6 типов боли во время месячных, при которых надо срочно обращаться к врачу

Большинство женщин перед началом менструации страдают от неприятных ощущений: в животе появляется тяжесть, могут беспокоить головные боли, слабость. Кроме того, резко возникает тяга к сладкому или соленому, настроение меняется как по щелчку пальцев. Все дело в ПМС — это состояние, которое возникает у женщин фертильного возраста за 2-10 дней до начала менструации. И это не выдумка истеричных дамочек: болезнь официально входит в МКБ-10.