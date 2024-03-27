Гинеколог Лазута рассказала, как вести календарь месячных, чтобы не пропустить рак

Фиксируйте в приложении все, что происходит с организмом, даже минимальный сбой. Так вы очень поможете врачу в постановке точного диагноза в короткие сроки. «Приложения позволяют наблюдать динамику состояния и оперативно реагировать в нужный момент. Учитывая, что большинство женщин „забывают“ посещать гинеколога вовремя, приложение напомнит о том, что необходимо регулярно проходить медосмотры, сдавать мазки на цитологию и ВПЧ. Эти действия в совокупности значительно снизят риски просмотреть онкологию », — предупреждает Галина Лазута.

Используйте приложение для оперативной связи с врачом. Многие специалисты не дают пациентам личные контакты, предпочитая решать все вопросы в рабочее время. «Есть приложения, в которых можно обращаться к врачу напрямую и в любое время. Это очень удобно и эффективно, особенно когда речь идет о сложных случаях и нельзя терять время», — говорит гинеколог.