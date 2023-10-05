Как ведут себя месячные перед климаксом: гинекологи рассказали, на что обратить внимание

Начинается менопауза не в одночасье. Ее наступлению предшествует достаточно длительный этап — период менопаузального перехода, или перименопауза. В это время у женщины в организме происходят гормональные сдвиги, что отражается на уровне половых гормонов и длительности менструального цикла. Продолжается перименопауза у всех по-разному, но обычно в течение 5-7 лет.
Как рассказал Кирилл Крылов, заведующий гинекологическим отделением Клинической больницы Святителя Луки, в России период менопаузального перехода в среднем начинается в 45 лет, а средний возраст наступления менопаузы составляет 51 год. Климаксом принято называть весь комплекс симптомов, который сопровождает этот переходный этап.
Гинеколог, заведующий отделением гинекологии Клинической больницы Святителя Луки, к.м.н.
«Слово „климакс“ созвучно с греческим словом climacter, что в переводе означает „лестница“. Это слово точно описывает все изменения, которые происходят в женском организме с возрастом. В первую очередь при климаксе изменяются функции яичников: снижается выработка гормонов и уменьшается овариальный резерв, а именно количество фолликулов (пузырьки, в которых созревают яйцеклетки. — Прим. ред.). Фолликулы прекращают расти и синтезировать эстрогены, яйцеклетки перестают созревать, что приводит к сбоям менструального цикла», — объясняет Кирилл Крылов.
Симптомы менопаузы
Как понять, что процесс уже начался и менопауза близко? Врач назвал симптомы, которые чаще всего испытывают женщины в этот период:
приливы. Они случаются у большинства, но степень выраженности может быть разной. Часть женщин отмечают внезапное появление жара в области лица, шеи и плеч, обильное потоотделение, у других в дополнение к этому возникают приступы дурноты, головокружения и даже обмороки, связанные с временным нарушением притока крови к головному мозгу. Приливы могут появляться в самом начале перименопаузы и сохраняться до пяти, а иногда и более лет;
резкие изменения настроения;
сонливость;
тревожность;
потливость;
изменение эластичности кожи — она становится более тонкой, сухой, приобретает сероватый оттенок;
прибавка массы тела;
снижение либидо;
колебания артериального давления.
Как идут месячные перед климаксом
Перед наступлением менопаузы у женщины сохраняется привычный для нее менструальный цикл. По словам врачей, в норме он составляет от 21 до 35 дней, в среднем 28 дней. Нормальная длительность месячных варьируется от 3 до 7 дней, средние значения могут немного отличаться в ту или другую сторону.
Во время перименопаузы цикл начинает меняться. По словам Кирилла Крылова, все эти перемены индивидуальны, но в первую очередь зависят от;
наследственности;
образа жизни;
состояния здоровья женщины.
«В норме перед наступлением менопаузы месячные становятся более обильными, а продолжительность цикла сокращается. В то же время интервал между менструациями начинает постепенно увеличиваться. Месячные могут приходить 1 раз в 2–3 месяца, потом 1-2 раза в полгода и наконец прекращаются», — объясняет врач-гинеколог.
По словам акушера-гинеколога Светланы Бобковой, заведующей дневным стационаром родильного дома №10, многие женщины отмечают, что в период перименопаузы цикл становится более коротким — это нормальное проявление угасания функции яичников.
Акушер-гинеколог высшей категории, заведующая дневным стационаром родильного дома №10
«Сами менструации могут стать как скудными, так и, наоборот, обильными. Это может быть связано с сопутствующими гинекологическими проблемами. При появлении обильных выделений женщина должна незамедлительно обратиться к гинекологу», — советует Светлана Бобкова.
Предменструальный синдром усиливается
В период перименопаузы предменструальный синдром ощущается сильнее — об этом говорит статистика, поэтому пугаться не стоит. При этом 80% женщин, страдающих на этом этапе от ПМС, никогда ранее подобных проблем не испытывали. Почему так происходит?
«Дело в гормональных скачках. В организме происходят серьезные колебания гормонального фона, который пока еще не устоялся. Некоторые женщины именно в этом возрасте сталкиваются с предменструальным дисфорическим расстройством — одной из тяжелых форм ПМС, которая затрагивает не только физическое, но и ментальное здоровье», — объясняет Кирилл Крылов.
Как это может проявляться:
приливы;
вздутие живота;
сильная усталость;
эмоциональные скачки, которые заставляют то плакать, то смеяться.
Затяжные месячные перед климаксом
По словам врачей, такая ситуация — не норма.
«Если менструация не проходит более 8 дней и сохраняются обильные кровянистые выделения из половых путей, необходимо обратиться к врачу. Подобные нарушения менструального цикла могут быть показанием к экстренной госпитализации», — предупреждает Кирилл Крылов.
Когда наступает менопауза
Если менструации нет год и дольше, врачи говорят о наступлении менопаузы.
По словам Светланы Бобковой, в период менопаузы женщинам обязательно надо посетить гинеколога и пройти подробное клинико-лабораторное обследование:
проверить женские половые гормоны (ЛГ, ФСГ) и гормоны щитовидной железы;
сделать УЗИ молочных желез;
сделать УЗИ органов малого таза;
провести цитологию шейки матки.
«По результатам этого обследования врач примет решение о необходимости назначения гормонозаместительной терапии», — говорит Светлана Бобкова.
Следующий этап называют постменопаузой. В этот период функция яичников полностью угасает. Как добавляют специалисты, любые выделения крови из влагалища во время постменопаузы — патология и повод для немедленного обращения к врачу. Это может говорить в том числе и об онкологии.