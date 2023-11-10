Не бояться правды: как ранняя диагностика рака молочной железы спасает жизни

«То есть с 2024 по 2030 год мы достигнем 65% выявляемости онкологии на первой-второй стадиях, — пояснил эксперт. — Но тем не менее останутся еще эти 35% на третьей-четвертой стадиях. Поэтому, помимо акцента на диспансеризацию, нужно возвращаться и к профилактике, причем не забывать и о вторичной. Мы выступили с инициативой, которую поддержала головная организация в Москве, а также Территориальный фонд ОМС в Санкт-Петербурге: на базе Центра амбулаторной онкологической помощи Центрального района Санкт-Петербурга мы курируем женщин, которые уже прошли лечение от РМЖ, для профилактики рецидивов и возможных осложнений. Понятно, что после всего пережитого женщины логично стараются забыть все это как страшный сон, но наша задача — вести этих пациенток и напоминать, что они состоят на диспансерном учете у врача-онколога, помочь им записаться на прием к врачу на удобное для них время. Пока у нас скромные результаты: в этом году обследовано порядка 100 женщин. Но тем не менее троим из них понадобилась срочная госпитализация, 30 женщин были направлены на дополнительную лабораторную диагностику, 45 — на инструментальные диагностические исследования».