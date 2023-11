Не бояться правды: как ранняя диагностика рака молочной железы спасает жизни

«Помимо УЗИ молочных желез с 18 лет раз в год и маммографии с 40 лет есть еще МРТ, — уточнила эксперт. — Хочу добавить, что выделяют четыре типа плотности молочной железы — A, B, C и D, где C и D — это высокие степени. И вот буквально недавно вышло исследование о том, что женщинам с плотностью C и D для профилактики лучше выполнять не маммографию, а все-таки МРТ с контрастом раз в год . И я сама на приемах вижу, как у таких женщин с высокой плотностью при маммографии или УЗИ не выявляют каких-то явных признаков РМЖ и относят их к пограничным категориям по риску, а на МРТ мы сразу можем увидеть процессы, говорящие о категории высокого риска».