Онколог Дашян: «Каждая 14-я женщина в течение жизни столкнется с раком груди»

«К сожалению, мы не в состоянии избежать абсолютно всех факторов риска. Но осознанный подход к здоровью поможет не только в профилактике, но и в случае возникновения рака успешному лечению, — подчеркивает наш эксперт. — Так, при выявлении рака на первой стадии пациентки выживают в 95-99% случаев . С повышением стадии заболевания ухудшаются показатели выживаемости, но даже при четвертой стадии такой шанс есть. Значение имеет также биологический подтип заболевания, без определения которого нельзя начинать лечение. В зависимости от подтипа рака груди назначаются соответствующие лекарственные препараты, повышающие шанс излечения».