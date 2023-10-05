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Как ведут себя месячные перед климаксом: гинекологи рассказали, на что обратить внимание

Любая женщина понимает, что менопауза — естественный процесс и никому не удастся его избежать. Но все равно грядущие изменения пугают, многих само упоминание о приближающемся климаксе вгоняет в уныние и депрессию.

5 октября 2023
месячные перед климаксом
Источник:
iStockphoto

Начинается менопауза не в одночасье. Ее наступлению предшествует достаточно длительный этап — период менопаузального перехода, или перименопауза. В это время у женщины в организме происходят гормональные сдвиги, что отражается на уровне половых гормонов и длительности менструального цикла. Продолжается перименопауза у всех по-разному, но обычно в течение 5-7 лет.

Как рассказал Кирилл Крылов, заведующий гинекологическим отделением Клинической больницы Святителя Луки, в России период менопаузального перехода в среднем начинается в 45 лет, а средний возраст наступления менопаузы составляет 51 год. Климаксом принято называть весь комплекс симптомов, который сопровождает этот переходный этап.

Кирилл Крылов
Гинекология

Гинеколог, заведующий отделением гинекологии Клинической больницы Святителя Луки, к.м.н.

«Слово „климакс“ созвучно с греческим словом climacter, что в переводе означает „лестница“. Это слово точно описывает все изменения, которые происходят в женском организме с возрастом. В первую очередь при климаксе изменяются функции яичников: снижается выработка гормонов и уменьшается овариальный резерв, а именно количество фолликулов (пузырьки, в которых созревают яйцеклетки. — Прим. ред.). Фолликулы прекращают расти и синтезировать эстрогены, яйцеклетки перестают созревать, что приводит к сбоям менструального цикла», — объясняет Кирилл Крылов.

Симптомы менопаузы

Как понять, что процесс уже начался и менопауза близко? Врач назвал симптомы, которые чаще всего испытывают женщины в этот период:

  • приливы. Они случаются у большинства, но степень выраженности может быть разной. Часть женщин отмечают внезапное появление жара в области лица, шеи и плеч, обильное потоотделение, у других в дополнение к этому возникают приступы дурноты, головокружения и даже обмороки, связанные с временным нарушением притока крови к головному мозгу. Приливы могут появляться в самом начале перименопаузы и сохраняться до пяти, а иногда и более лет;

  • резкие изменения настроения;

  • сонливость;

  • тревожность;

  • потливость;

  • изменение эластичности кожи — она становится более тонкой, сухой, приобретает сероватый оттенок;

  • прибавка массы тела;

  • снижение либидо;

  • колебания артериального давления.

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Как идут месячные перед климаксом

Перед наступлением менопаузы у женщины сохраняется привычный для нее менструальный цикл. По словам врачей, в норме он составляет от 21 до 35 дней, в среднем 28 дней. Нормальная длительность месячных варьируется от 3 до 7 дней, средние значения могут немного отличаться в ту или другую сторону.

Во время перименопаузы цикл начинает меняться. По словам Кирилла Крылова, все эти перемены индивидуальны, но в первую очередь зависят от;

  • наследственности;

  • образа жизни;

  • состояния здоровья женщины.

«В норме перед наступлением менопаузы месячные становятся более обильными, а продолжительность цикла сокращается. В то же время интервал между менструациями начинает постепенно увеличиваться. Месячные могут приходить 1 раз в 2–3 месяца, потом 1-2 раза в полгода и наконец прекращаются», — объясняет врач-гинеколог.

По словам акушера-гинеколога Светланы Бобковой, заведующей дневным стационаром родильного дома №10, многие женщины отмечают, что в период перименопаузы цикл становится более коротким — это нормальное проявление угасания функции яичников.

Светлана Бобкова
Гинекология

Акушер-гинеколог высшей категории, заведующая дневным стационаром родильного дома №10

«Сами менструации могут стать как скудными, так и, наоборот, обильными. Это может быть связано с сопутствующими гинекологическими проблемами. При появлении обильных выделений женщина должна незамедлительно обратиться к гинекологу», — советует Светлана Бобкова.

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Предменструальный синдром усиливается

В период перименопаузы предменструальный синдром ощущается сильнее — об этом говорит статистика, поэтому пугаться не стоит. При этом 80% женщин, страдающих на этом этапе от ПМС, никогда ранее подобных проблем не испытывали. Почему так происходит?

«Дело в гормональных скачках. В организме происходят серьезные колебания гормонального фона, который пока еще не устоялся. Некоторые женщины именно в этом возрасте сталкиваются с предменструальным дисфорическим расстройством — одной из тяжелых форм ПМС, которая затрагивает не только физическое, но и ментальное здоровье», — объясняет Кирилл Крылов.

Как это может проявляться:

  • приливы;

  • вздутие живота;

  • сильная усталость;

  • эмоциональные скачки, которые заставляют то плакать, то смеяться.

Затяжные месячные перед климаксом

По словам врачей, такая ситуация — не норма.

«Если менструация не проходит более 8 дней и сохраняются обильные кровянистые выделения из половых путей, необходимо обратиться к врачу. Подобные нарушения менструального цикла могут быть показанием к экстренной госпитализации», — предупреждает Кирилл Крылов.

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Когда наступает менопауза

Если менструации нет год и дольше, врачи говорят о наступлении менопаузы.

По словам Светланы Бобковой, в период менопаузы женщинам обязательно надо посетить гинеколога и пройти подробное клинико-лабораторное обследование:

  • проверить женские половые гормоны (ЛГ, ФСГ) и гормоны щитовидной железы;

  • сделать УЗИ молочных желез;

  • сделать УЗИ органов малого таза;

  • провести цитологию шейки матки.

«По результатам этого обследования врач примет решение о необходимости назначения гормонозаместительной терапии», — говорит Светлана Бобкова.

Следующий этап называют постменопаузой. В этот период функция яичников полностью угасает. Как добавляют специалисты, любые выделения крови из влагалища во время постменопаузы — патология и повод для немедленного обращения к врачу. Это может говорить в том числе и об онкологии.

Автор текста:Анастасия Романова
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