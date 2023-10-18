Как по лицу понять, что наступает менопауза: типичные изменения внешности и их причины

Первые признаки возрастных изменений мы отмечаем еще в 30-35 лет, когда до менопаузы еще много времени. Но они не так выражены, поскольку синтез эстрогена защищает женский организм. Постепенно уровень гормона снижается, изменения становятся все более выраженными, поэтому они отражаются на лице.
Какие изменения во внешности позволяют понять, что наступает менопауза, и как пережить период гормональных перестроек, «Доктору Питеру» рассказала акушер-гинеколог Ольга Уланкина, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Менопауза — естественный процесс
Менопауза — это с точки зрения медицины отсутствие у женщины менструации в течение 12 месяцев и дольше. Чаще всего такое состояние связано с естественным процессом старения: уровень половых гормонов эстрогенов в организме снижается, яичники постепенно прекращают функционировать, репродуктивные возможности сходят на нет.
Помимо естественных — физиологических — причин, менопауза может быть вызвана и некоторыми медицинскими манипуляциями. Так, месячные могут прекратиться после удаления яичников или матки, после лучевой или химиотерапии.
Менопауза или климакс?
С медицинской точки зрения менопауза — это остановка менструального цикла. А климакс — симптомокомплекс, который появляется у женщины непосредственно перед наступлением менопаузы и может сохраняться на годы после нее.
«Соответственно, если у женщины появились признаки климакса, значит, менопауза, вероятнее всего, наступит в ближайшие несколько лет», — объясняет врач.
Внешность меняется
Перед менопаузой, в климактерическом периоде, во внешности женщины происходят определенные перемены. Фрмируются и углубляются старческие морщины, деформируется овал лица, кожа начинает провисать под действием силы тяжести — такое явление называется гравитационным птозом. Кожа становится более сухой, многие женщины отмечают, что после умывания ощущают стянутость. Хуже заживают ранки и царапинки. Кроме того, кожа становится более уязвимой к вирусным и бактериальным инфекциям.
«У некоторых женщин поры на лице становятся расширенными, кожа приобретает сальный блеск, на ней возникают воспалительные элементы», — говорит Ольга Уланкина.
Рост волос и не только
Другие изменения, затрагивающие внешность женщины, — рост волос по мужскому типу (по овалу лица, над верхней губой) или, наоборот, выпадение волос по мужскому типу (поредение волос на темени, образование залысин на лбу).
Иногда у женщин возникают телеангиэктазии — сосудистые звездочки — на щеках или на крыльях носа.
Помимо изменений во внешности, у женщин перед менопаузой могут возникать и другие признаки. К ним прежде всего относятся приливы — приступы жара в груди, в области шеи, на лице.
«Обычно такие приступы продолжаются несколько минут, затем сменяются ознобом», — рассказывает врач.
Лишний вес тоже возможен
Еще один момент, который касается перемен во внешности, связан с лишним весом. Из-за прогрессирующей нехватки эстрогенов в организме женщины снижается уровень лептина — гормона, который отвечает за чувство насыщения пищей. В результате женщина начинает есть больше, чем обычно, и ее вес увеличивается. Если вовремя не взять ситуацию под контроль, она может привести к ожирению.
Изменения можно сгладить
Менопаузу рано или поздно приходится пережить каждой женщине. Однако ее наступление можно сгладить, сохранив молодость и красоту кожи на долгое время. Прежде всего стоит отказаться от вредных привычек. Курение, употребление спиртных напитков негативно сказываются на внешности женщины и старят ее раньше времени.
Также важно использовать средства с SPF, а после 30 лет включить в ежедневный уход кремы и сыворотки, содержащие ретинол, пептиды, ингибиторы тирозиназы. Они защищают кожу от ультрафиолета и способствуют выработке собственного коллагена. После 45 лет полезно использовать питательные и увлажняющие средства с гиалуроновой кислотой, триглицеридами и церамидами.
Кроме того, стоит следить за весом: лишние килограммы приводят к ухудшению овала лица. Чтобы замедлить процесс старения кожи, лучше употреблять меньше сахара. Если с пищей в организм попадает большое количество глюкозы, то она начинает «склеивать» коллагеновые волокна и они становятся неэластичными и хрупкими.
«Отечность можно скорректировать, контролируя режим сна и пищевые привычки, а также применяя лимфодренажные методы самомассажа или косметологические процедуры», — резюмирует врач.