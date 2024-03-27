Гинеколог Лазута рассказала, как вести календарь месячных, чтобы не пропустить рак

Прошли времена, когда женщины рисовали красные капельки на маленьких бумажных календариках. Теперь большинство использует приложения в телефоне, которые не только предупредят о грядущей менструации, но и расскажут еще много важного о здоровье и возможных болезнях. Как правильно вести такой электронный календарь, рассказывает врач-гинеколог Галина Лазута.
Врач-гинеколог первой категории, создатель мобильного приложения LGS health
«Большинство программ для контроля за менструальным циклом обладает широким функционалом. От женщины требуется минимум данных, а в ответ она получает много полезной информации о физическом и психологическом здоровье. Ничего не нужно высчитывать, программа делает все за вас», — говорит врач.
В онлайн-календарях можно фиксировать свой вес, состояние кожи и другие параметры в разные дни цикла, отслеживать здоровье, анализировать данные и отмечать изменения.
«Например, приложение может уведомить, что в данный период цикла боли внизу живота, чувствительность груди и даже апатическое настроение — нормальные ожидаемые симптомы. А если женщина заметит, что у нее сбилась длительность менструального цикла или его динамика вызовет у нее беспокойство, это будет поводом записаться на внеплановый осмотр к врачу-гинекологу», — объясняет эксперт.
Все данные хранятся в приложении. При этом их можно предоставить гинекологу как виртуальную медицинскую карту.
«Врач проанализирует, насколько давно наблюдается отклонение от нормы, какие симптомы этому предшествовали, что могла не заметить сама женщина, соберет анамнез и назначит обследование», — говорит Галина Лазута.
Есть приложения с расширенными функциями, где напомнят о приеме противозачаточных таблеток и других лекарств, подскажут, что пора провести самообследование груди, и дадут инструкцию, как это сделать. В некоторых электронных календарях можно оперативно проконсультироваться со специалистом в онлайн-режиме и записаться на очный прием к гинекологу.
Как женский календарь помогает от рака
«У женщин, которые не следят за циклом, чаще происходят случайные беременности. Нежелательное зачатие может произойти даже в период приема противозачаточных средств. При этом препараты экстренной контрацепции и аборты приводят к гормональному сбою, что может спровоцировать злокачественные опухоли.
На признаки опухолевидных процессов часто указывает и нерегулярный менструальный цикл, на который невозможно обратить внимание, если не анализировать данные в электронном календаре», — предупреждает гинеколог.
Поэтому мобильные приложения для женщин выполняют три важных функции: одним женщинам помогают избежать нежелательного зачатия, другим — быстрее забеременеть, третьим — вовремя выявить болезнь и принять меры.
Три совета по профилактике женского рака с помощью календаря месячных
Фиксируйте в приложении все, что происходит с организмом, даже минимальный сбой. Так вы очень поможете врачу в постановке точного диагноза в короткие сроки.
«Приложения позволяют наблюдать динамику состояния и оперативно реагировать в нужный момент. Учитывая, что большинство женщин „забывают“ посещать гинеколога вовремя, приложение напомнит о том, что необходимо регулярно проходить медосмотры, сдавать мазки на цитологию и ВПЧ. Эти действия в совокупности значительно снизят риски просмотреть онкологию», — предупреждает Галина Лазута.
Используйте приложение для оперативной связи с врачом. Многие специалисты не дают пациентам личные контакты, предпочитая решать все вопросы в рабочее время.
«Есть приложения, в которых можно обращаться к врачу напрямую и в любое время. Это очень удобно и эффективно, особенно когда речь идет о сложных случаях и нельзя терять время», — говорит гинеколог.
Заведите медицинскую карту в приложении.
«Наличие карты на руках — это отдельный квест, и медучреждения не любят ими делиться, — объясняет эксперт. — А как быть, если решил получить стороннее мнение, особенно когда речь идет об онкологии и одним мнением не обойтись?
С помощью функции «виртуальная карта» в мобильном приложении женщина не потеряет выписки, результаты анализов и другую информацию. Достаточно сфотографировать медицинские документы на телефон и загрузить в приложение. Таким образом, портативная карта всегда будет под рукой».