6 типов боли во время месячных, при которых надо срочно обращаться к врачу

Большинство женщин перед началом менструации страдают от неприятных ощущений: в животе появляется тяжесть, могут беспокоить головные боли, слабость. Кроме того, резко возникает тяга к сладкому или соленому, настроение меняется как по щелчку пальцев. Все дело в ПМС — это состояние, которое возникает у женщин фертильного возраста за 2-10 дней до начала менструации. И это не выдумка истеричных дамочек: болезнь официально входит в МКБ-10.
Во время менструации может болеть живот, причем ощущения настолько неприятные, что приходится пить обезболивающие. Однако если вы пьете таблетку за таблеткой, а боль не проходит, то это может быть тревожным звоночком. Терапевт Фрэн Ярлетт
Внематочная беременность
Внематочная беременность (эктопическая) — это имплантация плодного яйца с развитием эмбриона вне полости матки. В этом случае нормальное развитие плода невозможно, кроме того, создается угроза и для жизни женщины. Возникает задержка менструации, тест на беременность дает положительный результат, хотя и не столь отчетливый. Могут наблюдаться кровянистые, мажущие, коричневые выделения. Боль, как правило, очень сильная и при этом проявляется только с одной стороны.
Кроме того, женщине может неприятно ходить «по-маленькому» в туалет: именно в этот момент в животе появляется боль. В самых экстренных ситуациях боль становится невыносимой, к ней добавляется шум в ушах, женщина может упасть в обморок. Без оказания помощи есть риск летального исхода.
Синдром токсического шока
С этим опасным для жизни состоянием можно столкнуться, если вы пользуетесь тампонами. При их неправильном введении могут создаться условия для всасывания токсинов бактерий. Как следствие, вероятно развитие такого состояния, как синдром токсического шока (СТШ). К счастью, это состояние развивается крайне редко, но о нем нужно знать всем!
Симптомы СТШ:
высокая температура;
боль в мышцах;
резкая боль в животе, которая не купируется таблетками;
сыпь на коже;
резкое ухудшение состояния, как будто вы заболели гриппом.
О том, как правильно пользоваться тампонами, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Аппендицит
Аппендицит — одно из самых коварных заболеваний. На первоначальной стадии его можно спутать со многими другими болезненными состояниями. Основной симптом — это боль в животе, которая возникает внезапно, причем чаще всего ночью или рано утром.
Если у женщины в этот момент менструация, она может легко принять опасную для жизни патологию за симптомы месячных. Как распознать аппендицит? Нужно ориентироваться на следующие проявления:
внезапная резкая боль, изначально она локализована вверху живота, под ложечкой, выше пупка. Постепенно «разливается» в стороны, перемещается преимущественно вправо, в подвздошную область (чуть ниже талии);
тошнота;
потеря аппетита;
диарея или запор;
высокая температура.
Эндометриоз
Диагноз, который у многих на слуху, — это эндометриоз шейки матки, гинекологическое заболевание, при котором за пределами матки происходит доброкачественное разрастание ткани, по всем признакам очень похожее на эндометрий — внутренний слой матки. Оно встречается у каждой десятой женщины репродуктивного возраста.
Почти в 70% случаев неприятные симптомы эндометриоза связаны с месячными, но сам цикл при этом не нарушается. Боль имеет ноющий, режущий или дергающий характер, локализована внизу живота, в пояснице, нижней части спины или крестце, отдает в промежность, прямую кишку или в ноги.
Важно знать, что эндометриоз может привести к образованию кист на яичниках. Кроме того, у женщины есть риск возникновения проблем с зачатием.
Перфорация матки спиралью
Внутриматочная спираль — это надежный способ защититься от нежелательной беременности. Сейчас используются спирали, содержащие медь, серебро, золото. Их достоинство в том, что они не нарушают естественное созревание яйцеклетки, не влияют на гормональный фон организма. Их рекомендуют женщинам, которым противопоказана гормональная контрацепция. Спираль устанавливается на срок от 3 до 7 лет.
В редких случаях спираль может спровоцировать перфорацию матки, то есть проколоть ее стенку.
«Если вам устанавливали спираль в течение последних трех месяцев и вы испытываете сильную боль или страдаете от странных кровянистых выделений, то это веский повод обратиться к врачу», — говорит Фрэн Ярлетт.
Точно должны насторожить резкая боль в области таза, сильные судороги и очень болезненные месячные, особенно если раньше они протекали легко.
Рак матки
Рак матки — это карцинома эндометрия, злокачественная опухоль слизистой оболочки, которая изнутри покрывает орган. На ранних стадиях этот вид онкологии обычно поддается лечению. В начале заболевания может проявляться спазмами во время месячных. Это происходит, когда опухоль давит на близлежащие органы, включая мочевой пузырь и прямую кишку. Кроме того, появляются боли в области таза, они отдают в спину, а при менструациях усиливаются.