Как ведут себя месячные перед климаксом: гинекологи рассказали, на что обратить внимание

приливы. Они случаются у большинства, но степень выраженности может быть разной. Часть женщин отмечают внезапное появление жара в области лица, шеи и плеч, обильное потоотделение, у других в дополнение к этому возникают приступы дурноты, головокружения и даже обмороки, связанные с временным нарушением притока крови к головному мозгу. Приливы могут появляться в самом начале перименопаузы и сохраняться до пяти, а иногда и более лет;