные «приливы» жара или тепла к верхней части тела, которые могут сопровождаться покраснением кожи лица, повышенным потоотделением, иногда при этом учащается пульс. Такой приступ продолжается от 30 секунд до 3-4 минут. В среднем «приливы» беспокоят женщину в течение первых 7-8 лет менопаузы.
Вторая по частоте жалоба — это нарушения сна в виде частых ночных пробуждений, трудностей с засыпанием, бессонницы, продолжила эксперт. Такие проявления, как правило, сочетается с «приливами», повышенной тревожностью, лабильностью настроения. В возникновении нарушений сна в период менопаузы немаловажную роль играют психосоциальные факторы, стресс и сопутствующие заболевания.
По словам Ольги Стамбуловой, вазомоторные симптомы, нарушение сна и бессонница могут приводить к депрессии и нарушению когнитивной функции, то есть снижению концентрации внимания и памяти.
Также нередко в период менопаузы появляются симптомы вульво-вагинальной атрофии — сухость влагалища, зуд и болезненность при половом акте, меняется состав влагалищной микробиоты. Причина — дефицит половых гормонов и в первую очередь эстрогенов как основных гормонов, вырабатываемых в фолликулах яичников. Симптомы вульво-вагинальной атрофии могут сочетаться с расстройствами мочеиспускания — его учащением, особенно в ночное время, болезненностью в области мочевого пузыря.
Еще недостаток эстрогенов постепенно приводит к изменениям костного метаболизма с преобладанием костной резорбции над процессами ее формирования. Иначе говоря снижается прочность костной ткани, что увеличивает риск переломов при минимальной нагрузке на скелет.
Большие перемены
Разумеется, c наступлением менопаузы жизнь женщины меняется: по словам Виктории Лукинцовой, снижается либидо, появляются сухость и дискомфорт в интимной сфере. Нередко женщины начинают избегать половой жизни, потому что она перестаёт приносить удовольствие.
— Но нужно знать, что эта проблема решаема, — продолжила Виктория Лукинцова, — существуют и местные препараты в виде кремов и свечей, и гормональные препараты, и инъекционные методики, PRP-терапия, которая восстанавливает увлажненность слизистой влагалища. Помимо внешних изменений кожи появляется прибавка массы тела, причем не столько сам вес, а сколько изменение композиции: появляется жирок по окружности талии, в области живота, который никуда не уходит, что бы женщина ни делала.
Эксперт отметила, что с наступлением климакса необходимо ежегодно проходить расширенное обследование с добавлением контроля молочных желёз, биохимического анализа крови, а также следить за показателями ферритина, углеводного и липидного обмена, дефицитом витаминов и микроэлементов. Если женщина не использует гормональную терапию, надо оценивать минеральную плотность тканей, так как может постепенно развиваться остеопороз.
— С наступлением менопаузы мы рекомендуем женщине пройти обследование, которое включает в себя некоторые лабораторные анализы, УЗИ молочных желез и маммографию, при наличии сопутствующих заболеваний — консультацию профильных специалистов, — добавила Ольга Стамбулова.
Гормоны в помощь
Так как климактерический синдром возникает из-за дефицита эстрогенов, то назначают гормональную терапию для замещения гормональной функции яичников и улучшения общего состояния.
— Менопаузальная гормональная терапия оказывает терапевтическое воздействие на вазомоторные, нейровегетативные, косметические, психологические проявления, снижает риск остеопороза, депрессии, болезни Альцгеймера, минимизирует урогенитальные проблемы и сексуальные расстройства, — говорит Ольга Стамбулова. — Такая терапия рекомендована всем женщинам, если нет противопоказаний. Подбор гормональной терапии всегда индивидуален.
Однако эксперт подчеркнула, что существуют заболевания, при которых прием гормональных препаратов абсолютно противопоказан. Если женщина правильно обследована и у нее не выявлено противопоказаний к менопаузальной гормональной терапии, она может совершенно спокойно принимать подобранный конкретно для нее препарат.
— Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) — это когда мы назначаем биоидентичные гормональные препараты в период менопаузы, по своей структуре идентичные тем, что вырабатывал яичник, — отметила Виктория Лукинцова. — Таким образом устраняются симптомы, связанные с дефицитом этих гормонов. ЗГТ не подходит женщинам с перенесенными онкологическими заболеваниями эстроген-зависимых органов (молочная железа, матка, яичники), тромбозами, тромбэмболиями, при кровянистых выделениях неясного происхождения, тяжелых заболеваниях печени.
Эксперт также назвала самый распространённый миф о ЗГТ — якобы при такой терапии женщины поправляются. Но, по ее словам, это не так: женщина начинает поправляться как раз на фоне снижения выработки эстрогенов, а если их грамотно восполнить, то набора веса не будет.
— Следующий миф: ЗГТ провоцирует развитие онкологии, — продолжила Виктория Лукинцова. — Этот риск возможен только если принимать синтетические гормоны в больших дозах и долго. Еще один миф: вырастут усы и борода — нет, мы не используем препараты с таким стимулирующим действием. Чтобы исключить риск тромбоза, перед назначением ЗГТ проводят обследование и тщательно исследуют анамнез, наследственность, оценивают по специальной шкале риск и назначают трансдермальные препараты.
С другой стороны…
C одной стороны, по словам Виктории Лукинцовой, вряд ли можно говорить о каких-то положительных изменениях в этот период, ведь гормоны у женщин отвечают за очень многие процессы, состояние, внешний вид, настроение, желания, целеустремленность.
— Соответственно, как только гормоны покидают женщину, появляется апатия, депрессивность, — говорит она. — Пожалуй, единственным плюсом для многих женщин станет отсутствие менструации. Если говорить о заболеваниях, которые могут завершиться с наступлением менопаузы, то не будет расти миома (она никуда не исчезнет, разве что совсем мелкие узлы могут атрофироваться со временем).
Ольга Стамбулова все же отметила и положительные моменты. Так, если женщина страдала от обильных болезненных менструаций, которые нередко становились причиной анемии, то с прекращением менструации состояние ее здоровья существенно улучшается: уходят слабость, недомогание, женщина может активно заниматься спортом, ходить в бассейн.
— Такие заболевания, как миома матки, эндометриоз, с наступлением менопаузы, как правило, «успокаиваются», — подытожила Ольга Стамбулова. — Нет опасности роста лейомиом, уменьшается и постепенно совсем прекращается болевой синдром, связанный с эндометриозом. И, наконец, с наступлением менопаузы женщина может забыть о контрацепции и активно заниматься сексом. В этом возрасте женщина полна энергии, это лучшее время, чтобы жить для себя, реализовать свои желания и мечты.