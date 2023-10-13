Время заботы о себе: что происходит с организмом женщины при менопаузе и как ее пережить

— Время наступления климакса во многом зависит от генетики, то есть надо уточнить у мамы, в каком возрасте у нее наступила менопауза, — продолжила Виктория Лукинцова. — Если в среднем возрасте — 47-52 года, то, скорее всего, и вы будете в этом же периоде. Если же у мамы менопауза наступила в 45 или до 40 лет, то высока вероятность, что и у вас она может наступить раньше времени. Ранней она считается, если наступает раньше 45 лет. Есть такое понятие — преждевременная недостаточность яичников . Это самостоятельное заболевание, когда менструации у женщины прекращаются до 40 лет. Это считается патологией: рано развивается дефицит эстрогенов и в итоге страдают кости, суставы, сосуды, нарушается углеводный обмен. Именно эстрогены отвечают за эти процессы, и чем раньше развивается этот дефицит, тем более выраженно все эти симптомы проявляются — и требуют своевременного назначения заместительной гормональной терапии.