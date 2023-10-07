Онколог Дашян: «Каждая 14-я женщина в течение жизни столкнется с раком груди»

В Британии испытывают вакцину, которая должна защитить от рака груди. Ученые надеются, что выпустить лекарство от болезни получится к 2030 году. Однако сбудутся ли их прогнозы и насколько доступной будет вакцина для широких масс, в том числе россиянок, большой вопрос. А между тем уже много десятилетий рак груди занимает первое место в списке онкологических заболеваний у женщин.
Доктор медицинских наук, доцент, заведующий онкохирургическим отделением №1 (опухолей молочной железы, кожи и мягких тканей) Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ
«Примерно каждая четырнадцатая женщина в течение жизни столкнется с раком груди, — приводит пугающую статистику онколог Гарик Дашян. — Рак молочной железы является остросоциальной проблемой и одним из самых хорошо изученных онкологических заболеваний».
Рак груди развивается по-разному. Некоторые биологические подтипы рака растут стремительно, другие могут не проявлять себя многие месяцы или даже годы.
«Единственный эффективный способ обнаружить опухоль на ранней стадии — сделать маммографию, — объясняет врач. — Не нужно ждать симптомов, маммографию по ОМС делают здоровым женщинам с 40 лет — 1 раз в 2 года или 1 раз в год по показаниям».
Можно ли удалить здоровую грудь, чтобы застраховаться от рака?
«Мастэктомия подразумевает полное удаление ткани молочной железы. Однако, согласно проведенным исследованиям, после операции может оставаться до 5% остаточной ткани молочной железы, в основном ближе к подмышечной области. Описаны единичные случаи, когда именно из этой ткани развивается заболевание, — комментирует Гарик Альбертович. — Поэтому мастэктомия считается скорее риск-редуцирующей операцией (удаление здоровых органов при высоком риске развития рака. — Прим. ред.), чем истинно профилактической».
В основном к мастэктомии без рака прибегают в случае наследственного опухолевого синдрома — мутаций в генах BRCA (BReast CAncer — рак молочной железы), как в случае актрисы Анджелины Джоли.
Более редкая ситуация, когда доброкачественные изменения в груди приводят к необходимости мастэктомии, — например, симптомная прогрессирующая фиброзно-кистозная мастопатия или множественные увеличивающиеся фиброаденомы в молочной железе».
Без показаний, на основании только желания пациентки удаление здоровых молочных желез в России юридически запрещено.
Ударилась грудью — какие будут последствия?
Женщин с детства учат беречь грудь. Поэтому даже легкий случайный удар локтем в транспорте приводит к панике — многие верят, что травма груди приводит к раку. Так ли это?
«Влияние травмы груди на риск развития рака молочной железы изучалось во многих исследованиях, однако взаимосвязь между этими событиями установить не удалось, — комментирует Гарик Дашян. — Считается, что в месте травмы могут возникать доброкачественные изменения структуры ткани молочной железы по типу фиброаденоза или жирового некроза, однако на риск возникновения рака это никак не влияет».
Как обезопасить себя от рака груди
Контролируйте свой вес
«Одним из доказанных факторов риска развития рака груди является избыточная масса тела и ожирение, — говорит онколог Дашян. — Какие именно продукты питания влияют на развитие рака молочной железы, до конца неизвестно, однако здоровый образ жизни, правильное питание с достаточным количеством свежих овощей и фруктов и пониженным содержанием животных жиров позволят избежать ожирения, что может снизить риск развития рака молочной железы».
Двигайтесь хотя бы 20 минут в день
«Регулярные физические нагрузки помогают поддерживать нормальную массу тела, укрепить иммунитет, снизить уровень стресса и тревожности, — комментирует врач. — Большинству здоровых взрослых людей рекомендуют умеренную аэробную нагрузку не менее 150 минут в неделю, то есть всего по 20-30 минут в день. По возможности советуют добавить силовые тренировки не менее двух раз в неделю».
Бросайте курение и не злоупотребляйте алкоголем
«Про опасность вредных привычек знают все, но мало кто воспринимает это всерьез, — признает наш эксперт. — Несмотря на то что стойкой взаимосвязи между курением и раком молочной железы не выявили, однако доказано, что совместное употребление алкоголя и курение способствует повышению риска развития рака молочной железы».
Принимайте гормональные препараты только по назначению врача
«Роль заместительной гормонотерапии (ГЗТ) и применения комбинированных оральных контрацептивов (КОК) в развитии рака молочной железы остается неоднозначной. Однако основная масса исследований свидетельствует, что при активном использовании гормональных препаратов увеличивается риск развития рака груди, — говорит Гарик Дашян. — При этом после прекращения приема гормональных препаратов риск заболевания со временем уменьшается».
Кормите ребенка грудью
Длительное грудное вскармливание (больше года) истощает железистую ткань, поэтому опухоли негде расти.
Рак груди — кто в главной зоне риска?
Женщины с мутацией в генах BRCA1/2, CHEK2, TP53, PTEN, ATM, NBS1, MSH и др. При наличии показаний врач-онколог может направить на генетическое тестирование бесплатно — по ОМС. Здоровые женщины сдают анализы платно.
Женщины с отягощенным семейным анамнезом: наличие кровных родственников с подтвержденным раком молочной железы, яичников, предстательной железы и поджелудочной железы.
Женщины с предраковыми заболеваниями молочных желез: дольковая карцинома in situ (ин ситу), атипическая гиперплазия, внутрипротоковая папиллома, склерозирующий аденоз. Предраковые заболевания позволяет обнаружить маммография.
«К сожалению, мы не в состоянии избежать абсолютно всех факторов риска. Но осознанный подход к здоровью поможет не только в профилактике, но и в случае возникновения рака успешному лечению, — подчеркивает наш эксперт. — Так, при выявлении рака на первой стадии пациентки выживают в 95-99% случаев. С повышением стадии заболевания ухудшаются показатели выживаемости, но даже при четвертой стадии такой шанс есть. Значение имеет также биологический подтип заболевания, без определения которого нельзя начинать лечение. В зависимости от подтипа рака груди назначаются соответствующие лекарственные препараты, повышающие шанс излечения».
А если рак вернется?
«Большинство местных рецидивов рака молочной железы возникает в течение пяти лет после хирургического лечения, — говорит онколог Дашян. — Вероятность рецидива в течение десяти лет составляет от 3% до 15%.
Невозможно точно предсказать, вернется ли рак. Хотя исследования показывают, что комплексная терапия и здоровый образ жизни могут снизить риск рецидива. Поэтому необходимо полностью пройти назначенный курс лечения и регулярно посещать врача-онколога для динамического наблюдения. И главное — не позволять страху контролировать вашу жизнь».