Гинеколог Волкова рассказала, что происходит с организмом женщины после удаления матки

Некоторым женщинам предстоит пережить удаление матки. Эта операция требуется, чтобы сохранить здоровье и избежать дальнейших осложнений. Одно понятно всем: родить женщина уже точно не сможет. Но как еще изменится ее жизнь?
Гинеколог Екатерина Волкова заверяет: сама операция действительно может звучать страшно, но никаких опасных последствий рисовать в своем воображении точно не стоит.
«Многие женщины спрашивают меня: чего ждать после удаления матки? Сразу скажу: вы также остаетесь женщиной! Матка — это не показатель женственности. Это самое важное, что стоит понимать», — говорит гинеколог.
Кроме того, необязательно посвящать семью и подруг в то, что у вас нет матки. Ваше тело — это только ваше дело, поверьте, на внешнем виде это точно никак не отразится. Даже половой партнер в большинстве случаев не заподозрит, что органа нет.
Итак, операция завершена, вы восстановились. Что дальше? Здесь может быть несколько вариантов развития событий.
Операция была до наступления менопаузы
Матка удалена вместе с яичниками. Нет яичников — у женщины наступает дефицит эстрогенов, следовательно, климактерический синдром.
«В этом случае, если нет противопоказаний, мы назначаем МГТ или хотя бы фитоэстрогены, чтобы не было выраженных симптомов климакса, ведь организм резко лишился эстрогенов. Если операцию провели до 45 лет, рассматриваем прием МГТ до 48-50 лет, опять же если нет противопоказаний», — говорит гинеколог.
Если же матку удалили, но яичники остались, то здесь ситуация другая. В этом случае эстрогены будут выделяться, но стоит помнить про важный нюанс: яичники имеют два источника кровоснабжения, один из которых пересекают во время удаления матки.
«В первое время нередко наблюдается снижение кровотока и нарушение функции яичников, что также может проявляться симптомами климакса. Но при нормально функционирующих яичниках, скорее, это временное состояние», — поясняет гинеколог.
Помочь яичникам в этот период можно приемом пептидных препаратов, при появлении симптомов климакса доктор может назначить фитоэстрогены, в тяжелых случаях — МГТ коротким курсом.
Важно: каждые 6 месяцев необходимо контролировать половые гормоны, так как у женщины увеличиваются риски наступления ранней менопаузы. Врач будет смотреть на ФСГ (фолликулостимулирующий гормон, он должен быть ниже 25) и эстрадиол. Кроме того, нужно следить за дефицитами витаминов и минералов, высыпаться, чтобы яичники функционировали максимально правильно.
Операция была после наступления менопаузы
Если же операция была проведена, когда яичники уже не функционировали (в менопаузе), усиления симптомов климакса не будет.
Однако и тут возможны негативные последствия. Выше риски опущения, выпадения стенок влагалища, поскольку уже нет того связочного аппарата, каркаса, который фиксировал матку, а следовательно, и влагалище.
«Что же делать? Беречь себя! Необходимо профилактировать запоры, не поднимать тяжести с пола более 5 килограммов, делать регулярные упражнения для укрепления промежности», — говорит Екатерина Волкова.
Кстати
Практически постоянно женщинам приходится поднимать что-то тяжелое: пакеты из продуктового, вещи в доме, подросших детей. Такие «силовые упражнения» могут сильно навредить здоровью, говорят врачи. Подробнее — ЗДЕСЬ.