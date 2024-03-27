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Гинеколог Лазута рассказала, как вести календарь месячных, чтобы не пропустить рак

Сейчас есть множество приложений для смартфонов, которые помогают следить за менструацией. Однако на этом функции мобильных календарей не заканчиваются. Какие еще данные нужно добавлять в приложении для женщин, чтобы не пропустить серьезные болезни.

27 марта 2024
зачем нужен календарь месячных
Источник:

iStock

Прошли времена, когда женщины рисовали красные капельки на маленьких бумажных календариках. Теперь большинство использует приложения в телефоне, которые не только предупредят о грядущей менструации, но и расскажут еще много важного о здоровье и возможных болезнях. Как правильно вести такой электронный календарь, рассказывает врач-гинеколог Галина Лазута.

Галина Лазута

Врач-гинеколог первой категории, создатель мобильного приложения LGS health

«Большинство программ для контроля за менструальным циклом обладает широким функционалом. От женщины требуется минимум данных, а в ответ она получает много полезной информации о физическом и психологическом здоровье. Ничего не нужно высчитывать, программа делает все за вас», — говорит врач.

В онлайн-календарях можно фиксировать свой вес, состояние кожи и другие параметры в разные дни цикла, отслеживать здоровье, анализировать данные и отмечать изменения.

«Например, приложение может уведомить, что в данный период цикла боли внизу живота, чувствительность груди и даже апатическое настроение — нормальные ожидаемые симптомы. А если женщина заметит, что у нее сбилась длительность менструального цикла или его динамика вызовет у нее беспокойство, это будет поводом записаться на внеплановый осмотр к врачу-гинекологу», — объясняет эксперт.

Все данные хранятся в приложении. При этом их можно предоставить гинекологу как виртуальную медицинскую карту.

«Врач проанализирует, насколько давно наблюдается отклонение от нормы, какие симптомы этому предшествовали, что могла не заметить сама женщина, соберет анамнез и назначит обследование», — говорит Галина Лазута.

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Есть приложения с расширенными функциями, где напомнят о приеме противозачаточных таблеток и других лекарств, подскажут, что пора провести самообследование груди, и дадут инструкцию, как это сделать. В некоторых электронных календарях можно оперативно проконсультироваться со специалистом в онлайн-режиме и записаться на очный прием к гинекологу.

Как женский календарь помогает от рака

«У женщин, которые не следят за циклом, чаще происходят случайные беременности. Нежелательное зачатие может произойти даже в период приема противозачаточных средств. При этом препараты экстренной контрацепции и аборты приводят к гормональному сбою, что может спровоцировать злокачественные опухоли.

На признаки опухолевидных процессов часто указывает и нерегулярный менструальный цикл, на который невозможно обратить внимание, если не анализировать данные в электронном календаре», — предупреждает гинеколог.

Поэтому мобильные приложения для женщин выполняют три важных функции: одним женщинам помогают избежать нежелательного зачатия, другим — быстрее забеременеть, третьим — вовремя выявить болезнь и принять меры.

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Три совета по профилактике женского рака с помощью календаря месячных

  1. Фиксируйте в приложении все, что происходит с организмом, даже минимальный сбой. Так вы очень поможете врачу в постановке точного диагноза в короткие сроки.

    «Приложения позволяют наблюдать динамику состояния и оперативно реагировать в нужный момент. Учитывая, что большинство женщин „забывают“ посещать гинеколога вовремя, приложение напомнит о том, что необходимо регулярно проходить медосмотры, сдавать мазки на цитологию и ВПЧ. Эти действия в совокупности значительно снизят риски просмотреть онкологию», — предупреждает Галина Лазута.

  2. Используйте приложение для оперативной связи с врачом. Многие специалисты не дают пациентам личные контакты, предпочитая решать все вопросы в рабочее время.

    «Есть приложения, в которых можно обращаться к врачу напрямую и в любое время. Это очень удобно и эффективно, особенно когда речь идет о сложных случаях и нельзя терять время», — говорит гинеколог.

  3. Заведите медицинскую карту в приложении.

    «Наличие карты на руках — это отдельный квест, и медучреждения не любят ими делиться, — объясняет эксперт. — А как быть, если решил получить стороннее мнение, особенно когда речь идет об онкологии и одним мнением не обойтись?

    С помощью функции «виртуальная карта» в мобильном приложении женщина не потеряет выписки, результаты анализов и другую информацию. Достаточно сфотографировать медицинские документы на телефон и загрузить в приложение. Таким образом, портативная карта всегда будет под рукой».  

Автор текста:Ксения Воронежцева
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