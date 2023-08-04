В эти семь распространенных мифов о климаксе уже давно пора перестать верить

Чем раньше начнешь половую жизнь, тем раньше начнется климакс. Это совсем не так. Начало половой жизни никак не влияет на наступление климакса, во многом это определяет генетика.

Климакс наступает мгновенно. Опять неверно, говорит врач. На самом деле это плавная физиологическая перестройка, связанная с уменьшением уровня половых гормонов вплоть до полного исчезновения. Иногда на это уходит до 3-4 лет.

Климакс бывает только у женщин. С возрастом уровень половых гормонов уменьшается и у женщин, и у мужчин. Но при этом мужчина все так же фертилен, а женщина — нет. Как мужчине защититься от климакса, советы врача-уролога читайте ЗДЕСЬ.

После начала климакса забеременеть уже нельзя, так что предохраняться не нужно. Не совсем так, заверяет Екатерина Волкова. С момента последних месячных должен пройти минимум год.

В климаксе женщины становятся забывчивыми из-за сосудистых нарушений. В первую очередь эстрогены улучшают способность к обучению и память у здоровых женщин. Проблемы с памятью могут быть связаны не только с возрастными изменениями в сердечно-сосудистой системе, но и с дефицитом эстрогенов.

Из-за климакса разрушаются зубы. Разрушение зубов связано не с менопаузой, а с процессами, которые приводят к нарушению усвояемости микроэлементов, пародонтозу. «А вот нехватка эстрогенов однозначно приводит к другим проблемам: к выпадению волос и сухости кожи, болям в мышцах и суставах, сухости влагалища, снижению тургора кожи», — поясняет гинеколог.