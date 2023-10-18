Как по лицу понять, что наступает менопауза: типичные изменения внешности и их причины

Еще один момент, который касается перемен во внешности, связан с лишним весом. Из-за прогрессирующей нехватки эстрогенов в организме женщины снижается уровень лептина — гормона, который отвечает за чувство насыщения пищей. В результате женщина начинает есть больше, чем обычно, и ее вес увеличивается . Если вовремя не взять ситуацию под контроль, она может привести к ожирению.